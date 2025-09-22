Selskabsmeddelelse nr.56/2025
Holbæk, den 22. september 2025
Aktietilbagekøb i SJF Bank A/S – transaktioner i uge 38
SJF Bank A/S offentliggjorde den 24. marts 2025 et tilbagekøbsprogram på 100 mio. kr.
Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 25. marts 2025 og vil være afsluttet senest den 4. februar 2026.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i SJF Bank A/S og gennemføres efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Harbour-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købskurs
|Transaktionsværdi
|Akkumuleret seneste meddelelse
207.645
63.072.456,25
|15. september 2025
16. september 2025
17. september 2025
18. september 2025
19. september 2025
|1.200
1.200
800
1.200
1.300
|353,50
349,50
349,88
354,53
352,78
|424.200,00
419.400,00
279.904,00
425.436,00
458.614,00
|I alt uge 38
|5.700
|2.007.554,00
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
213.345
65.080.010,25
Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0060670776 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af SJF Bank A/S.
Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning fremgår af vedhæftede bilag.
Efter ovenstående transaktioner ejer SJF Bank A/S i alt 250.637* egne aktier svarende til 1.52 % af SJF Banks aktiekapital.
*Heraf fratrukket 437.892 annullerede aktier ifb. med kapitalnedsættelsen, der blev godkendt på generalforsamlingen den 6. marts 2025.
Med venlig hilsen
Lars Petersson Lars Bolding
Administrerende direktør Bankdirektør
Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Jeppesen, tlf. 53 85 07 70
Administrerende direktør Lars Petersson
Bankdirektør Lars Bolding
Vedhæftet fil