Meeldetuletus Baltic Horizon Fondi Rootsi hoidmistunnistuste noteerimise lõpetamise lähenemise kohta

Baltic Horizon Fond tuletab kõigile Rootsi hoidmistunnistuste („SDR“) omanikele meelde, et hoidmistunnistustega kauplemise viimane päev Nasdaq Stockholm turul on 8. oktoober 2025. SDR-ide lõpetamise ajakava on järgnev:

8. oktoober 2025: Viimane kauplemispäev SDR-idega Nasdaq Stockholmi börsil

Viimane kauplemispäev SDR-idega Nasdaq Stockholmi börsil 14. oktoober 2025: Fikseerimise Kuupäev Euroclear Sweden-is SDR-ide ISIN-i lõpetamiseks

Fikseerimise Kuupäev Euroclear Sweden-is SDR-ide ISIN-i lõpetamiseks 15 oktoober 2025: Kõik SDR-id kustutakse investorite kontodelt Euroclear Sweden-is

Kõik SDR-id kustutakse investorite kontodelt Euroclear Sweden-is 17 oktoober või sellele lähedane päev: Eesti fondiosakute üle kandmine vastavalt 14. oktoobril investorite hoitud SDR-ide arvule

Seoses peagi läheneva noteerimise lõpetamisega tuletab Baltic Horizon Fond kõigile SDR-ide omanikele meelde, et nad peaksid otsustama, kas müüa oma SDR-id enne 8.oktoobrit 2025 või konverteerida need Nasdaq CSD-s hoitavateks Baltic Horizon Fondi fondiosakuteks, vältimaks hilisemat sundmüüki. Konverteerimiseks palume esimesel võimalusel võtta ühendust oma pangaga.

Lisateave SDR-ide programmi lõpetamise kohta koos lingiga investoritele suunatud veebiseminarile on leitav siit.

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam

Baltic Horizon Fond, fondijuht

E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com

www.baltichorizon.com

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond, mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

