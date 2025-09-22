Coventry Merayakan Kekuatan, Fleksibilitas, dan Nilai Asuransi Jiwa Selama Bulan Kesadaran Asuransi Jiwa

FORT WASHINGTON, Pa., Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, pemimpin dan pencipta pasar sekunder asuransi jiwa, dengan bangga memperingati Bulan Kesadaran Asuransi Jiwa dengan menegaskan kembali komitmennya yang tak tergoyahkan untuk menjadikan asuransi jiwa tidak hanya sebagai aset esensial, tetapi juga lebih berharga, lebih fleksibel, dan lebih berdaya bagi pemegang polis di seluruh dunia.

Selama lebih dari dua dekade, Coventry telah memimpin dalam mengoptimalkan nilai ini, memberikan lebih dari $6 miliar kepada pemegang polis untuk polis yang seharusnya dibatalkan atau kedaluwarsa.

“Asuransi jiwa adalah salah satu aset paling berharga yang dimiliki orang-orang, melindungi orang-orang terkasih, mewujudkan impian, dan beradaptasi dengan perubahan dalam hidup,” kata Reid Buerger, CEO Coventry. “Dengan menciptakan pasar sekunder yang dinamis, kami telah menunjukkan kepada pemegang polis bahwa asuransi jiwa merupakan aset yang fleksibel dan dapat memaksimalkan imbal hasil serta memberikan nilai jangka panjang.”

Bulan Kesadaran Asuransi Jiwa menyoroti peran penting asuransi dalam perlindungan keluarga, perencanaan pensiun, dan perencanaan warisan. Coventry tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa asuransi jiwa memenuhi janji luar biasanya—memberikan keamanan, fleksibilitas, dan nilai di setiap tahap kehidupan.

Tentang Coventry

Coventry adalah pemimpin dan pencipta pasar sekunder untuk asuransi jiwa. Selama lebih dari 20 tahun, kami telah memajukan industri ini dan memperluas peluang bagi pemilik polis asuransi jiwa. Pengalaman Coventry yang mendalam dipadukan dengan komitmen kuat terhadap hak-hak konsumen menjadikan Coventry pemimpin pasar yang jelas, posisi yang kami gunakan untuk meningkatkan standar industri dan memperluas pilihan bagi konsumen. Hingga saat ini, kami telah menyalurkan lebih dari $6 miliar kepada pemegang polis yang tidak lagi membutuhkan polis mereka. Untuk mempelajari selengkapnya tentang Coventry, kunjungi Coventry.com.



