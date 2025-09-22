vivenu führt Zweitmarkt für Tickets ein

DÜSSELDORF, Deutschland, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- vivenu kündigt heute den Start des vivenu Zweitmarkts an, einem neuen Feature, das Primär- und Zweitmarkt direkt im offiziellen Shop und im Saalplan des Veranstalters vereint. Die Lösung ermöglicht es Fans, Tickets in einem durchgängigen Prozess zu kaufen und weiterzuverkaufen – während Veranstalter die volle Hoheit über den ZweitmarktkanaI behalten.

Der Ticketzweitmarkt wird bis 2029 voraussichtlich um mehr als 9 Milliarden US-Dollar wachsen. Bislang dominieren jedoch fragmentierte Kanäle und fehlende Transparenz für Veranstalter die Diskussionen. Mit der Integration des Weiterverkaufs in die Primärumgebung will vivenu mehr Übersicht und Kontrolle schaffen – und Fans zugleich einen klaren, verlässlichen Zugang zu Tickets bieten.

Die wichtigsten Vorteile für Veranstalter und Fans:

Ein System:

Tickets verlassen das System des Veranstalters nicht – das Risiko von Betrug sinkt erheblich.

Tickets verlassen das System des Veranstalters nicht – das Risiko von Betrug sinkt erheblich. Fairness und Transparenz:

Flexible Optionen für Preise und Gebühren.

Flexible Optionen für Preise und Gebühren. Gebühren bleiben beim Veranstalter:

Nicht bei Drittanbietern.

Nicht bei Drittanbietern. Volle Sichtbarkeit:

Jede Transaktion nachvollziehbar, jeder Fan erfasst.

Erfolgreicher erster Einsatz bei Schalke 04

Die erste Umsetzung beim FC Schalke 04 fand große Akzeptanz. Bereits wenige Stunden nach dem Start wurden über 4.000 Weiterverkäufe direkt über den offiziellen Shop des Clubs abgewickelt. Laut Schalke führte die Integration zu weniger leeren Plätzen, deutlich weniger Supportfällen im Zusammenhang mit Betrug und einer spürbar besseren Stimmung am Spieltag.

Weitere Informationen

Die vivenu-Gründer Simon Hennes (CEO) und Jens Teichert (CTO) teilen ihre Sicht darauf, wie die Integration des Weiterverkaufs in die Primärumgebung Kontrolle und Transparenz verbessert, im offiziellen Blogbeitrag .

Über vivenu