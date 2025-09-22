Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 38 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|1.959.088
|600,65
|1.176.730.315
|15. september 2025
|8.816
|701,69
|6.186.119
|16. september 2025
|9.000
|700,89
|6.308.018
|17. september 2025
|8.895
|699,58
|6.222.777
|18. september 2025
|8.730
|698,31
|6.096.229
|19. september 2025
|19.900
|698,85
|13.907.129
|Total under programmet
|2.014.429
|603,37
|1.215.450.587
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.014.429 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 3,28% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Venlig hilsen
Jyske Bank
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.
Vedhæftet fil