Bombardier Défense livre un neuvième avion Global aux Forces aériennes des États-Unis pour le programme Battlefield Airborne Communications Node (BACN)

La cérémonie de livraison a eu lieu en septembre à la base aérienne de Hanscom (Massachusetts)

La gamme d’avions Bombardier Global, reconnue pour sa distance franchissable, sa vitesse, sa fiabilité et son autonomie exceptionnelles, est une solution à voilure fixe idéale pour des missions spéciales dans le monde entier

La réussite durable du programme BACN témoigne du rôle de Bombardier Défense comme partenaire de choix pour les forces militaires des États-Unis





NATIONAL HARBOR, Md., 22 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier Défense est fier d’annoncer la livraison d’un neuvième avion Bombardier Global aux Forces aériennes des États-Unis. Cette livraison, qui a été célébrée à la base aérienne de Hanscom plus tôt ce mois-ci, est la plus récente dans le cadre du très fructueux partenariat de longue date entre les Forces aériennes et Bombardier Défense.

La flotte d’avions du programme BACN, connus dans les Forces aériennes comme les E-11A et souvent surnommés les « Wi-Fi in the sky », constitue une plateforme de communications spécialisée qui permet une conscience situationnelle et une interopérabilité améliorée en tant que passerelle de communications en haute altitude. La flotte d’avions Bombardier Global en service au sein des Forces aériennes des États-Unis effectue des missions de communications critiques dans le monde entier depuis près de vingt ans, servant de passerelle de voix et de données tactique entre les forces aériennes et terrestres, surmontant des obstacles comme les montagnes, le terrain accidenté ou la distance.

« Bombardier Défense est honoré de voir ses avions Global fiables et hautement performants servir les Forces aériennes des États-Unis dans des missions critiques partout sur la planète dans le cadre du programme BACN », a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Vente d’avions et Bombardier Défense. « Nous exprimons notre profonde reconnaissance aux Forces aériennes pour la confiance qu’elles nous témoignent depuis de nombreuses années, et nous restons pleinement mobilisés pour continuer à soutenir les priorités opérationnelles des États-Unis. »

À propos de Bombardier Défense

Bombardier Défense offre quelque chose d’unique, combinant le portefeuille d’avions Challenger et Global hautement performants de Bombardier à une expertise inégalée en matière d’ingénierie et de maintenance pour créer des solutions sur mesure. Reconnu pour son approche collaborative et flexible, Bombardier Défense établit des partenariats à long terme avec les gouvernements et les forces militaires, et s’associe aux fournisseurs de systèmes de mission les plus avancés du monde. Forts d’une riche tradition d’innovation, nous façonnons les solutions de défense du futur.

Bombardier Défense est basé à Wichita (Kansas), et compte des sites de production dans toute l’Amérique du Nord. Grâce au réseau de soutien mondial hautement réactif de Bombardier, nous offrons des services de maintenance spécialisés et des options d’assistance sur mesure à nos clients gouvernementaux et militaires. Des centaines d’avions Bombardier effectuent des missions aéroportées critiques dans le monde entier, notamment celles de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), d’alerte lointaine et contrôle aéroportés (AEW&C), de patrouille frontalière et maritime, de rôles multiples, de transport de chefs d’État, d’évacuation médicale et d’assistance humanitaire urgente.

