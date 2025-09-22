Dorel finalise des ententes visant à restructurer son bilan par le biais de nouvelles facilités de crédit et l’émission d’actions privilégiées

MONTRÉAL, 22 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Industries Dorel Inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd’hui qu’elle finalise les modalités et les conditions de nouvelles facilités de crédit avec un groupe de prêteurs dirigé par des membres du groupe de TCW Asset Management Company LLC (« TCW »), à titre de mandataire administratif, d’un montant pouvant atteindre 310 M$, et d’une entente avec Alberta Investment Management Corporation (« AIMCo ») pour un placement privé d’actions privilégiées d’un montant de 75 M$. Dorel prévoit que des ententes définitives seront signées cette semaine et que la clôture des deux opérations aura lieu le ou vers le 29 septembre 2025. Sauf indication contraire, tous les montants en dollars figurant dans le présent communiqué sont exprimés en dollars américains.

Dorel a l’intention d’affecter le produit des nouvelles facilités de crédit et des actions privilégiées au remboursement intégral de la dette garantie de premier rang actuelle de Dorel d’un montant d’environ 180 M$, au paiement des frais de restructuration de la division Maison de Dorel et au fonds de roulement.



La clôture des deux opérations est assujettie à la signature d’ententes définitives et aux conditions de clôture habituelles. Dorel publiera un communiqué de presse à la clôture des opérations. Les deux opérations proposées ont été négociées sans lien de dépendance.



Nouvelle facilité de crédit



La nouvelle entente de financement qui sera conclue avec TCW, à titre de mandataire administratif, ainsi qu’un groupe de prêteurs, comprendra des facilités de crédit garanties de premier rang d’un montant maximal de 310 M$, soit une facilité renouvelable de 175 M$ assujettie à une base d’emprunt, dont 110 M$ seront avancés à la clôture de l’opération, et un prêt à terme de 135 M$. Les nouvelles facilités de crédit auront une durée de cinq ans et seront garanties par certaines filiales de Dorel. Les prêts porteront intérêt à un taux variable fondé sur le SOFR (taux de financement à un jour garanti) plus une marge. La convention de financement contiendra des engagements financiers et d’autres engagements habituels de la part de Dorel et de certaines de ses filiales. TCW aura le droit de faire élire une personne au conseil d’administration de Dorel.



Actions privilégiées



Les actions privilégiées devant être émises à AIMCo auront un taux de rendement annuel initial de 17 %. Aux troisième et quatrième anniversaires de la date d’émission, le taux de dividende annuel augmentera de 1,5 % pour atteindre un taux de dividende maximal de 20 %. Dorel peut, à sa seule discrétion, verser les dividendes accumulés sur les actions privilégiées en émettant des actions privilégiées supplémentaires au lieu d’un paiement en espèces.

Les actions privilégiées prévoiront qu’en cas de vente de Dorel ou de disposition ou de transfert de toute partie de Dorel ou ses actifs représentant plus de 35 % de ses produits d’exploitation consolidés sur douze mois, toutes les actions privilégiées seront rachetées à un prix correspondant à leur prix d’émission initial, majoré de tous les dividendes accumulés et non versés. À partir du deuxième anniversaire de leur date d’émission, les actions privilégiées seront rachetables au gré de Dorel à un prix correspondant à 115 % de leur prix d’émission initial majoré de tous les dividendes accumulés et non versés. À compter du cinquième anniversaire de leur date d’émission, les actions privilégiées seront rachetables à tout moment au gré d’AIMCo à un prix correspondant à leur prix d’émission initial majoré de tous les dividendes cumulés et impayés. Les actions privilégiées ne comportent pas de droit de vote et ne sont pas convertibles en actions à droit de vote multiple, catégorie A (« actions de catégorie A ») ou en actions à droit de vote subalterne, catégorie B (« actions de catégorie B ») de Dorel. AIMCo aura le droit de faire élire une personne au conseil d’administration de Dorel.

Bons de souscription d’actions à droit de vote subalterne, catégorie B

Dans le cadre de l’obtention des nouvelles facilités de crédit, Dorel émettra des bons de souscription d’un montant égal à 5 % du nombre d’actions en circulation de Dorel après dilution à TCW et à certains autres prêteurs aux termes des facilités de crédit, ce qui représente 1 877 408 bons de souscription (les « bons de souscription des prêteurs »). Chaque bon de souscription des prêteurs conférera à son porteur le droit d’acquérir une action de catégorie B de la Société au prix d’exercice de 0,01 $ CA l’action pour une période de sept ans. Les bons de souscription des prêteurs incluront un droit de préemption permettant à leurs détenteurs de participer, au prorata, à toute émission, offre ou autre distribution par Dorel de ses actions ou de titres convertibles en actions.

Dans le cadre de l’émission des actions privilégiées, Dorel émettra à AIMCo des bons de souscription d’un montant égal à 8 % du nombre d’actions en circulation de Dorel après dilution, ce qui représente 3 003 853 bons de souscription (les « bons de souscription d’AIMCo »). Au même titre que les bons de souscription des prêteurs, chacun des bons de souscription d’AIMCo conférera à son porteur le droit d’acquérir une action de catégorie B de la Société au prix d’exercice de 0,01 $ CA l’action pour une période de sept ans. Les bons de souscription des prêteurs et les bons de souscription d’AIMCo comporteront les dispositions antidilution usuelles.

Les 1 877 408 actions de catégorie B pouvant être émises à l’exercice des bons de souscription des prêteurs et les 3 003 853 actions de catégorie B pouvant être émises à l’exercice des bons de souscription d’AIMCo, qui totalisent 4 881 261 actions de catégorie B, représentent respectivement 5,75 % et 9,19 % des 32 666 902 actions de catégorie A et actions de catégorie B émises et en circulation de Dorel, soit 14,94 % de ces actions.

Le prix d’exercice des bons de souscription des prêteurs et des bons de souscription d’AIMCo représente un escompte de 99,25 % par rapport au cours actuel des actions de catégorie B à la Bourse de Toronto. Étant donné que le prix d’exercice des bons de souscription des prêteurs et des bons de souscription d’AIMCo est inférieur au « cours » des actions de catégorie B de Dorel, au sens donné à ce terme dans le Guide à l’intention des sociétés de la TSX, conformément à l’alinéa 607i) de ce document, l’émission des bons de souscription des prêteurs et des bons de souscription d’AIMCo ne peut avoir lieu que si elle est approuvée par les actionnaires de Dorel. À cet égard, Dorel a soumis des consentements écrits provenant des actionnaires détenant plus de 50 % des titres comportant droit de vote de Dorel conformément à l’alinéa 604d) du Guide à l’intention des sociétés de la TSX. Les consentements écrits confirment que les actionnaires sont au fait des modalités des deux opérations projetées et que, si une assemblée des actionnaires de Dorel était convoquée pour examiner une résolution approuvant l’émission des bons de souscription des prêteurs et des bons de souscription d’AIMCo, les actionnaires exerceraient les droits de vote rattachés à l’ensemble de leurs actions respectives de Dorel en faveur de la résolution. Dorel a demandé à la Bourse de Toronto d’accepter les consentements écrits des actionnaires en remplacement d’une assemblée des actionnaires, sous réserve de la publication du présent communiqué au moins cinq jours ouvrables avant la clôture des opérations. Les deux opérations projetées n’auront pas d’incidence importante sur le contrôle de Dorel.

Les titres émis à la clôture des deux opérations seront assujettis à une « période de conservation » de quatre mois en vertu de la réglementation canadienne sur les valeurs mobilières applicable.

Conseillers

Valeurs Mobilières TD Inc. agit à titre de conseiller financier exclusif de Dorel dans le cadre du financement par emprunt. Valeurs Mobilières TD Inc. et BMO Marchés des capitaux agissent à titre de placeurs dans le cadre du placement d’actions privilégiées.

Profil de Dorel

Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans deux secteurs distincts, soit les produits de puériculture et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits, ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Safety 1st et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme BebeConfort, Cosco, Mother’s Choice et Infanti. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont les ventes annuelles atteignent 1,3 G$ US, compte environ 3 500 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-deux pays du monde.



Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, Les Industries Dorel Inc. (la « Société ») n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, notamment en ce qui concerne les déclarations relatives aux nouvelles facilités de crédit projetées et à l’émission prévue d’actions privilégiées, l’incidence de l’environnement macroéconomique, y compris les pressions inflationnistes, les changements dans les dépenses des consommateurs, les fluctuations des taux de change, l’imposition de droits de douane, et les taux d’intérêt d’élevés sur les activités commerciales, la situation financière et les activités d’exploitation de la Société, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes de la Société telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, la Société ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, en quoi Dorel en bénéficiera. Plus particulièrement, la Société ne peut garantir qu’elle signera des ententes définitives en lien avec les deux opérations projetées décrites dans le présent communiqué de presse, que les deux opérations projetées seront réalisées, ou qu’elles seront réalisées selon les modalités et conditions et l’échéancier indiqués ci-dessus. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte d’exploitation de la Société. Cependant, le lecteur est mis en garde qu’il pourrait ne pas être opportun d’utiliser ces énoncés prospectifs à d’autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que la Société estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de la Société exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants :

les conditions économiques et financières générales, incluant les conditions résultant de l’environnement actuel de forte inflation;

les changements dans les lois ou règlements applicables;

les changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement, y compris la perturbation de la chaîne d’approvisionnement de la Société en raison de l’environnement macroéconomique;

les fluctuations des devises, notamment les niveaux élevés de volatilité des devises par rapport au dollar américain qui traduisent les incertitudes liées à l’environnement macroéconomique;

l’effet des droits de douane sur les marchandises importées;

le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de clients;

les coûts associés à la responsabilité du fait des produits;

les changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles;

la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les marques;

les changements apportés au cadre réglementaire;

l’éclosion de crises de santé publique susceptibles d’avoir une incidence négative sur les économies mondiales et les marchés des capitaux et pouvant donner lieu à un ralentissement économique durant une période de temps prolongée et avoir des répercussions négatives importantes sur la demande pour les produits de la Société et sur ses activités, sa situation financière et ses résultats d’exploitation;

l’impact des conflits internationaux sur les ventes de la Société;

un accès continu à des sources de financement, sur lesquelles l’environnement macroéconomique pourrait avoir une incidence défavorable;

les défaillances liées aux systèmes de technologie de l’information;

des changements survenus aux hypothèses servant à l’évaluation du fonds commercial et d’autres actifs incorporels, ainsi que toute possibilité d’une diminution de la capitalisation boursière de la Société dans le futur;

l’absence de certitude que la Société déclarera des dividendes dans le futur;

l’exposition accrue aux risques de cybersécurité découlant du travail à distance par les employés de la société;

la capacité de la Société à protéger ses technologies et produits actuels et futurs et à défendre ses droits de propriété intellectuelle;

l’atteinte potentielle à la réputation de la Société;

l’effet du changement climatique sur la Société.





Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont énoncés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de la Société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque exposés dans les documents précédemment mentionnés sont expressément intégrés par renvoi au présent communiqué de presse dans leur intégralité.

La Société met en garde le lecteur sur le fait que les risques énumérés précédemment ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions sur la Société. D’autres risques et incertitudes dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou qu’elle estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats d’exploitation. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

CONTACTS :

Les Industries Dorel inc.

John Paikopoulos

514 934-3034



Les Industries Dorel inc.

Jeffrey Schwartz

514 934-3034