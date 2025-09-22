Nova Klúbburinn hf.: Framkvæmd endurkaupaáætlunar í viku 38

Í 38. viku 2025 keypti Nova Klúbburinn hf. 3.000.000 eigin hluti að kaupverði 14.778.000 kr. í samræmi við eftirfarandi:
|Dagsetning
|Tími
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð (gengi)
|Kaupverð (kr.)
|15.9.2025
|10:33
|600.000
|4,93
|2.958.000
|16.9.2025
|10:58
|600.000
|4,93
|2.958.000
|17.9.2025
|14:42
|600.000
|4,92
|2.952.000
|18.9.2025
|11:37
|600.000
|4,93
|2.958.000
|19.9.2025
|15:19
|600.000
|4,92
|2.952.000
|Samtals
|3.000.000
|14.778.000
Viðskiptin eru í samræmi við endurkaupaáætlun Nova Klúbbsins sem tilkynnt var um í Kauphöll Íslands hf. þann 12. maí 2025. Endurkaup munu samkvæmt áætluninni nema að hámarki 550 milljónum kr. að kaupverði og mun áætlunin vera í gildi þar til því hámarki er náð, þó aldrei lengur en fram að aðalfundi félagins 2026.
Nova Klúbburinn átti 47.400.000 eigin hluti fyrir viðskiptin og á því að þeim loknum 50.400.000 hluti, eða um 1,42% af útgefnum hlutum í félaginu, og nemur heildarkaupverð þeirra 245.595.000 kr.
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar verður í samræmi við lög um hlutafélög, nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 596/2014, um markaðssvik, sbr. lög um aðgerðir gegn markaðssvikum, nr. 60/2021, sem og framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 2016/1052/EB, sem hefur að geyma tæknilega skilmála varðandi endurkaupaáætlanir.
Nánari upplýsingar veitir Þórhallur Jóhannsson, fjármálastjóri Nova Klúbbsins, á fjarfestatengsl@nova.is