Les Avocats du Mexique : le meilleur invité pour célébrer l’Action de grâce

MONTRÉAL, 22 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de l’Action de grâce, les Avocats du Mexique convient les Canadiens à partager leur table avec le meilleur invité pour célébrer. Cet Automne, près de 70 % des Canadiens prévoient de célébrer la deuxième fête la plus importante du pays après Noël. Pour l’occasion, les Avocats du Mexique lancent une campagne nationale invitant les familles et les amis à réinventer les traditions en accueillant le fruit de l’excellence à leur table.

Du 16 septembre au 16 octobre, dans l’ensemble du réseau Loblaws et Sobeys à travers le pays, les consommateurs découvriront la campagne des Avocats du Mexique pour l’Action de grâce, imaginée pour inspirer les Canadiens avec des idées originales et variées pour transformer le traditionnel souper de dinde en une expérience « brunchée », moderne et conviviale.





« Bien plus qu’un choix nutritif, l’avocat est l’invité idéal à partager », déclare Armando Lopéz Orduña, conseiller principal en stratégie pour l’Association of Avocado Exporting Producers and Packers of Mexico (APEAM). « En mettant à l’honneur l’avocat sur la table du brunch — le repas le plus joyeux, créatif et gourmand — nous inspirons les Canadiens à célébrer et à se délecter en réinventant les traditions de l’Action de grâce. »

L’avocat, le meilleur invité des célébrations canadiennes

Qu’il s’agisse d’un brunch en ville entre amis ou un repas à la campagne en famille, l’avocat apporte saveur et style à chaque table ! Imaginez un toast à l’avocat crémeux surmonté de saumon fumé et de fines herbes, un guacamole aux canneberges, ou un plateau coloré avec des amuse-bouche accompagnés de trempettes et garnitures de saison. À la fois gourmand et sain, l’avocat regorge de bons gras, est riche en fibres, et offre aux Canadiens la chance unique de profiter pleinement de l’abondance de la saison en appréciant chaque bouchée sans compromis.

L’avocat, vedette d’une campagne nationale d’envergure

La campagne de quatre semaines sera déployée à l’extérieur, en magasin et en ligne dans l’ensemble du réseau Loblaws et Sobeys, y compris Real Canadian Superstore, Provigo, Maxi, IGA, Safeway, FreshCo et plus encore.

Les consommateurs savoureront ainsi les Avocats du Mexique grâce à :

Publicité numérique extérieure : Placements stratégiques dans un rayon d’un kilomètre autour des épiceries, visant à accroître la notoriété et l’attractivité de la marque ; Engagement numérique et courriels : Messages ciblés, carrousels sur les pages d’accueil, et bannières PC Optimum/PC Express pour attirer l’attention des Canadiens avant leurs achats ; Pages de collection de produits : Inspirations culinaires pour les tablées du temps des Fêtes. Écrans en magasin : Visuels attractifs aux points d’entrée et dans les allées, assurant la présence de la marque dans l’esprit des Canadiens au moment de leurs achats.





L’avocat, un souffle nouveau sur les traditions

Puisque 79 % des consommateurs canadiens préparent leur liste d’épicerie avant l’Action de grâce**, les initiatives menées par les Avocats du Mexique ont été conçues pour renforcer la visibilité de la marque et susciter l’intérêt d’acheter ses produits en inspirant les Canadiens à ajouter l’avocat à leurs menus de l’Action de grâce — œuf cocotte, bruschetta, tartare ou encore mousse au chocolat, l’avocat y a sans nul doute une place de choix.

Cet automne, les Avocats du Mexique invitent les Canadiens à faire de leur table une fête, prouvant une fois de plus que les Avocats du Mexique sont les fruits de l’excellence.

*Source : Numerator 2025 Canadian Holiday Preview / **Source : LEGER Étude MIAM 2025

À propos des Avocats du Mexique

Les Avocats du Mexique incarnent le positivisme et le dynamisme qu’on attribue habituellement à ce fruit. Tout au long du processus de production, d’emballage et de distribution, la marque reste fidèle à sa mission d’offrir de bons aliments qui seront dégustés en bonne compagnie, dans la convivialité et la bonne humeur. La mexicanité, c’est l’émotion et l’énergie associées à la préparation de guacamole et d’autres délicieuses recettes ! Ce sont aussi les fêtes et les occasions spéciales qui réunissent les familles et les amis dans un esprit de célébration, de partage et de joie.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour découvrir les créations de #Avotok et encore plus de recettes délicieuses : https://avocadosfrommexico.ca/fr | FB | IG | TIKTOK

Pour plus d’informations, des photos en haute résolution ou une demande d’entrevue : Lumir Jardak, Responsable Relations Publiques et Contenu | ljardak@hopscotch.one | +1 438-858-4848

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e20daa6a-eecb-4edc-8ba1-ea8772d341b1/fr