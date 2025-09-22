קובנטרי חוגגת את העוצמה, הגמישות והערך של ביטוח חיים במהלך חודש המודעות לביטוח חיים

פורט וושינגטון, פנסילבניה, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

קובנטרי (Coventry), המובילה והיוצרת של השוק המשני לביטוח חיים, גאה להכיר בחודש המודעות לביטוח חיים על ידי אישור מחדש של מחויבותה הבלתי מעורערת להפוך את ביטוח החיים לא רק לנכס חיוני, אלא גם בעל ערך רב יותר, גמיש יותר וחזק יותר עבור מבוטחים בכל מקום.

במשך למעלה משני עשורים, Coventry הובילה את הדרך לפתיחת הערך הזה, והעבירה יותר מ-6 מיליארד דולר למבוטחים עבור פוליסות שאחרת היו נמסרות או פגות.

"ביטוח חיים הוא אחד הנכסים היקרים ביותר שיש לאנשים, שומר על יקיריהם, מתדלק חלומות ומסתגל לשינויים בחיים", אמר ריד בורגר (Reid Buerger), מנכ"ל Coventry. "על ידי יצירת שוק משני תוסס, הראינו למבוטחים שביטוח חיים הוא נכס גמיש שיכול למקסם את התשואות ולספק ערך מתמשך".

חודש המודעות לביטוח חיים מדגיש את התפקיד הקריטי של הביטוח בהגנה על המשפחה, פרישה ותכנון עיזבונות. Coventry נשארת מחויבת להבטיח שביטוח חיים ימלא את ההבטחה יוצאת הדופן שלה - מספק ביטחון, גמישות וערך בכל שלב בחיים.

אודות Coventry

Coventry היא המובילה והיוצרת של השוק המשני לביטוח חיים. במשך יותר מ-20 שנה, אנו מניעים את התעשייה קדימה ומרחיבים את ההזדמנויות לבעלי פוליסות ביטוח חיים. הניסיון העמוק של Coventry בשילוב עם מחויבות עזה לזכויות הצרכן הופכים את Coventry למובילת השוק הברורה, עמדה בה אנו משתמשים כדי להעלות את הסטנדרטים בתעשייה ולהרחיב את אפשרויות הבחירה של הצרכנים. עד כה, העברנו יותר מ-6 מיליארד דולר לבעלי פוליסות שכבר אין להם צורך בפוליסות שלהם. למידע נוסף על Coventry, בקרו באתר Coventry.com.







