Marimekko-lippulaivamyymälä avautuu Hongkongissa

Marimekko juhlii Hongkongin lippulaivamyymälän virallisia avajaisia 16.10.2025. Vilkkaalla Causeway Bayn alueella avattiin ensimmäinen Marimekko-myymälä jo vuonna 2012. Nyt tämä Leighton Road -kadun myymälä on löytänyt uudistetun kodin saman kadun varrelta ja avaa ovensa lippulaivamyymälänä. Causeway Bay tunnetaan premium-muoti- ja lifestyle-brändien keskittymänä, joka palvelee niin paikallisia asiakkaita kuin turisteja. Lippulaivamyymälän toiminnasta vastaa tunnettu muodin ja lifestyle-tuotteiden vähittäiskaupan asiantuntija Sidefame Ltd., Marimekon loose franchise -kumppani vuodesta 2011 Hongkongin ja Kiinan markkinoilla.

“Uskomme, että myös digitalisoituneessa maailmassa luovilla ja tunteita herättävillä fyysisillä vähittäiskauppakonsepteilla on merkittävä rooli brändikulttuurin sydäminä ja monikanavaisen kasvun vauhdittajina. Yhdessä arvostetun kumppanimme Sidefamen kanssa otamme innolla tämän askeleen Hongkongissa Marimekko-ilmiön rakentamiseksi edelleen. Leighton Roadin kokemuksellinen ja modulaarinen, viimeisintä myymäläkonseptiamme edustava lippulaivamyymälä on näyteikkuna Marimekon optimistiseen lifestyle-filosofiaan ja kuviotaiteeseen sekä uusille että vanhoille asiakkaille”, sanoo Natacha Defrance, Marimekon Region East -alueen myyntijohtaja.

Uuden lippulaivamyymälän julkisivua koristaa Marimekon tunnettu Unikko-kuosi, ja myymälän sisustus on saanut inspiraationsa yhtiön omasta kangaspainosta Helsingin Herttoniemessä. Myymälässä on kuratoitu valikoima Marimekon lifestyle-tuotteita, kuten muotia, laukkuja ja asusteita sekä kodin tuotteita, esimerkiksi painokankaita.

Marimekko keskittyy strategiakaudellaan 2023–2027 skaalaamaan liiketoimintaansa ja Aasia on yhtiölle tärkein kansainvälisen kasvun maantieteellinen alue. Marimekko lähestyy markkina-alueitaan avainkaupunkien, kuten Hongkongin, kautta. Merkittävänä luovuuden, muodin ja designin keskuksena tunnettu Hongkong tarjoaa mahdollisuuden rakentaa bränditunnettuutta ja positiointia myös laajemmin Aasiassa. Aasiassa Marimekko toimii pääasiassa loose franchise -partnerimallilla.

Kuvia Marimekon Leighton Roadin lippulaivamyymälästä on ladattavissa Marimekon kuvapankista.

