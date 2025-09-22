OPEC Fund 成功調動 10 億美元資金 全力推動可持續發展

維也納, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- OPEC Fund for International Development (OPEC Fund) 宣佈於第 193 次理事會會議及 2025 年第三季期間批准逾 10 億美元新開發融資方案。 該機構成功發行首筆歐元基準債券，於國際資本市場募集 5 億歐元資金，達成強化發展使命的里程碑壯舉。

OPEC Fund 總裁 Abdulhamid Alkhalifa 指出：「新批出的融資方案連同我們首筆歐元基準債券，明確彰顯我們為合作夥伴國家創造更大效益的承諾。 我們持續深化對適應能力、包容性增長及氣候行動的支援，並為長期發展機遇打好基礎。 適逢機構將於 2026 年迎來成立 50 週年誌慶，這兩大里程碑印證我們未來數十年創新突破、持續增長和推動轉型影響力的深厚實力。」

新近獲批的營運方案將支援遍及非洲、亞洲、拉丁美洲及加勒比海的轉型計劃，涵蓋醫療保健、教育、潔淨能源、水資源及衛生、可持續發展生計及穩健基礎設施：

公共部門營運

薩爾瓦多 ：7,000 萬美元共同融資衝浪城計劃 (Surf City Program) 第二期，提升道路設施，為 70,000 人擴大衛生服務，並提高拉利伯塔德旅遊區的氣候適應能力。

：7,000 萬美元共同融資衝浪城計劃 (Surf City Program) 第二期，提升道路設施，為 70,000 人擴大衛生服務，並提高拉利伯塔德旅遊區的氣候適應能力。 斯威士蘭 ：5,000 萬美元政策貸款支援財政改革，提升競爭優勢，建立氣候適應能力。

：5,000 萬美元政策貸款支援財政改革，提升競爭優勢，建立氣候適應能力。 斐濟 ：撥款 3,000 萬美元支援太平洋健康島嶼轉型計劃 (Pacific Healthy Islands Transformation Project)，透過數碼整合及勞動力培訓，實現太平洋小島發展中國家 (Pacific SIDS) 醫療服務現代化。

：撥款 3,000 萬美元支援太平洋健康島嶼轉型計劃 (Pacific Healthy Islands Transformation Project)，透過數碼整合及勞動力培訓，實現太平洋小島發展中國家 (Pacific SIDS) 醫療服務現代化。 吉爾吉斯共和國 ：3,000 萬美元政策貸款支援首個可持續發展與包容增長計劃 (First Sustainable & Inclusive Growth Program)，推動能源改革、社會服務及企業競爭力。

：3,000 萬美元政策貸款支援首個可持續發展與包容增長計劃 (First Sustainable & Inclusive Growth Program)，推動能源改革、社會服務及企業競爭力。 萊索托 ：4,000 萬美元用於開展綜合交通、貿易及物流計劃 (Integrated Transport, Trade & Logistics Project)，修復道路、橋樑及機場設施，從而推動貿易繁榮，加強安全保障。

：4,000 萬美元用於開展綜合交通、貿易及物流計劃 (Integrated Transport, Trade & Logistics Project)，修復道路、橋樑及機場設施，從而推動貿易繁榮，加強安全保障。 馬拉維 ：2,700 萬美元用於珍達供水與衛生計劃 (Jenda Water Supply & Sanitation Project)，於重要農業樞紐區域提供安全用水，並改善廢物處理。

：2,700 萬美元用於珍達供水與衛生計劃 (Jenda Water Supply & Sanitation Project)，於重要農業樞紐區域提供安全用水，並改善廢物處理。 摩洛哥 ：1 億歐元政策貸款用於支持經濟管治與氣候適應能力計劃 (Economic Governance & Climate Resilience)，提升水資源與能源管理效率，同時拓展私營企業的參與空間。

：1 億歐元政策貸款用於支持經濟管治與氣候適應能力計劃 (Economic Governance & Climate Resilience)，提升水資源與能源管理效率，同時拓展私營企業的參與空間。 巴布亞新畿內亞 ：5,000 萬美元投入學習提升與就學機會計劃 (Learning Enhancement & Access Project)，提升 37.5 萬學童的早期教育質素，並培訓 9,000 名教師。

：5,000 萬美元投入學習提升與就學機會計劃 (Learning Enhancement & Access Project)，提升 37.5 萬學童的早期教育質素，並培訓 9,000 名教師。 聖盧西亞 ：撥款 2,000 萬美元改造 Julian R. Hunte 爵士高速公路，為接近 95,000 名居民縮短交通時間及提高安全保障。

：撥款 2,000 萬美元改造 Julian R. Hunte 爵士高速公路，為接近 95,000 名居民縮短交通時間及提高安全保障。 南非 ：1.5 億美元政策貸款推動基礎設施現代化，加快推動交通與能源改革，邁向低碳轉型之路。

：1.5 億美元政策貸款推動基礎設施現代化，加快推動交通與能源改革，邁向低碳轉型之路。 土耳其 ：1.5 億歐元促進 Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu (KIAD) 鐵路計劃，興建 224 公里電氣化鐵路，增強歐亞貿易連通互聯。

：1.5 億歐元促進 Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu (KIAD) 鐵路計劃，興建 224 公里電氣化鐵路，增強歐亞貿易連通互聯。 烏干達：3,000 萬美元支援地方經濟增長計劃 – 第二期 (Local Economic Growth Support – Phase II)，改善農業、鄉村基礎設施及普惠金融，令 350 萬人受惠。

私營部門營運與貿易融資：

孟加拉 ：3,000 萬美元用於擴展中小微企業 (MSME) 及農業綜合企業的貿易融資。

：3,000 萬美元用於擴展中小微企業 (MSME) 及農業綜合企業的貿易融資。 科特迪瓦 ：4,000 萬歐元投資 372 兆瓦聯合循環發電廠，擴大能源安全及供電容量。

：4,000 萬歐元投資 372 兆瓦聯合循環發電廠，擴大能源安全及供電容量。 埃及 ：4,000 萬美元支援在阿斯旺建設 1,000 兆瓦太陽能加儲能設施，造就非洲最大潔淨能源基地之一。

：4,000 萬美元支援在阿斯旺建設 1,000 兆瓦太陽能加儲能設施，造就非洲最大潔淨能源基地之一。 約旦 ：2,500 萬美元次級貸款用於拓展中小微企業 (MSME) 及氣候貸款業務。

：2,500 萬美元次級貸款用於拓展中小微企業 (MSME) 及氣候貸款業務。 阿曼 ：5,000 萬美元投資發展大型工業設施，生產可再生能源原料，推動多元化轉型。

：5,000 萬美元投資發展大型工業設施，生產可再生能源原料，推動多元化轉型。 巴拉圭 ：2,500 萬美元 A 類貸款作為 OPEC Fund 主導最高 5,000 萬美元銀團融資的一部分，用於擴展中小企 (SME) 融資，重點支持女性領導企業及農業領域。

：2,500 萬美元 A 類貸款作為 OPEC Fund 主導最高 5,000 萬美元銀團融資的一部分，用於擴展中小企 (SME) 融資，重點支持女性領導企業及農業領域。 非洲區域：7,500 萬美元用於支援科特迪瓦及加納的可可貿易融資，提升供應鏈可追溯性，並改善農民生計。



鞏固 OPEC Fund 的財務根基

此次成功發行 5 億歐元基準債券，是 OPEC Fund 資金策略的重要里程碑，有助拓展投資者基礎，鞏固其作為創新可靠發展金融機構的定位。

債券收益將用於資助和再融資符合 OPEC Fund 發展宗旨的計劃，並重點關注可持續發展及長期效益。

關於 OPEC Fund

OPEC Fund for International Development (OPEC Fund) 是唯一一間在全球獲得授權而專門負責從成員國向非成員國提供融資的發展機構。 機構於 1976 年成立，始終秉持明確宗旨：推動發展、鞏固社區、賦權民眾，全力協助全球中低收入國家。 我們的工作以人為本，專注融資支援基礎需求領域，例如糧食安全、能源供應、基礎設施、就業機會（尤其與中小微企業相關）、潔淨水資源與衛生系統、醫療保健及教育。 時至今日，OPEC Fund 已為超過 125 個國家的開發計劃投入超過 300 億美元資金，預計計劃總成本超過 2,000 億美元。 OPEC Fund 獲 Fitch 及 S&P Global Ratings 評級評為「AA+/前景穩定」。 我們的願景是建立一個人人都可享有可持續發展的世界。

請瀏覽以下網址，查閱此公告隨附的相片：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f548d946-c8e5-4427-9bd8-fdd7b4d62cea