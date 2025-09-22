Goodfood annonce le départ de M. Ferrari du conseil d’administration

MONTRÉAL, 22 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfood Market Corp. (« Goodfood » ou la « Société ») (TSX : FOOD) a annoncé aujourd’hui la démission de Jonathan Ferrari de son poste d’administrateur de la Société.

Le conseil d’administration remercie M. Ferrari pour sa contribution à Goodfood et lui souhaite le meilleur pour la suite.

À propos de Goodfood

Goodfood (TSX : FOOD) est une marque canadienne de solutions de repas de premier plan issue du monde numérique, qui permet la livraison de repas et de produits complémentaires frais qui facilitent la dégustation de repas délicieux et durables à la maison pour les clients à l’échelle du pays. Goodfood crée un lien direct entre les fermes et fournisseurs partenaires et les cuisines de ses clients, réduisant ainsi le gaspillage alimentaire et les frais généraux de vente au détail. Basée à Montréal, au Québec, Goodfood, qui compte des installations de production au Québec et en Alberta, construit la marque alimentaire la plus appréciée des millénariaux au Canada.

