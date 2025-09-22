Coventry célèbre la puissance, la flexibilité et la valeur de l’assurance-vie pendant le Mois de la sensibilisation à l’assurance-vie

FORT WASHINGTON, Pennsylvanie, 22 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, leader et fondateur du marché secondaire de lʼassurance-vie, est fier de célébrer le Mois de la sensibilisation à lʼassurance-vie en réaffirmant son engagement indéfectible à faire de lʼassurance-vie non seulement un actif essentiel, mais également un produit plus précieux, plus flexible et plus performant pour lʼensemble des assurés.

Depuis plus de deux décennies, Coventry est à lʼavant-garde dans la mobilisation de cette valeur. Elle a versé plus de 6 milliards de dollars aux titulaires de polices qui, sans cela, auraient été rachetées ou auraient expiré.

« Lʼassurance-vie est lʼun des actifs les plus inestimables que nous possédons. Elle protège nos proches, nourrit nos rêves et nous permet de nous adapter aux changements inhérents à la vie », a déclaré Reid Buerger, PDG de Coventry. « En développant un marché secondaire dynamique, nous avons su démontrer aux assurés que lʼassurance-vie était un actif flexible susceptible de maximiser les bénéfices et d’offrir une valeur durable. »

Le Mois de la sensibilisation à lʼassurance-vie met en lumière le rôle essentiel de lʼassurance dans la protection de la famille, la retraite et la planification successorale. Coventry reste déterminée à faire en sorte que lʼassurance-vie remplisse son formidable engagement : offrir sécurité, flexibilité et valeur ajoutée à chaque étape de la vie.

À propos de Coventry

Coventry est le leader et le créateur du marché secondaire de l’assurance-vie. Depuis plus de 20 ans, l’entreprise fait progresser le secteur et élargit les opportunités offertes aux titulaires d’assurance-vie. Grâce à son expérience approfondie et à son engagement en faveur des droits des consommateurs, elle est un leader incontesté du marché. Une position dont elle tire profit pour améliorer les normes du secteur et étoffer le choix des consommateurs. À ce jour, Coventry a versé plus de 6 milliards de dollars à des assurés qui n’avaient plus besoin de leur police. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Coventry.com.