Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb

 | Source: Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S 

Transaktioner 15. september 2025 – 19. september 2025
Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 21/2025 et aktietilbagekøbsprogram på op til 835,2 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. marts 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 38 gennemført følgende transaktioner:

 Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse26.015.00016,53430.103.050
15. september 2025140.00018,902.646.000
16. september 2025160.00018,492.958.400
17. september 2025150.00018,552.782.500
18. september 2025160.00018,352.936.000
19. september 2025170.00018,313.112.700
I alt uge 38780.00018,5114.435.600
I alt akkumuleret 26.795.00016,59444.538.650

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 31.040.696 stk. egne aktier svarende til 2,14 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Head of Investor Relations & ESG        
Mads Thinggaard                 
Mobil nr. 2025 5469                

Vedhæftede filer


Attachments

AS 65 2025 - Transaktioner under aktietilbagekøbsprogram Alm Brand_Aktietilbagekøb uge 38 2025

Recommended Reading