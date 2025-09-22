Selskabsmeddelelse nr. 43/2025
|22. september 2025
Aktietilbagekøb i Sydbank A/S – transaktioner i uge 38
Sydbank A/S offentliggjorde den 26. februar 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 1.350 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 3. marts 2025 og vil være afsluttet senest den 31. januar 2026.
Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i Sydbank A/S og gennemføres efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Habour-reglerne.
Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købskurs
|Transaktions-værdi (kr.)
|Akkumuleret seneste
Meddelelse
1.769.000
792.985.560,00
|15. september 2025
16. september 2025
17. september 2025
18. september 2025
19. september 2025
|12.000
12.000
12.000
12.000
14.000
|497,98
498,00
498,00
499,15
499,93
|5.975.760,00
5.976.000,00
5.976.000,00
5.989.800,00
6.999.020,00
|I alt uge 38
|62.000
|30.916.580,00
|I alt akkumuleret under
aktietilbagekøbsprogrammet
1.831.000
823.902.140,00
Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0010311471 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne Sydbank A/S.
Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning, fremgår af vedhæftede bilag.
Efter ovenstående transaktioner ejer Sydbank i alt 1.871.963 aktier, svarende til 3,65 % af bankens aktiekapital.
Venlig hilsen
Mark Luscombe Jørn Adam Møller
adm. direktør bankdirektør
Vedhæftet fil