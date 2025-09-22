コヴェントリー (Coventry)、ライフインシュアランス・アウェアネス・マンス (Life Insurance Awareness Month) に生命保険の力、柔軟性、価値を称賛

ペンシルベニア州フォートワシントン発, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 生命保険二次市場におけるリーダーかつパイオニア的企業であるコヴェントリーは、ライフインシュアランス・アウェアネス・マンスを記念し、生命保険を単なる不可欠な資産とするだけでなく、すべての契約者にとってより価値ある、より柔軟な、かつより力強いものにするという揺るぎないコミットメントを改めて表明した。

20年以上にわたり、コヴェントリーはこの価値を引き出す先駆者であり、解約や失効となっていたであろう保険契約に対して、契約者に合計で60億米ドル (約8,845億2,000万円) 以上を還元してきた。

コヴェントリーのCEOであるリード・ビュルガー (Reid Buerger) は以下のように述べている。「生命保険は人々が所有する最も価値ある資産の1つであり、愛する人を守り、夢を後押しし、人生の変化に適応します」。 「活気あるセカンダリーマーケットを創出することで、生命保険がリターンを最大化し、持続的な価値を提供できる柔軟な資産であることを契約者に示してきました」。

ライフインシュアランス・アウェアネス・マンスは、家族の保護、退職後の生活設計、遺産計画における生命保険の重要な役割を強調している。 コヴェントリーは、生命保険が、人生のあらゆる段階において安心、柔軟性、価値を提供するという並外れた約束を果たすことを確実にするためのコミットメントを堅持している。

コヴェントリーについて

コヴェントリーは、生命保険二次市場におけるリーダーかつパイオニア的企業である。 20年以上にわたり、同社は業界を前進させ、生命保険契約者に対する機会を拡大してきた。 コヴェントリーの豊富な経験と消費者の権利に対する強いコミットメントにより、同社は明確な市場リーダーとなっており、この地位を活用して業界基準を引き上げ、消費者の選択肢を拡大している。 これまでに、同社は保険を必要としなくなった契約者に対し、合計で60億米ドル (約8,845億2,000万円) 以上を還元してきた。 コヴェントリーについての詳細は、Coventry.comを参照されたい。



