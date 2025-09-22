Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S
Transaktioner 15. september 2025 – 19. september 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 38 gennemført følgende transaktioner:
|Antal aktier
|Gennemsnit købskurs
|Transaktionsværdi (kr.)
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|26.015.000
|16,53
|430.103.050
|15. september 2025
|140.000
|18,90
|2.646.000
|16. september 2025
|160.000
|18,49
|2.958.400
|17. september 2025
|150.000
|18,55
|2.782.500
|18. september 2025
|160.000
|18,35
|2.936.000
|19. september 2025
|170.000
|18,31
|3.112.700
|I alt uge 38
|780.000
|18,51
|14.435.600
|I alt akkumuleret
|26.795.000
|16,59
|444.538.650
Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 31.040.696 stk. egne aktier svarende til 2,14 % af selskabets aktiekapital.
