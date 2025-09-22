Coventry celebra el poder, la flexibilidad y el valor del seguro de vida durante el Mes de la Concienciación del Seguro de Vida

FORT WASHINGTON, Pensilvania, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, líder y creador del mercado secundario de seguros de vida, se enorgullece de conmemorar el Mes de la Concientización del Seguro de Vida, reafirmando su compromiso inquebrantable de convertir al seguro de vida no solo en un activo esencial, sino también en uno más valioso, más flexible y más poderoso para los titulares de pólizas de todas partes.

Durante más de dos décadas, Coventry ha liderado el camino para generar este valor, entregando más de 6 mil millones de dólares a los titulares de pólizas, que, de otro modo, habrían sido canceladas o caducadas.

"El seguro de vida es uno de los activos más valiosos que posee una persona, ya que protege a los seres queridos, alimentando los sueños y adaptándose a los cambios de vida", dijo Reid Buerger, director ejecutivo de Coventry. "Al crear un mercado secundario vibrante, hemos demostrado a los titulares de pólizas que el seguro de vida es un activo flexible que puede maximizar los retornos y ofrecer valor duradero".

El Mes de Concienciación del Seguro de Vida destaca el papel fundamental de los seguros en la protección familiar, jubilación y planificación patrimonial. Coventry mantiene su compromiso de garantizar que el seguro de vida cumpla con su extraordinaria promesa: brindar seguridad, flexibilidad y valor en cada etapa de la vida.

Acerca de Coventry

Coventry es el líder y creador del mercado secundario de seguros de vida. Durante más de dos décadas, hemos impulsado el sector hacia adelante y ampliado las oportunidades para los titulares de pólizas de seguros de vida. La profunda experiencia de Coventry combinada con un firme compromiso con los derechos del consumidor convierte a Coventry en el líder indiscutible del mercado, una posición que utilizamos para elevar los estándares del sector y ampliar las opciones de los consumidores. Hasta la fecha, hemos entregado más de 6 mil millones de dólares a los titulares de pólizas que ya no necesitan sus seguros. Para más información acerca de Coventry, visite, Coventry.com.



