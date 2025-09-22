Lerøy Seafood Group ASA: Annonsering av grønt obligasjonsmandat

Lerøy Seafood Group ASA, med BBB+ (stable) rating fra Nordic Credit Rating, vurderer å utstede senior usikret grønt obligasjonslån på NOK 500 millioner, med fast og/eller flytende rente og en løpetid på 4 eller 7 år, avhengig av rådende markedsforhold.

Et beløp tilsvarende netto provenyet fra det planlagte obligasjonslånet vil bli benyttet til å finansiere eller refinansiere grønne prosjekter, som nærmere definert i rammeverket for grønn finansiering.

Danske Bank og DNB Carnegie opptrer som Joint Lead Managers.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sjur Malm, CFO

Telefon: +47 41 77 20 20

E-post: sjur.malm@leroy.no

Hans Ljøen, Head of Treasury & Investor Relations

Telefon: +47 48 18 77 50

E-post: hans.ljoeen@leroyseafood.com