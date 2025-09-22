Aktietilbagekøbsprogram - uge 38

Dato        22. september 2025

Aktietilbagekøbsprogram - uge 38

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 2. juni 2025 og til og med den 30. januar 2026, jf. selskabsmeddelelse af 2. juni 2025.

I perioden vil banken tilbagekøbe egne aktier for op til maksimalt 1.000 mio. kroner, dog vil der maksimalt kunne erhverves 1.600.000 stk. aktier under aktietilbagekøbsprogrammet.

Programmet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Følgende transaktioner er foretaget under aktietilbagekøbsprogrammet:

DatoAntal aktier (stk.)Gennemsnitlig
købspris (kroner)		Tilbagekøbt i alt
under programmet (kroner)
I alt i henhold til seneste meddelelse 321.700 1.415,45 455.351.256
15. september 20254.0001.451,415.805.640
16. september 20254.0001.453,275.813.080
17. september 20253.7001.463,575.415.209
18. september 20254.0001.470,195.880.760
19. september 20254.0001.467,125.868.480
I alt under det nuværende aktietilbagekøbsprogram 341.400 1.418,09 484.134.425
    
Tilbagekøbt under aktietilbagekøbsprogrammet
eksekveret i perioden 28. januar 2025 - 28. maj 2025		414.2001.207,12499.988.706
I alt tilbagekøbt755.6001.302,44984.123.131

Efter ovennævnte transaktioner ejer Ringkjøbing Landbobank nu følgende antal egne aktier, eksklusive bankens handelsbeholdning og investering på vegne af kunder:

  • 755.600 stk. aktier under ovennævnte aktietilbagekøbsprogrammer svarende til 3,00 % af bankens aktiekapital.


I overensstemmelse med den ovennævnte forordning m.v. er transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet på de nævnte rapporteringsdage vedhæftet nærværende selskabsmeddelelse i detaljeret form.

Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Detaljeret oversigt over transaktionerne på de ovennævnte rapporteringsdage 

VolumenPrisHandelsstedDato/tidspunkt
131439XCSE20250915 9:21:50.424000
41439XCSE20250915 9:21:50.424000
171440XCSE20250915 9:21:50.425000
151440XCSE20250915 9:21:50.546000
41440XCSE20250915 9:23:20.029000
91444XCSE20250915 9:34:35.801000
91444XCSE20250915 9:37:00.559000
171443XCSE20250915 9:48:05.727000
181443XCSE20250915 9:49:05.379000
131444XCSE20250915 9:50:24.229000
171443XCSE20250915 9:50:41.491000
171442XCSE20250915 9:53:41.662000
91442XCSE20250915 9:53:41.662000
41443XCSE20250915 9:57:44.425000
81443XCSE20250915 9:57:44.425000
351441XCSE20250915 10:01:27.074000
331440XCSE20250915 10:01:58.536000
261442XCSE20250915 10:05:33.352000
251441XCSE20250915 10:06:40.213000
401444XCSE20250915 10:17:01.798000
421446XCSE20250915 10:17:25.809000
421446XCSE20250915 10:17:25.810000
441446XCSE20250915 10:17:25.833000
441446XCSE20250915 10:17:31.287000
21446XCSE20250915 10:21:12.026000
271444XCSE20250915 10:31:34.926000
81444XCSE20250915 10:31:34.926000
2561445XCSE20250915 10:37:54.861000
91445XCSE20250915 10:38:03.862000
441445XCSE20250915 10:39:51.225000
331444XCSE20250915 10:40:47.029000
81444XCSE20250915 10:40:47.029000
31446XCSE20250915 10:47:43.237000
421446XCSE20250915 10:47:43.237000
201444XCSE20250915 10:50:51.502000
261445XCSE20250915 10:52:00.243000
261444XCSE20250915 10:54:51.090000
81444XCSE20250915 10:54:51.090000
91444XCSE20250915 10:54:51.090000
331443XCSE20250915 11:09:05.515000
81443XCSE20250915 11:09:05.515000
81443XCSE20250915 11:09:05.515000
431442XCSE20250915 11:09:41.099000
91441XCSE20250915 11:19:29.647000
171439XCSE20250915 11:21:47.034000
81439XCSE20250915 11:21:47.034000
61442XCSE20250915 11:27:41.365000
171442XCSE20250915 11:27:41.365000
71442XCSE20250915 11:28:01.647000
11442XCSE20250915 11:28:01.647000
11442XCSE20250915 11:28:01.647000
71442XCSE20250915 11:28:22.647000
21442XCSE20250915 11:28:22.647000
71442XCSE20250915 11:28:49.647000
21442XCSE20250915 11:28:49.647000
51442XCSE20250915 11:29:15.643000
71442XCSE20250915 11:29:15.643000
111442XCSE20250915 11:42:57.235000
251440XCSE20250915 11:43:04.207000
81440XCSE20250915 11:43:04.207000
91439XCSE20250915 11:46:56.574000
121443XCSE20250915 12:25:18.436000
71443XCSE20250915 12:27:30.000000
241443XCSE20250915 12:27:48.298000
91443XCSE20250915 12:27:48.298000
261442XCSE20250915 12:30:08.202000
181444XCSE20250915 12:34:08.226000
271448XCSE20250915 12:53:19.006000
231447XCSE20250915 12:55:34.807000
111447XCSE20250915 13:07:59.444000
91449XCSE20250915 13:11:56.018000
91449XCSE20250915 13:11:56.043000
141451XCSE20250915 13:11:57.862000
171451XCSE20250915 13:11:57.862000
81451XCSE20250915 13:11:57.862000
81451XCSE20250915 13:11:57.862000
11451XCSE20250915 13:11:57.862000
251451XCSE20250915 13:11:57.862000
151451XCSE20250915 13:11:57.882000
91451XCSE20250915 13:11:57.884000
91451XCSE20250915 13:11:57.904000
91449XCSE20250915 13:20:11.210000
81449XCSE20250915 13:20:11.210000
81449XCSE20250915 13:20:11.210000
81449XCSE20250915 13:20:11.210000
351450XCSE20250915 13:20:31.251000
251449XCSE20250915 13:29:23.894000
251449XCSE20250915 13:33:07.893000
171450XCSE20250915 13:41:13.280000
121450XCSE20250915 13:41:13.280000
171449XCSE20250915 13:45:56.166000
181450XCSE20250915 13:45:56.188000
261450XCSE20250915 14:10:57.219000
91450XCSE20250915 14:10:57.219000
61449XCSE20250915 14:20:34.330000
271449XCSE20250915 14:20:34.332000
81449XCSE20250915 14:20:34.332000
61449XCSE20250915 14:20:34.332000
141454XCSE20250915 14:25:13.500000
51454XCSE20250915 14:25:13.500000
91454XCSE20250915 14:25:13.500000
91454XCSE20250915 14:25:13.500000
601454XCSE20250915 14:25:13.511000
421454XCSE20250915 14:25:20.543000
411454XCSE20250915 14:25:29.122000
611453XCSE20250915 14:27:37.010000
491452XCSE20250915 14:32:54.016000
331451XCSE20250915 14:37:02.335000
351452XCSE20250915 14:41:46.245000
181452XCSE20250915 14:41:46.522000
231452XCSE20250915 14:43:01.188000
251453XCSE20250915 14:43:01.213000
91453XCSE20250915 14:43:21.592000
91453XCSE20250915 14:44:39.067000
361453XCSE20250915 14:44:39.087000
91453XCSE20250915 14:45:11.593000
91453XCSE20250915 14:45:34.407000
161453XCSE20250915 14:45:34.407000
241453XCSE20250915 14:45:34.407000
161453XCSE20250915 14:45:45.636000
61453XCSE20250915 14:45:45.657000
221453XCSE20250915 14:47:28.624000
71453XCSE20250915 14:47:41.592000
191453XCSE20250915 14:48:50.759000
81453XCSE20250915 14:48:50.917000
61453XCSE20250915 14:48:51.060000
61453XCSE20250915 14:49:12.648000
121453XCSE20250915 14:49:12.648000
61453XCSE20250915 14:49:28.648000
121453XCSE20250915 14:49:39.648000
61453XCSE20250915 14:49:55.808000
251452XCSE20250915 14:50:09.086000
251453XCSE20250915 15:03:21.518000
21453XCSE20250915 15:11:12.882000
341454XCSE20250915 15:15:34.656000
131454XCSE20250915 15:15:34.674000
61454XCSE20250915 15:15:34.677000
131454XCSE20250915 15:15:41.270000
251454XCSE20250915 15:17:51.900000
301454XCSE20250915 15:17:51.920000
81454XCSE20250915 15:17:58.396000
201454XCSE20250915 15:18:06.949000
61454XCSE20250915 15:18:34.943000
21454XCSE20250915 15:18:38.481000
71454XCSE20250915 15:18:49.870000
101454XCSE20250915 15:19:01.145000
171453XCSE20250915 15:19:04.570000
171453XCSE20250915 15:19:08.169000
121454XCSE20250915 15:20:53.931000
61454XCSE20250915 15:20:54.453000
341453XCSE20250915 15:22:05.753000
261452XCSE20250915 15:25:24.085000
61454XCSE20250915 15:25:54.151000
261454XCSE20250915 15:25:54.151000
81454XCSE20250915 15:25:54.151000
281454XCSE20250915 15:25:54.151000
261454XCSE20250915 15:26:41.013000
101454XCSE20250915 15:27:07.737000
91454XCSE20250915 15:28:56.593000
51453XCSE20250915 15:29:35.640000
61454XCSE20250915 15:31:05.707000
31454XCSE20250915 15:31:05.707000
31455XCSE20250915 15:43:09.639000
181455XCSE20250915 15:43:09.639000
111455XCSE20250915 15:43:09.639000
331454XCSE20250915 15:43:09.716000
11453XCSE20250915 15:50:27.389000
261456XCSE20250915 15:55:56.758000
91456XCSE20250915 15:55:56.758000
451456XCSE20250915 15:55:56.773000
351456XCSE20250915 15:56:45.466000
351455XCSE20250915 15:59:05.165000
101455XCSE20250915 16:03:26.647000
161454XCSE20250915 16:06:42.056000
21458XCSE20250915 16:10:51.832000
601462XCSE20250915 16:24:43.867000
81462XCSE20250915 16:24:43.867000
51462XCSE20250915 16:25:02.648000
181462XCSE20250915 16:25:02.648000
181462XCSE20250915 16:25:02.648000
61462XCSE20250915 16:25:02.983000
351462XCSE20250915 16:29:30.217000
441462XCSE20250915 16:30:03.114000
411462XCSE20250915 16:35:48.477000
251462XCSE20250915 16:36:14.332000
201462XCSE20250915 16:37:49.461000
151462XCSE20250915 16:40:53.473000
401462XCSE20250915 16:41:37.805000
101462XCSE20250915 16:44:45.602000
611461XCSE20250915 16:44:57.857000
4111462XCSE20250915 16:46:11.498641
91462XCSE20250916 9:01:52.319000
81462XCSE20250916 9:01:52.319000
91455XCSE20250916 9:07:48.798000
31452XCSE20250916 9:09:20.610000
181450XCSE20250916 9:09:22.335000
171451XCSE20250916 9:13:02.093000
91452XCSE20250916 9:14:25.535000
171452XCSE20250916 9:17:39.463000
151456XCSE20250916 9:20:06.324000
61456XCSE20250916 9:20:06.324000
171455XCSE20250916 9:20:07.283000
171454XCSE20250916 9:20:07.302000
91455XCSE20250916 9:20:54.019000
21455XCSE20250916 9:20:54.038000
21454XCSE20250916 9:24:13.842000
71454XCSE20250916 9:24:13.842000
81454XCSE20250916 9:24:13.842000
61455XCSE20250916 9:42:55.709000
31455XCSE20250916 9:42:55.709000
91454XCSE20250916 9:47:14.218000
91454XCSE20250916 9:47:14.218000
171453XCSE20250916 9:52:15.194000
151453XCSE20250916 9:52:47.460000
71453XCSE20250916 9:52:47.460000
91454XCSE20250916 9:55:18.530000
181453XCSE20250916 9:58:54.518000
21455XCSE20250916 10:09:09.488000
91455XCSE20250916 10:09:09.488000
101455XCSE20250916 10:09:09.488000
111455XCSE20250916 10:09:09.488000
91457XCSE20250916 10:15:59.252000
61459XCSE20250916 10:18:10.304000
51459XCSE20250916 10:18:10.304000
21459XCSE20250916 10:18:10.304000
141459XCSE20250916 10:18:10.406000
91457XCSE20250916 10:21:43.725000
81457XCSE20250916 10:21:43.725000
81457XCSE20250916 10:21:43.725000
271459XCSE20250916 10:30:14.586000
261459XCSE20250916 10:30:17.738000
41460XCSE20250916 10:32:34.957000
251460XCSE20250916 10:33:16.218000
51461XCSE20250916 10:49:22.223000
121461XCSE20250916 10:49:22.223000
41463XCSE20250916 10:51:25.349000
121463XCSE20250916 10:51:25.349000
91461XCSE20250916 10:53:41.740000
11461XCSE20250916 10:53:41.740000
51461XCSE20250916 10:53:41.740000
21461XCSE20250916 10:55:03.182000
81461XCSE20250916 10:55:03.182000
71461XCSE20250916 10:55:03.182000
171459XCSE20250916 10:55:12.985000
91458XCSE20250916 10:56:52.817000
91457XCSE20250916 10:57:11.401000
271458XCSE20250916 10:59:56.578000
261456XCSE20250916 11:03:15.933000
81456XCSE20250916 11:03:15.933000
71454XCSE20250916 11:04:08.130000
281454XCSE20250916 11:04:08.130000
21455XCSE20250916 11:05:37.355000
101455XCSE20250916 11:06:20.435000
111455XCSE20250916 11:06:20.435000
101458XCSE20250916 11:06:39.372000
91458XCSE20250916 11:06:39.372000
301458XCSE20250916 11:06:39.372000
191458XCSE20250916 11:06:39.372000
251458XCSE20250916 11:06:39.378000
51458XCSE20250916 11:06:39.378000
61458XCSE20250916 11:06:39.872000
21455XCSE20250916 11:06:46.999000
251457XCSE20250916 11:06:53.648000
171460XCSE20250916 11:15:02.605000
181462XCSE20250916 11:15:13.446000
181462XCSE20250916 11:15:13.451000
91461XCSE20250916 11:21:56.219000
91461XCSE20250916 11:21:56.219000
91461XCSE20250916 11:21:56.219000
61461XCSE20250916 11:24:01.089000
111461XCSE20250916 11:24:01.089000
171461XCSE20250916 11:27:07.945000
91460XCSE20250916 11:35:02.709000
11461XCSE20250916 11:51:46.033000
61461XCSE20250916 11:51:46.033000
91461XCSE20250916 11:52:09.298000
61461XCSE20250916 11:52:09.298000
181460XCSE20250916 11:54:26.952000
181460XCSE20250916 11:55:25.932000
181459XCSE20250916 11:58:11.088000
171458XCSE20250916 12:01:23.936000
81458XCSE20250916 12:01:23.936000
221457XCSE20250916 12:03:33.543000
51457XCSE20250916 12:03:33.543000
261456XCSE20250916 12:05:22.088000
171455XCSE20250916 12:06:40.190000
251457XCSE20250916 12:07:32.462000
41455XCSE20250916 12:18:49.737000
181455XCSE20250916 12:18:49.737000
41455XCSE20250916 12:25:18.221000
81455XCSE20250916 12:25:18.221000
51455XCSE20250916 12:25:18.221000
251455XCSE20250916 12:38:12.416000
341454XCSE20250916 12:38:18.161000
261453XCSE20250916 12:38:46.451000
151454XCSE20250916 12:38:46.451000
151454XCSE20250916 12:38:46.469000
71454XCSE20250916 12:38:46.492000
121454XCSE20250916 12:38:46.495000
91454XCSE20250916 12:38:53.588000
21453XCSE20250916 12:39:00.650000
241453XCSE20250916 12:39:00.651000
91452XCSE20250916 12:40:01.740000
81452XCSE20250916 12:40:01.740000
11452XCSE20250916 12:54:13.658000
81452XCSE20250916 12:54:13.658000
91452XCSE20250916 12:54:13.658000
81452XCSE20250916 12:54:13.658000
111452XCSE20250916 12:54:24.562000
101452XCSE20250916 12:55:17.573000
61453XCSE20250916 12:57:09.347000
101453XCSE20250916 12:57:17.734000
91453XCSE20250916 12:59:06.796000
231452XCSE20250916 12:59:39.854000
31452XCSE20250916 12:59:39.854000
271453XCSE20250916 13:04:40.206000
251453XCSE20250916 13:04:40.226000
241453XCSE20250916 13:04:40.231000
231452XCSE20250916 13:16:34.970000
181452XCSE20250916 13:16:34.970000
151454XCSE20250916 13:37:28.303000
81454XCSE20250916 13:37:28.303000
71455XCSE20250916 13:48:18.840000
101455XCSE20250916 13:48:18.840000
121455XCSE20250916 13:48:18.840000
211456XCSE20250916 13:54:01.970000
121456XCSE20250916 13:54:01.970000
71456XCSE20250916 13:54:01.970000
21456XCSE20250916 13:54:01.970000
91456XCSE20250916 13:54:56.798000
111455XCSE20250916 13:56:08.954000
181454XCSE20250916 13:59:48.190000
171454XCSE20250916 14:10:07.743000
81454XCSE20250916 14:10:07.743000
81455XCSE20250916 14:11:28.863000
111455XCSE20250916 14:11:28.863000
101455XCSE20250916 14:11:28.863000
61455XCSE20250916 14:11:28.882000
151455XCSE20250916 14:11:28.882000
261456XCSE20250916 14:20:06.447000
81456XCSE20250916 14:25:38.365000
61455XCSE20250916 14:34:36.587000
201455XCSE20250916 14:35:56.205000
81455XCSE20250916 14:35:56.205000
61455XCSE20250916 14:35:56.205000
291454XCSE20250916 14:37:21.621000
41454XCSE20250916 14:37:21.621000
91454XCSE20250916 14:38:09.119000
181453XCSE20250916 14:39:37.983000
81453XCSE20250916 14:39:38.003000
101453XCSE20250916 14:39:38.003000
81453XCSE20250916 14:40:41.938000
61453XCSE20250916 14:40:41.938000
121453XCSE20250916 14:40:41.938000
111452XCSE20250916 14:59:38.584000
11452XCSE20250916 14:59:38.603000
21452XCSE20250916 14:59:38.603000
11452XCSE20250916 14:59:38.604000
31452XCSE20250916 15:03:09.683000
91452XCSE20250916 15:06:36.214000
91452XCSE20250916 15:06:36.214000
111452XCSE20250916 15:06:36.214000
41452XCSE20250916 15:06:36.214000
81452XCSE20250916 15:06:36.214000
31452XCSE20250916 15:06:36.214000
91452XCSE20250916 15:06:36.214000
411451XCSE20250916 15:06:36.319000
421449XCSE20250916 15:06:40.793000
41448XCSE20250916 15:06:41.676000
301448XCSE20250916 15:06:41.676000
91447XCSE20250916 15:06:42.160000
261447XCSE20250916 15:30:11.922000
81447XCSE20250916 15:30:11.922000
91447XCSE20250916 15:30:11.922000
81447XCSE20250916 15:30:11.922000
381447XCSE20250916 15:32:45.935000
61447XCSE20250916 15:32:45.935000
441448XCSE20250916 15:33:22.394000
11449XCSE20250916 15:35:29.788000
91449XCSE20250916 15:35:29.788000
91449XCSE20250916 15:35:29.788000
121449XCSE20250916 15:35:29.788000
61449XCSE20250916 15:35:29.788000
61449XCSE20250916 15:36:26.801000
31449XCSE20250916 15:36:26.801000
161449XCSE20250916 15:42:29.091000
171449XCSE20250916 15:42:29.091000
311452XCSE20250916 15:49:38.133000
201452XCSE20250916 15:49:38.133000
491451XCSE20250916 15:49:49.350000
61452XCSE20250916 15:49:49.350000
121452XCSE20250916 15:49:49.350000
161450XCSE20250916 15:50:57.281000
181450XCSE20250916 15:50:57.281000
51450XCSE20250916 15:52:37.798000
41450XCSE20250916 15:52:37.798000
91450XCSE20250916 15:53:01.916000
61450XCSE20250916 15:53:23.796000
31450XCSE20250916 15:53:23.796000
91450XCSE20250916 15:53:47.983000
11450XCSE20250916 15:54:13.516000
91450XCSE20250916 15:54:13.516000
91450XCSE20250916 15:54:34.796000
91450XCSE20250916 15:54:55.299000
11450XCSE20250916 15:55:16.796000
81450XCSE20250916 15:55:16.796000
101450XCSE20250916 15:55:37.479000
71450XCSE20250916 15:55:58.159000
21450XCSE20250916 15:55:58.159000
91450XCSE20250916 15:56:19.797000
61450XCSE20250916 15:56:41.556000
31450XCSE20250916 15:56:41.556000
91450XCSE20250916 15:56:59.796000
91450XCSE20250916 15:57:20.798000
91450XCSE20250916 15:57:41.141000
71450XCSE20250916 15:58:01.881000
21450XCSE20250916 15:58:01.881000
91450XCSE20250916 15:58:21.796000
91450XCSE20250916 15:58:42.559000
121451XCSE20250916 16:00:25.704000
191451XCSE20250916 16:00:34.984000
181451XCSE20250916 16:00:35.005000
191451XCSE20250916 16:00:40.358000
161451XCSE20250916 16:02:00.399000
91451XCSE20250916 16:02:23.143000
81451XCSE20250916 16:02:44.346000
11451XCSE20250916 16:02:44.346000
91451XCSE20250916 16:03:08.186000
11451XCSE20250916 16:03:33.830000
81451XCSE20250916 16:03:33.830000
91451XCSE20250916 16:03:54.039000
61450XCSE20250916 16:10:19.186000
21450XCSE20250916 16:10:19.186000
91450XCSE20250916 16:16:21.640000
81450XCSE20250916 16:16:21.640000
81450XCSE20250916 16:16:21.640000
81450XCSE20250916 16:16:21.640000
91450XCSE20250916 16:16:21.640000
81450XCSE20250916 16:16:21.640000
61450XCSE20250916 16:16:21.640000
21450XCSE20250916 16:16:21.640000
171451XCSE20250916 16:16:21.642000
261451XCSE20250916 16:16:21.642000
171451XCSE20250916 16:16:21.659000
171451XCSE20250916 16:16:21.660000
171451XCSE20250916 16:16:21.677000
531450XCSE20250916 16:19:40.194000
531451XCSE20250916 16:26:07.589250
4391451XCSE20250916 16:26:07.589255
141452XCSE20250916 16:33:59.803011
351452XCSE20250916 16:33:59.803011
11452XCSE20250916 16:33:59.803011
261452XCSE20250916 16:33:59.803011
241452XCSE20250916 16:33:59.803011
51452XCSE20250916 16:33:59.831236
91452XCSE20250916 16:33:59.832116
1001452XCSE20250916 16:34:06.223760
441453XCSE20250916 16:38:31.267343
2421453XCSE20250916 16:38:31.267365
101454XCSE20250917 9:02:10.306000
101449XCSE20250917 9:06:37.115000
151452XCSE20250917 9:14:48.263000
161452XCSE20250917 9:14:48.326000
101455XCSE20250917 9:18:33.455000
151453XCSE20250917 9:18:33.497000
31453XCSE20250917 9:18:33.497000
151457XCSE20250917 9:19:10.379000
31457XCSE20250917 9:19:10.379000
21457XCSE20250917 9:19:22.043000
11457XCSE20250917 9:19:22.043000
31457XCSE20250917 9:19:22.043000
101454XCSE20250917 9:20:17.022000
131454XCSE20250917 9:24:00.693000
101453XCSE20250917 9:25:29.829000
81453XCSE20250917 9:27:13.830000
21453XCSE20250917 9:27:13.830000
101452XCSE20250917 9:28:34.093000
11452XCSE20250917 9:29:55.830000
91452XCSE20250917 9:29:55.830000
81452XCSE20250917 9:31:10.137000
71451XCSE20250917 9:32:16.831000
101451XCSE20250917 9:33:08.943000
281448XCSE20250917 9:33:47.086000
71447XCSE20250917 9:39:30.444000
51451XCSE20250917 9:49:02.901000
171452XCSE20250917 9:56:43.734000
31453XCSE20250917 9:56:44.203000
251453XCSE20250917 9:56:44.203000
91453XCSE20250917 9:56:44.203000
51453XCSE20250917 9:56:54.131000
51453XCSE20250917 9:56:58.861000
51453XCSE20250917 9:57:01.679000
101451XCSE20250917 10:03:14.577000
281454XCSE20250917 10:09:00.765000
71454XCSE20250917 10:09:00.765000
101456XCSE20250917 10:14:33.227000
101456XCSE20250917 10:14:33.249000
101455XCSE20250917 10:18:33.088000
101458XCSE20250917 10:38:49.038000
101457XCSE20250917 10:42:03.094000
31460XCSE20250917 10:48:35.733000
121461XCSE20250917 10:56:07.794000
201461XCSE20250917 10:56:25.593000
51461XCSE20250917 10:56:25.684000
51461XCSE20250917 10:56:33.238000
51461XCSE20250917 10:56:35.650000
191461XCSE20250917 10:59:56.505000
191461XCSE20250917 11:00:17.002000
211461XCSE20250917 11:02:08.492000
11461XCSE20250917 11:02:08.567000
81461XCSE20250917 11:02:11.514000
101461XCSE20250917 11:02:11.568000
51459XCSE20250917 11:02:11.586000
201457XCSE20250917 11:03:01.197000
231457XCSE20250917 11:15:41.207000
81457XCSE20250917 11:15:41.207000
41457XCSE20250917 11:15:41.268000
81457XCSE20250917 11:16:25.220000
241457XCSE20250917 11:16:25.243000
181457XCSE20250917 11:16:25.278000
221457XCSE20250917 11:16:25.290000
181457XCSE20250917 11:16:25.295000
181457XCSE20250917 11:16:25.300000
191458XCSE20250917 11:24:36.713000
151458XCSE20250917 11:30:36.074000
81458XCSE20250917 11:30:36.074000
151458XCSE20250917 11:30:36.078000
81458XCSE20250917 11:30:36.078000
151458XCSE20250917 11:30:36.081000
81458XCSE20250917 11:30:36.081000
151458XCSE20250917 11:30:36.096000
81458XCSE20250917 11:30:36.096000
151458XCSE20250917 11:30:36.117000
81458XCSE20250917 11:30:36.117000
151457XCSE20250917 11:30:36.668000
81457XCSE20250917 11:30:36.668000
221457XCSE20250917 11:31:46.397000
21457XCSE20250917 11:31:46.397000
101457XCSE20250917 11:33:02.831000
101457XCSE20250917 11:34:31.064000
101457XCSE20250917 11:36:39.717000
101457XCSE20250917 11:39:00.011000
201458XCSE20250917 11:43:45.604000
201457XCSE20250917 11:43:45.809000
101457XCSE20250917 11:52:39.213000
91457XCSE20250917 11:52:39.213000
191457XCSE20250917 11:52:39.810000
101455XCSE20250917 11:55:11.813000
101455XCSE20250917 11:55:13.251000
11457XCSE20250917 11:59:51.361000
131457XCSE20250917 11:59:51.375000
61457XCSE20250917 11:59:51.380000
101457XCSE20250917 12:00:13.882000
51458XCSE20250917 12:03:45.790000
81461XCSE20250917 12:06:49.676000
191460XCSE20250917 12:06:49.733000
61459XCSE20250917 12:06:50.711000
141459XCSE20250917 12:06:56.939000
61459XCSE20250917 12:06:56.939000
281460XCSE20250917 12:07:33.783000
191458XCSE20250917 12:07:38.502000
31458XCSE20250917 12:07:38.502000
191460XCSE20250917 12:30:32.203000
41459XCSE20250917 12:30:32.206000
21459XCSE20250917 12:31:57.831000
21460XCSE20250917 12:33:23.831000
21462XCSE20250917 12:39:54.270000
11464XCSE20250917 12:41:31.640000
81464XCSE20250917 12:41:31.641000
51464XCSE20250917 12:41:43.719000
21464XCSE20250917 12:41:43.721000
11464XCSE20250917 12:41:55.931000
181464XCSE20250917 12:42:33.943000
101462XCSE20250917 12:42:33.994000
101462XCSE20250917 12:43:52.015000
91462XCSE20250917 12:43:52.015000
101462XCSE20250917 12:44:27.239000
81462XCSE20250917 12:45:01.058000
61464XCSE20250917 12:55:36.192000
191462XCSE20250917 12:58:12.084000
151463XCSE20250917 12:58:12.085000
261463XCSE20250917 12:58:12.091000
191463XCSE20250917 13:02:05.257000
61463XCSE20250917 13:02:13.531000
61463XCSE20250917 13:02:21.022000
121463XCSE20250917 13:03:33.112000
191461XCSE20250917 13:08:01.010000
191459XCSE20250917 13:08:31.100000
81462XCSE20250917 13:37:58.542000
41462XCSE20250917 13:37:58.542000
161462XCSE20250917 13:37:58.542000
91462XCSE20250917 13:40:03.106000
141463XCSE20250917 13:40:03.379000
91463XCSE20250917 13:40:03.379000
241463XCSE20250917 13:40:03.379000
11463XCSE20250917 13:40:03.379000
191462XCSE20250917 13:42:47.088000
101462XCSE20250917 13:42:47.088000
91462XCSE20250917 13:42:47.088000
411463XCSE20250917 14:02:15.137000
281463XCSE20250917 14:02:15.137000
101463XCSE20250917 14:02:38.046000
101462XCSE20250917 14:02:38.088000
361462XCSE20250917 14:02:38.088000
371461XCSE20250917 14:02:41.655000
31460XCSE20250917 14:02:41.927000
161461XCSE20250917 14:04:00.459000
191462XCSE20250917 14:32:04.966000
161462XCSE20250917 14:32:05.040000
31463XCSE20250917 14:32:05.072000
61463XCSE20250917 14:32:05.072000
191462XCSE20250917 14:33:01.247000
151462XCSE20250917 14:41:04.046000
51462XCSE20250917 14:43:47.195000
151462XCSE20250917 14:43:47.195000
91462XCSE20250917 14:43:47.535000
151462XCSE20250917 14:45:28.668000
301464XCSE20250917 14:57:55.247000
91464XCSE20250917 14:57:55.247000
101464XCSE20250917 14:57:55.247000
101465XCSE20250917 15:04:00.064000
1111467XCSE20250917 15:09:13.724000
291467XCSE20250917 15:16:56.092000
191467XCSE20250917 15:24:33.072000
201467XCSE20250917 15:28:14.365000
11469XCSE20250917 15:34:09.520000
191470XCSE20250917 15:34:28.606000
101471XCSE20250917 15:38:14.045000
51472XCSE20250917 15:38:14.045000
181472XCSE20250917 15:38:14.045000
201472XCSE20250917 15:38:14.045000
101472XCSE20250917 15:38:14.046000
101472XCSE20250917 15:38:14.081000
291471XCSE20250917 15:38:14.100000
191471XCSE20250917 15:42:01.196000
181471XCSE20250917 15:47:20.387000
41471XCSE20250917 15:47:20.387000
101471XCSE20250917 15:54:11.088000
101470XCSE20250917 15:59:41.549000
101470XCSE20250917 16:06:29.094000
121470XCSE20250917 16:12:11.286000
191471XCSE20250917 16:13:59.221000
71470XCSE20250917 16:22:38.186000
121470XCSE20250917 16:22:38.186000
91470XCSE20250917 16:22:38.186000
81470XCSE20250917 16:22:38.239000
281469XCSE20250917 16:22:38.251000
81470XCSE20250917 16:22:38.269000
281469XCSE20250917 16:22:45.337000
21469XCSE20250917 16:22:45.388000
101472XCSE20250917 16:28:01.000000
271472XCSE20250917 16:28:01.000000
231472XCSE20250917 16:28:01.000000
21472XCSE20250917 16:28:01.000000
101472XCSE20250917 16:28:01.238000
291471XCSE20250917 16:28:01.856000
171470XCSE20250917 16:29:02.018000
131470XCSE20250917 16:29:04.037000
171470XCSE20250917 16:29:04.037000
101470XCSE20250917 16:29:04.224000
111469XCSE20250917 16:29:04.272000
171469XCSE20250917 16:31:01.775000
21469XCSE20250917 16:31:01.775000
11161468XCSE20250917 16:41:51.951218
191470XCSE20250918 9:02:48.278000
131475XCSE20250918 9:12:15.043000
131475XCSE20250918 9:12:15.047000
101475XCSE20250918 9:12:20.163000
191472XCSE20250918 9:13:15.362000
121478XCSE20250918 9:17:03.891000
101478XCSE20250918 9:17:20.936000
141481XCSE20250918 9:20:37.666000
41483XCSE20250918 9:23:27.015000
101482XCSE20250918 9:24:06.032000
121483XCSE20250918 9:27:00.085000
101483XCSE20250918 9:27:00.090000
201486XCSE20250918 9:31:51.740000
101486XCSE20250918 9:37:55.087000
101485XCSE20250918 9:48:20.217000
91485XCSE20250918 9:48:20.217000
191484XCSE20250918 10:00:12.011000
91484XCSE20250918 10:00:12.011000
501484XCSE20250918 10:00:12.026000
111484XCSE20250918 10:00:12.046000
281484XCSE20250918 10:00:12.095000
421484XCSE20250918 10:02:16.999000
281482XCSE20250918 10:02:17.018000
191483XCSE20250918 10:07:09.380000
101485XCSE20250918 10:14:38.152000
101484XCSE20250918 10:14:47.699000
201485XCSE20250918 10:14:47.699000
101484XCSE20250918 10:14:47.718000
121484XCSE20250918 10:16:12.117000
101482XCSE20250918 10:20:15.321000
101482XCSE20250918 10:20:15.321000
201485XCSE20250918 10:23:53.094000
91485XCSE20250918 10:23:53.094000
101486XCSE20250918 10:30:05.081000
61486XCSE20250918 10:32:20.081000
111486XCSE20250918 10:33:35.076000
481488XCSE20250918 10:47:40.288000
161488XCSE20250918 10:47:40.288000
101486XCSE20250918 10:48:25.867000
101485XCSE20250918 10:48:30.163000
101483XCSE20250918 10:48:46.136000
91483XCSE20250918 10:48:46.136000
201485XCSE20250918 11:08:20.208000
11485XCSE20250918 11:19:00.789000
101484XCSE20250918 11:20:10.203000
91484XCSE20250918 11:20:10.203000
101483XCSE20250918 11:20:48.085000
91484XCSE20250918 11:26:48.411000
91484XCSE20250918 11:26:48.411000
101482XCSE20250918 11:27:34.557000
111483XCSE20250918 11:32:05.341000
91483XCSE20250918 11:33:50.341000
61483XCSE20250918 11:34:39.083000
291482XCSE20250918 11:36:25.085000
281480XCSE20250918 11:36:40.096000
241480XCSE20250918 11:37:22.708000
101479XCSE20250918 11:39:28.248000
111479XCSE20250918 11:39:28.255000
101478XCSE20250918 11:42:20.120000
141478XCSE20250918 11:42:26.132000
101477XCSE20250918 11:43:35.740000
71476XCSE20250918 11:44:27.785000
101475XCSE20250918 11:47:56.085000
101474XCSE20250918 11:48:34.663000
281474XCSE20250918 11:55:02.134000
181474XCSE20250918 11:55:02.141000
131474XCSE20250918 11:55:02.146000
101474XCSE20250918 11:55:44.718000
11473XCSE20250918 11:56:58.426000
11474XCSE20250918 12:08:43.822000
31474XCSE20250918 12:09:25.453000
121474XCSE20250918 12:11:44.273000
101475XCSE20250918 12:11:44.337000
151475XCSE20250918 12:11:45.328000
191473XCSE20250918 12:14:24.912000
201472XCSE20250918 12:18:57.088000
61474XCSE20250918 12:18:58.014000
201474XCSE20250918 12:18:58.014000
61474XCSE20250918 12:18:58.014000
11474XCSE20250918 12:26:15.548000
121474XCSE20250918 12:29:10.152000
101472XCSE20250918 12:29:41.071000
471472XCSE20250918 12:29:41.205000
101471XCSE20250918 12:30:02.181000
91471XCSE20250918 12:30:02.181000
101469XCSE20250918 12:33:44.474000
91469XCSE20250918 12:33:44.474000
241471XCSE20250918 12:48:24.556000
221472XCSE20250918 12:49:57.800000
11472XCSE20250918 12:51:38.810000
41474XCSE20250918 13:02:06.005000
161474XCSE20250918 13:02:06.005000
191474XCSE20250918 13:02:19.532000
91475XCSE20250918 13:02:36.071000
151475XCSE20250918 13:02:36.274000
91475XCSE20250918 13:02:36.274000
91475XCSE20250918 13:02:36.294000
191474XCSE20250918 13:02:36.627000
201473XCSE20250918 13:02:36.662000
151475XCSE20250918 13:02:37.036000
41475XCSE20250918 13:02:37.036000
151475XCSE20250918 13:02:37.053000
151475XCSE20250918 13:02:37.063000
201473XCSE20250918 13:02:39.938000
191473XCSE20250918 13:02:39.938000
191472XCSE20250918 13:02:43.718000
171472XCSE20250918 13:02:43.718000
181472XCSE20250918 13:02:43.738000
201472XCSE20250918 13:02:44.002000
221473XCSE20250918 13:03:36.013000
221473XCSE20250918 13:03:37.342000
101473XCSE20250918 13:03:54.081000
151471XCSE20250918 13:03:57.384000
61471XCSE20250918 13:08:42.025000
131471XCSE20250918 13:08:42.025000
191470XCSE20250918 13:09:17.864000
91470XCSE20250918 13:09:17.864000
201470XCSE20250918 13:09:59.093000
51469XCSE20250918 13:13:27.330000
191471XCSE20250918 13:16:59.260000
101473XCSE20250918 13:19:32.082000
31473XCSE20250918 13:22:56.786000
71473XCSE20250918 13:22:56.786000
101473XCSE20250918 13:26:27.976000
191470XCSE20250918 13:27:17.094000
91470XCSE20250918 13:27:17.094000
91470XCSE20250918 13:27:17.094000
151470XCSE20250918 13:37:31.406000
101470XCSE20250918 13:39:22.083000
201468XCSE20250918 13:42:38.467000
191469XCSE20250918 14:02:13.274000
91468XCSE20250918 14:06:55.108000
101468XCSE20250918 14:07:19.411000
91468XCSE20250918 14:07:19.411000
11468XCSE20250918 14:14:25.346000
101467XCSE20250918 14:16:31.195000
101468XCSE20250918 14:22:06.108000
301468XCSE20250918 14:25:46.893000
501468XCSE20250918 14:25:47.024000
531468XCSE20250918 14:25:47.024000
281466XCSE20250918 14:25:56.092000
181467XCSE20250918 14:30:47.683000
231467XCSE20250918 14:30:58.942000
121467XCSE20250918 14:31:00.356000
191465XCSE20250918 14:31:01.430000
191465XCSE20250918 14:32:00.746000
11464XCSE20250918 14:32:55.823000
191464XCSE20250918 14:32:55.823000
201463XCSE20250918 14:36:55.700000
171461XCSE20250918 14:38:24.445000
51461XCSE20250918 14:44:55.200000
51460XCSE20250918 14:51:07.098000
231460XCSE20250918 14:51:07.098000
291461XCSE20250918 15:01:28.902000
301460XCSE20250918 15:01:29.146000
281460XCSE20250918 15:01:29.171000
71460XCSE20250918 15:01:33.345000
181462XCSE20250918 15:09:54.526000
231462XCSE20250918 15:09:54.526000
11462XCSE20250918 15:09:54.526000
281461XCSE20250918 15:18:01.300000
11461XCSE20250918 15:18:02.779000
111461XCSE20250918 15:18:14.484000
281460XCSE20250918 15:18:41.487000
371460XCSE20250918 15:24:44.178000
91460XCSE20250918 15:24:44.185000
371460XCSE20250918 15:24:44.185000
301460XCSE20250918 15:25:10.853000
71461XCSE20250918 15:26:58.572000
211461XCSE20250918 15:27:25.709000
71461XCSE20250918 15:27:25.709000
301463XCSE20250918 15:31:09.066000
131464XCSE20250918 15:36:50.014000
191462XCSE20250918 15:39:27.242000
121461XCSE20250918 15:40:05.275000
51464XCSE20250918 15:42:06.081000
51464XCSE20250918 15:42:06.081000
191462XCSE20250918 15:43:13.661000
291461XCSE20250918 15:45:19.852000
71460XCSE20250918 15:47:45.030000
41463XCSE20250918 15:50:12.822000
291463XCSE20250918 15:50:12.824000
381464XCSE20250918 15:50:13.345000
381463XCSE20250918 15:50:34.034000
131462XCSE20250918 15:50:34.060000
241462XCSE20250918 15:50:34.060000
121462XCSE20250918 15:54:30.283000
121462XCSE20250918 15:54:57.857000
121462XCSE20250918 15:54:57.868000
301461XCSE20250918 15:55:08.234000
81461XCSE20250918 15:55:08.234000
301461XCSE20250918 15:58:27.797000
301460XCSE20250918 15:58:27.929000
41464XCSE20250918 16:00:10.015000
401463XCSE20250918 16:00:10.034000
371462XCSE20250918 16:02:22.558000
11462XCSE20250918 16:05:29.309000
231462XCSE20250918 16:05:29.309000
281461XCSE20250918 16:06:56.680000
11467XCSE20250918 16:20:43.501000
241467XCSE20250918 16:21:47.507000
181467XCSE20250918 16:23:11.549000
101467XCSE20250918 16:23:17.887000
101466XCSE20250918 16:24:36.211000
101466XCSE20250918 16:24:36.211000
601468XCSE20250918 16:29:35.082000
481468XCSE20250918 16:29:35.082000
111468XCSE20250918 16:29:35.082000
481468XCSE20250918 16:29:35.604000
521468XCSE20250918 16:29:35.941000
481468XCSE20250918 16:29:35.941000
171468XCSE20250918 16:29:36.911000
11468XCSE20250918 16:29:43.082000
61468XCSE20250918 16:29:43.082000
31468XCSE20250918 16:29:43.082000
291467XCSE20250918 16:29:44.107000
291466XCSE20250918 16:35:07.135000
31465XCSE20250918 16:35:50.757000
261465XCSE20250918 16:38:53.798000
31465XCSE20250918 16:38:53.798000
251465XCSE20250918 16:42:53.312160
11465XCSE20250918 16:44:13.120389
221465XCSE20250918 16:45:19.941812
3811465XCSE20250918 16:45:19.941850
51469XCSE20250919 9:05:07.837000
121469XCSE20250919 9:05:07.837000
11469XCSE20250919 9:05:07.837000
201467XCSE20250919 9:08:38.948000
41471XCSE20250919 9:13:34.674000
31471XCSE20250919 9:13:34.674000
201468XCSE20250919 9:13:42.292000
101466XCSE20250919 9:14:27.094000
101466XCSE20250919 9:18:32.081000
101465XCSE20250919 9:24:20.078000
71468XCSE20250919 9:26:35.061000
101466XCSE20250919 9:36:56.201000
91466XCSE20250919 9:36:56.201000
191467XCSE20250919 9:56:15.215000
101467XCSE20250919 9:56:15.215000
31466XCSE20250919 9:56:53.025000
41466XCSE20250919 10:00:48.379000
71469XCSE20250919 10:03:23.783000
201467XCSE20250919 10:10:43.119000
61470XCSE20250919 10:14:05.007000
41470XCSE20250919 10:14:06.102000
41470XCSE20250919 10:14:06.144000
31470XCSE20250919 10:14:08.046000
41470XCSE20250919 10:14:13.046000
41470XCSE20250919 10:14:23.046000
31470XCSE20250919 10:14:28.046000
41470XCSE20250919 10:14:40.248000
31470XCSE20250919 10:14:40.288000
31471XCSE20250919 10:15:42.629000
101469XCSE20250919 10:16:00.830000
101469XCSE20250919 10:28:42.313000
101468XCSE20250919 10:29:11.380000
51468XCSE20250919 10:29:17.550000
51468XCSE20250919 10:29:21.412000
41468XCSE20250919 10:30:32.392000
11468XCSE20250919 10:30:32.392000
101468XCSE20250919 10:42:23.180000
91468XCSE20250919 10:42:23.180000
101467XCSE20250919 10:43:50.184000
5001466XCSE20250919 10:43:50.184144
101471XCSE20250919 10:50:27.941000
971472XCSE20250919 10:51:48.114000
61472XCSE20250919 10:52:07.938000
101470XCSE20250919 10:55:10.959000
671470XCSE20250919 10:55:10.966000
81470XCSE20250919 10:55:10.966000
81470XCSE20250919 10:55:10.987000
101469XCSE20250919 10:57:34.858000
101469XCSE20250919 10:57:34.858000
141471XCSE20250919 11:11:05.323000
91471XCSE20250919 11:11:05.323000
31471XCSE20250919 11:11:05.329000
101470XCSE20250919 11:11:11.563000
101468XCSE20250919 11:13:54.083000
91468XCSE20250919 11:13:54.083000
91468XCSE20250919 11:13:54.083000
191469XCSE20250919 11:15:23.367000
101469XCSE20250919 11:15:23.367000
41469XCSE20250919 11:15:23.367000
221469XCSE20250919 11:15:23.387000
101469XCSE20250919 11:15:23.425000
41469XCSE20250919 11:16:21.078000
41469XCSE20250919 11:17:29.065000
151469XCSE20250919 11:17:29.103000
151469XCSE20250919 11:17:29.111000
151469XCSE20250919 11:17:29.144000
31471XCSE20250919 11:21:49.478000
51470XCSE20250919 11:21:49.545000
101470XCSE20250919 11:24:49.496000
101470XCSE20250919 11:24:49.498000
141471XCSE20250919 11:27:27.043000
51471XCSE20250919 11:30:24.692000
161471XCSE20250919 11:30:24.741000
51471XCSE20250919 11:30:24.746000
51471XCSE20250919 11:30:24.761000
201470XCSE20250919 11:32:14.392000
71471XCSE20250919 11:32:14.413000
101470XCSE20250919 11:42:52.748000
21470XCSE20250919 11:49:50.025000
21470XCSE20250919 11:49:59.015000
31469XCSE20250919 11:49:59.553000
21469XCSE20250919 11:49:59.616000
101469XCSE20250919 11:49:59.624000
51471XCSE20250919 11:49:59.645000
171471XCSE20250919 11:49:59.645000
191471XCSE20250919 11:49:59.645000
21469XCSE20250919 11:49:59.851000
11473XCSE20250919 11:49:59.982000
31473XCSE20250919 11:49:59.982000
41473XCSE20250919 11:49:59.982000
141471XCSE20250919 11:50:00.994000
141471XCSE20250919 11:50:01.768000
91471XCSE20250919 11:50:13.438000
21471XCSE20250919 11:50:14.222000
21472XCSE20250919 11:50:19.519000
31472XCSE20250919 11:50:19.519000
31472XCSE20250919 11:50:19.519000
11472XCSE20250919 11:50:20.022000
31471XCSE20250919 11:50:29.551000
21471XCSE20250919 11:50:29.605000
21471XCSE20250919 11:50:29.850000
21471XCSE20250919 11:50:29.972000
51473XCSE20250919 11:50:29.972000
111473XCSE20250919 11:50:29.972000
11473XCSE20250919 11:50:29.972000
31473XCSE20250919 11:50:29.972000
31473XCSE20250919 11:50:29.972000
291473XCSE20250919 11:50:30.462000
31470XCSE20250919 11:50:44.551000
21470XCSE20250919 11:50:44.609000
21470XCSE20250919 11:50:44.850000
21470XCSE20250919 11:50:44.971000
31470XCSE20250919 11:50:59.552000
21470XCSE20250919 11:50:59.606000
101470XCSE20250919 11:50:59.609000
21470XCSE20250919 11:50:59.850000
21469XCSE20250919 11:51:29.851000
51469XCSE20250919 11:51:44.552000
31469XCSE20250919 11:51:44.606000
21469XCSE20250919 11:51:44.851000
21469XCSE20250919 11:51:59.551000
21469XCSE20250919 11:51:59.607000
21469XCSE20250919 11:51:59.850000
11469XCSE20250919 11:52:14.554000
21469XCSE20250919 11:52:14.554000
21469XCSE20250919 11:52:14.603000
21469XCSE20250919 11:52:14.850000
11469XCSE20250919 11:52:29.553000
21469XCSE20250919 11:52:29.553000
11469XCSE20250919 11:52:29.553000
21469XCSE20250919 11:52:29.553000
21469XCSE20250919 11:52:29.553000
21469XCSE20250919 11:52:29.553000
21469XCSE20250919 11:52:29.553000
31469XCSE20250919 11:52:29.553000
21469XCSE20250919 11:52:29.553000
21469XCSE20250919 11:52:29.553000
21468XCSE20250919 11:52:44.551000
21468XCSE20250919 11:52:44.601000
21468XCSE20250919 11:52:44.850000
31467XCSE20250919 11:53:29.552000
21467XCSE20250919 11:53:29.606000
21467XCSE20250919 11:53:29.851000
201469XCSE20250919 11:53:40.726000
21468XCSE20250919 11:53:51.898000
31467XCSE20250919 11:54:14.559000
21467XCSE20250919 11:54:14.606000
141467XCSE20250919 11:54:14.649000
31467XCSE20250919 11:54:14.649000
21467XCSE20250919 11:54:14.649000
21467XCSE20250919 11:54:59.553000
11467XCSE20250919 11:54:59.609000
71467XCSE20250919 11:54:59.633000
31467XCSE20250919 11:54:59.633000
21467XCSE20250919 11:54:59.851000
11467XCSE20250919 11:54:59.971000
21467XCSE20250919 11:55:14.556000
11467XCSE20250919 11:55:14.606000
11467XCSE20250919 11:55:14.850000
31467XCSE20250919 11:55:23.788000
101467XCSE20250919 11:55:23.788000
31467XCSE20250919 11:55:23.788000
31467XCSE20250919 11:55:23.788000
11467XCSE20250919 11:55:23.788000
21466XCSE20250919 11:56:29.851000
11466XCSE20250919 11:56:44.553000
11466XCSE20250919 11:56:44.607000
21466XCSE20250919 11:56:44.851000
21466XCSE20250919 11:56:59.851000
21466XCSE20250919 11:56:59.971000
191467XCSE20250919 11:57:14.555000
21466XCSE20250919 11:57:29.554000
11466XCSE20250919 11:57:29.606000
21466XCSE20250919 11:57:29.850000
21466XCSE20250919 11:57:44.553000
11466XCSE20250919 11:57:44.605000
21466XCSE20250919 11:57:44.850000
31466XCSE20250919 11:57:44.972000
21466XCSE20250919 11:57:59.552000
11466XCSE20250919 11:57:59.606000
41466XCSE20250919 11:57:59.641000
31466XCSE20250919 11:57:59.641000
31466XCSE20250919 11:57:59.641000
11466XCSE20250919 11:57:59.829000
31466XCSE20250919 11:57:59.829000
31466XCSE20250919 11:57:59.829000
31466XCSE20250919 11:57:59.829000
101466XCSE20250919 11:57:59.829000
11465XCSE20250919 11:58:14.971000
41465XCSE20250919 11:58:15.321000
41465XCSE20250919 11:58:16.791000
11465XCSE20250919 11:58:25.821000
11465XCSE20250919 11:58:29.554000
11465XCSE20250919 11:58:29.604000
11465XCSE20250919 11:58:29.850000
11465XCSE20250919 11:58:29.850000
31465XCSE20250919 11:58:41.853000
11465XCSE20250919 11:58:44.554000
11465XCSE20250919 11:58:44.607000
21465XCSE20250919 11:58:44.850000
31465XCSE20250919 11:58:44.972000
31465XCSE20250919 11:58:59.075000
21465XCSE20250919 11:58:59.075000
21465XCSE20250919 11:58:59.075000
31465XCSE20250919 11:58:59.075000
11463XCSE20250919 11:59:44.617000
21463XCSE20250919 11:59:44.850000
21463XCSE20250919 11:59:59.850000
101463XCSE20250919 12:01:32.058000
101462XCSE20250919 12:02:08.086000
31463XCSE20250919 12:25:00.469000
71463XCSE20250919 12:25:00.469000
101462XCSE20250919 12:32:55.081000
101462XCSE20250919 12:38:20.995000
101461XCSE20250919 12:40:04.365000
161461XCSE20250919 12:40:34.184000
11462XCSE20250919 12:42:07.622000
191462XCSE20250919 12:42:22.102000
191461XCSE20250919 12:49:25.187000
91461XCSE20250919 12:49:25.187000
91461XCSE20250919 12:49:25.187000
41463XCSE20250919 12:55:34.198000
21463XCSE20250919 12:55:34.198000
41463XCSE20250919 12:55:34.198000
21463XCSE20250919 12:59:28.658000
81463XCSE20250919 12:59:28.658000
101463XCSE20250919 13:03:24.542000
281466XCSE20250919 13:11:16.166000
281467XCSE20250919 13:11:26.293000
281465XCSE20250919 13:18:20.996000
191466XCSE20250919 13:20:47.063000
191464XCSE20250919 13:22:24.259000
191462XCSE20250919 13:27:24.189000
91462XCSE20250919 13:27:24.189000
101461XCSE20250919 13:38:00.357000
101460XCSE20250919 13:38:55.384000
21459XCSE20250919 13:39:56.710000
31459XCSE20250919 13:39:56.913000
51459XCSE20250919 13:42:07.909000
21459XCSE20250919 13:42:07.909000
31459XCSE20250919 13:42:07.909000
301459XCSE20250919 13:46:13.424000
41459XCSE20250919 14:00:13.975000
51461XCSE20250919 14:05:47.480000
51461XCSE20250919 14:05:47.484000
191460XCSE20250919 14:09:46.181000
101460XCSE20250919 14:09:46.181000
51461XCSE20250919 14:14:06.453000
121461XCSE20250919 14:15:48.936000
131461XCSE20250919 14:15:48.936000
101461XCSE20250919 14:18:43.198000
91461XCSE20250919 14:21:59.198000
11461XCSE20250919 14:21:59.198000
61459XCSE20250919 14:28:14.463000
141459XCSE20250919 14:28:14.463000
41459XCSE20250919 14:28:14.463000
41459XCSE20250919 14:30:46.092000
91459XCSE20250919 14:30:46.092000
151459XCSE20250919 14:30:46.092000
281461XCSE20250919 14:30:50.992000
401463XCSE20250919 14:37:16.011000
281462XCSE20250919 14:37:16.081000
281461XCSE20250919 14:37:16.163000
281461XCSE20250919 14:37:16.220000
191464XCSE20250919 14:44:42.779000
91464XCSE20250919 14:44:42.779000
91464XCSE20250919 14:44:42.779000
21468XCSE20250919 15:05:57.443000
41468XCSE20250919 15:05:57.443000
41468XCSE20250919 15:05:57.443000
291466XCSE20250919 15:05:57.481000
291465XCSE20250919 15:06:50.060000
101466XCSE20250919 15:11:48.198000
191465XCSE20250919 15:28:27.173000
91465XCSE20250919 15:28:27.173000
281465XCSE20250919 15:28:35.085000
191465XCSE20250919 15:28:35.088000
191464XCSE20250919 15:30:54.124000
91464XCSE20250919 15:30:54.124000
371468XCSE20250919 15:34:33.176000
281468XCSE20250919 15:34:35.212000
281468XCSE20250919 15:34:35.228000
151469XCSE20250919 15:38:14.863000
281468XCSE20250919 15:38:28.907000
481468XCSE20250919 15:42:08.405000
21468XCSE20250919 15:42:08.405000
201467XCSE20250919 15:42:08.425000
101467XCSE20250919 15:42:53.204000
191467XCSE20250919 15:46:09.087000
91467XCSE20250919 15:46:09.087000
371467XCSE20250919 15:48:37.764000
241466XCSE20250919 16:03:07.396000
61466XCSE20250919 16:03:07.396000
91466XCSE20250919 16:03:07.396000
101466XCSE20250919 16:03:07.396000
101466XCSE20250919 16:03:07.396000
351467XCSE20250919 16:20:57.884000
221467XCSE20250919 16:20:57.885000
111467XCSE20250919 16:20:57.885000
61467XCSE20250919 16:24:16.327000
181467XCSE20250919 16:24:16.327000
101467XCSE20250919 16:24:16.327000
221467XCSE20250919 16:24:16.347000
31467XCSE20250919 16:24:16.347000
471467XCSE20250919 16:25:06.247000
471466XCSE20250919 16:26:04.477000
91466XCSE20250919 16:26:04.477000
101466XCSE20250919 16:26:14.200000
101466XCSE20250919 16:28:24.200000
201465XCSE20250919 16:29:34.082000
281465XCSE20250919 16:30:00.926000
91465XCSE20250919 16:30:00.926000
111465XCSE20250919 16:30:00.926000
101465XCSE20250919 16:30:01.526000
231465XCSE20250919 16:30:01.526000
271465XCSE20250919 16:30:03.136000
81465XCSE20250919 16:30:31.617000
31465XCSE20250919 16:30:35.436000
41465XCSE20250919 16:30:39.697000
51465XCSE20250919 16:31:27.309000
301465XCSE20250919 16:32:25.200000
101465XCSE20250919 16:32:25.200000
181465XCSE20250919 16:32:25.698000
191465XCSE20250919 16:33:01.053000
101466XCSE20250919 16:36:13.201000
101466XCSE20250919 16:37:46.200000
2291472XCSE20250919 16:52:42.252670
2501472XCSE20250919 16:52:42.252674
171472XCSE20250919 16:52:42.252682

