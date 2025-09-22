Coventry, ‘생명보험 인식제고의 달’ 맞아 생명보험이 갖는 파워와 유연성, 가치 조명

펜실베이니아주 포트 워싱턴, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 생명보험 세컨더리 마켓의 개척자이자 선도 기업인 Coventry가 ‘생명보험 인식 제고의 달(Life Insurance Awareness Month)’을 맞아, 생명보험을 단순한 필수 자산이 아닌, 전 세계 모든 보험계약자에게 보다 가치 있고, 더욱 유연하며, 훨씬 강력한 자산으로 만드는 데 대한 변함없는 헌신을 다시 한 번 강조했다.

Coventry는 지난 20여 년간 세컨더리 마켓을 선도하며, 원래는 해지되거나 소멸될 뻔한 보험 계약을 통해 보험계약자들에게 60억 달러 이상을 되돌려준것으로 확인된다.

Coventry CEO인 Reid Buerger는 “생명보험은 사람들이 보유한 자산 중 가장 가치 있는 것 중 하나로, 사랑하는 가족을 보호하고, 꿈을 실현하며, 인생의 변화에 적응할 수 있게 해준다. 우리는 활발한 세컨더리 마켓을 창출함으로써, 생명보험이 수익을 극대화하고 지속적인 가치를 제공할 수 있는 유연한 자산임을 보여주었다.”라고 강조했다.

‘생명보험 인식제고의 달’은 가족 보호, 은퇴, 상속 설계에 있어 보험의 핵심적인 역할을 부각한다. Coventry는 생명보험이 가진 탁월한 약속—안정성, 유연성, 그리고 가치를 인생의 모든 단계에서 제공하는 것—을 반드시 실현하기 위해 최선을 다할 것이라고 밝혔다.

Coventry 소개

Coventry는 생명보험 세컨더리 마켓의 창시자이자 선도 기업이다. 20년이 넘는 기간 동안 업계를 선도하며, 생명보험 계약자들에게 더 많은 기회를 제공해왔다. Coventry는 풍부한 경험과 소비자 권리에 대한 강력한 헌신을 바탕으로 명실상부한 시장 리더 자리를 지켜왔으며, 이를 통해 업계 기준을 높이고 소비자 선택권을 확대하고 있다. 지금까지 Coventry는 보험이 더 이상 필요하지 않은 계약자들에게 60억 달러 이상을 돌려주었다. 자세한 내용은 Coventry.com을 방문하면 확인할 수 있다.