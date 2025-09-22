Perspectives plurielles partage de nouvelles données sur la chute du Canada au 71ᵉ rang mondial en matière de représentation politique des femmes, malgré un appui quasi universel à la parité

OTTAWA, Ontario, 22 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Perspectives plurielles révèle que le statut du Canada comme chef de file mondial en matière d’égalité des genres est gravement menacé. En seulement 25 ans, le pays est passé du 28e au 71e rang mondial pour la représentation des femmes. Ce recul important met en évidence l’insuffisance de notre approche actuelle pour atteindre la parité en politique canadienne.

Ce recul est survenu malgré un appui écrasant en faveur du changement. Un nouveau sondage d’Abacus Data révèle que la parité entre les genres constitue une valeur fondamentale pour la majorité de la population canadienne, 86 % d’entre eux affirmant qu’il est important d’assurer une représentation égale des femmes et des hommes en politique à tous les ordres de gouvernement.

Déficit démocratique

« La représentation égale relève fondamentalement de la démocratie et de la confiance », a déclaré Shari Graydon, catalyseure chez Perspectives plurielles. « La population canadienne s’attend massivement à ce que les femmes détiennent une part équitable du pouvoir politique à tous les ordres de gouvernement, et le Canada ne peut prétendre être un chef de file mondial en matière d’égalité tant que les hommes occupent 70 % des sièges dans notre plus haute instance décisionnelle. »

Les conséquences vont bien au-delà des simples chiffres de représentation. Une large majorité de la population canadienne comprend que la parité entre les genres apporte des avantages concrets à la démocratie canadienne, près de quatre personnes sur cinq affirmant que garantir un équilibre du pouvoir parmi les personnes élues entraîne :

Des résultats politiques améliorés qui reflètent fidèlement la diversité des réalités de l’ensemble de la population

Un débat politique plus solide reflétant une civilité et un respect accrus

Une gouvernance plus efficace grâce à une productivité accrue

Une légitimité démocratique renforcée grâce à une plus grande collaboration interpartisane

Norme mondiale de représentation

Alors que le classement du Canada continue de chuter, d’autres pays à travers le monde ont pris des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité. Plus de 100 pays ont mis en œuvre des mesures concrètes pour accroître la parité entre les genres en fixant des objectifs minimaux de représentation et en exigeant que les partis politiques les respectent.

Ces pays reconnaissent que la représentation réelle exige des actions décisives, et non de vaines espérances. Ils comprennent également que de tels progrès renforcent la confiance dans les résultats électoraux.

Stratégies que le Canada doit adopter

Des processus inclusifs de recrutement et de nomination des personnes candidates peuvent faire une grande différence pour garantir que les femmes et les personnes de genres divers aient une place à la table décisionnelle. Les pays qui ont réussi à assurer une représentation réelle ont mis en œuvre différentes stratégies, notamment la réforme électorale, une loi sur la parité, la réforme constitutionnelle et des quotas obligatoires.

« Le Canada a l’occasion de montrer l’exemple au monde en renforçant la représentation politique des femmes. En travaillant ensemble à tous les niveaux de gouvernement, dans les institutions et au sein des communautés, nous pouvons assurer que les femmes et les personnes de diverses identités de genre soient des partenaires à part entière dans la construction de l’avenir du Canada », a déclaré Chi Nguyen, députée de Spadina–Harbourfront.

« Le gouvernement doit montrer l’exemple si nous voulons une véritable parité entre les genres au Canada. Lorsque les institutions publiques reflètent la diversité de notre pays, elles établissent une norme puissante pour les entreprises – et libèrent le plein potentiel économique d’une main-d’œuvre où toutes et tous peuvent contribuer et s’épanouir », a déclaré Julie Savard-Shaw, directrice générale de The Prosperity Project.

Le choix qui se présente aux dirigeantes et dirigeants politiques du Canada est clair : mettre en œuvre des stratégies éprouvées qui ont fait leurs preuves à l’international ou voir le classement mondial du Canada continuer de chuter.

Sources de données : Women in National Parliaments, IPU : Parline Global Data

À propos de Perspectives plurielles

Perspectives plurielles imagine un Canada où les voix, les priorités et les perspectives des femmes et des personnes de genres divers façonnent chaque décision qui les concerne. Notre mission est de donner plus de poids à ces voix tout en offrant inspiration, outils et visibilité afin de garantir une influence réelle sur le discours public et la prise de décision au Canada.