vivenu lance son Marché Secondaire pour les billets

DÜSSELDORF, Allemagne, 22 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- vivenu annonce aujourd’hui le lancement du vivenu Marché Secondaire, une fonctionnalité qui unifie billetterie primaire et revente directement dans la boutique officielle des organisateurs. La solution permet aux fans d’acheter et de revendre des billets dans un processus fluide, tout en donnant aux organisateurs la pleine maîtrise de leur canal de revente.

Le marché secondaire des billets devrait croître de plus de 9 milliards de dollars US d’ici 2029. Jusqu’ici, les discussions se concentraient sur des canaux fragmentés et un manque de visibilité pour les organisateurs. En intégrant la revente dans l’environnement primaire, vivenu offre aux organisateurs plus de transparence et de contrôle, tout en proposant aux fans un accès clair et fiable aux billets.

Les principaux avantages pour les organisateurs et les fans

Un seul système :

Les billets ne quittent jamais l’écosystème de l’organisateur – le risque de fraude diminue.

Les billets ne quittent jamais l’écosystème de l’organisateur – le risque de fraude diminue. Équité et transparence :

Options flexibles pour les prix et les frais.

Options flexibles pour les prix et les frais. Les frais restent chez l’organisateur :

Et non chez des tiers.

Et non chez des tiers. Visibilité totale :

Chaque transaction est traçable, chaque fan identifié.

Un premier déploiement réussi au Schalke 04

La première mise en œuvre au FC Schalke 04 a rencontré adoption. En quelques heures, plus de 4 000 reventes ont été traitées via la boutique officielle du club. Selon Schalke, cette intégration a réduit le nombre de places vides, diminué les cas liés à la fraude et amélioré l’ambiance les jours de match.

Informations complémentaires

Les fondateurs de vivenu, Simon Hennes (CEO) et Jens Teichert (CTO), partagent leur vision dans l’article de blog officiel .

À propos de vivenu