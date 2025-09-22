Coventry feiert im Monat der Lebensversicherungsaufklärung die Leistungsfähigkeit, Flexibilität und den Wert von Lebensversicherungen

FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen, ist stolz darauf, den Monat der Lebensversicherungsaufklärung zu würdigen, indem das Unternehmen sein unerschütterliches Engagement bekräftigt, Lebensversicherungen nicht nur zu einem unverzichtbaren Vermögenswert zu machen, sondern sie für Versicherungsnehmer überall wertvoller, flexibler und leistungsfähiger zu gestalten.

Seit über zwei Jahrzehnten ist Coventry führend bei der Erschließung dieses Wertes und hat Versicherungsnehmern mehr als 6 Mrd. USD für Policen ausgezahlt, die andernfalls gekündigt worden oder verfallen wären.

„Lebensversicherungen gehören zu den wertvollsten Vermögenswerten, die Menschen besitzen. Sie schützen Angehörige, ermöglichen Träume und helfen dabei, sich an Veränderungen im Leben anzupassen“, so Reid Buerger, CEO von Coventry. „Durch die Schaffung eines dynamischen Sekundärmarktes haben wir Versicherungsnehmern gezeigt, dass Lebensversicherungen flexible Vermögenswerte sind, mit denen sich Renditen maximieren und dauerhafter Wert schaffen lässt.“

Der Monat der Lebensversicherungsaufklärung unterstreicht die entscheidende Rolle von Versicherungen für den Schutz der Familie, die Altersvorsorge und die Nachlassplanung. Coventry setzt sich weiterhin dafür ein, dass Lebensversicherungen ihr außergewöhnliches Versprechen einlösen – Sicherheit, Flexibilität und Wert in jeder Lebensphase zu bieten.

Über Coventry

Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen. Seit mehr als 20 Jahren treiben wir die Branche voran und erweitern die Möglichkeiten für Lebensversicherungsnehmer. Die umfassende Erfahrung von Coventry in Verbindung mit einem starken Engagement für Verbraucherrechte macht Coventry zum klaren Marktführer. Diese Position nutzen wir, um die Branchenstandards anzuheben und die Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher zu erweitern. Bis heute haben wir mehr als 6 Milliarden USD an Versicherungsnehmer ausgezahlt, die ihre Policen nicht mehr benötigen. Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.