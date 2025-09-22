HighCo : Transactions sur actions propres du 15 au 19 septembre

 | Source: HIGHCO HIGHCO

Déclaration des transactions sur actions propres
Réalisées du 15 au 19 septembre 2025

Paris, le 22 septembre 2025

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteurCode identifiant émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier
(en nombre d’actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
HIGHCO969500FYLNRXCJ348W6615/09/2025FR00000542318 0003,92 €XPAR
HIGHCO969500FYLNRXCJ348W6616/09/2025FR00000542318 0003,96 €XPAR
HIGHCO969500FYLNRXCJ348W6617/09/2025FR00000542318 0004,02 €XPAR
HIGHCO969500FYLNRXCJ348W6618/09/2025FR00000542318 0004,07 €XPAR
HIGHCO969500FYLNRXCJ348W6619/09/2025FR00000542318 0004,08 €XPAR

A propos de HighCo

Expert en marketing et communication, HighCo accompagne les marques et retailers dans l’accélération de la transformation du commerce.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au dispositif « PEA-PME », HighCo compte plus de 400 collaborateurs.
HighCo est classé « Gold » par EcoVadis, faisant partie du top 5% des entreprises les plus performantes en termes de RSE et d’achats responsables.

Vos contacts
Cécile COLLINA-HUE                Nicolas CASSAR
Directrice Générale                 Relations Presse
+33 1 77 75 65 06                +33 4 88 71 35 46
comfi@highco.com                 n.cassar@highco.com

Prochains rendez-vous

Les publications auront lieu après la clôture des marchés.

Marges brutes trimestrielles
Marge Brute T3 et 9 mois 2025 : Mercredi 15 octobre 2025
Marge Brute T4 2025 et 12 mois 2025 : Mercredi 28 janvier 2026

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT), Euronext® Tech Croissance (FRTPR) et Enternext® PEA-PME 150 index (ENPME).
ISIN : FR0000054231
Reuters : HIGH.PA
Bloomberg : HCO FP
Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

Pièce jointe


Attachments

Transactions sur actions propres - du 15_09_2025 au 19_09_2025 (semaine 38)

Recommended Reading