Festi hf.: Endurkaup vika 38

Í 38. viku 2025 keypti Festi alls 140.000 eigin hluti fyrir 42.740.000 kr. eins og hér segir:
|Vika
|Dagsetning
|Tímasetning viðskipta
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð
|Kaupverð (kr)
|38
|15.9.2025
|14:00:58
|40.000
|307
|12.280.000
|38
|16.9.2025
|11:45:22
|40.000
|307
|12.280.000
|38
|17.9.2025
|15:10:53
|30.000
|303
|9.090.000
|38
|18.9.2025
|14:55:04
|30.000
|303
|9.090.000
|140.000
|42.740.000
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Fyrir kaupin þá átti Festi 2.031.226 hluti eða 0,65% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 1.925.000 eigin hluti fyrir 577.450.000 kr. og á í dag 2.171.226 hluti sem samsvarar 0,69% af hlutafé félagsins. Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 27. júní 2025 í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 800 milljónir króna að kaupverði.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).