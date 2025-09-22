Coventry Meraikan Kuasa, Fleksibiliti dan Nilai Insurans Hayat Sempena Bulan Kesedaran Insurans Hayat

FORT WASHINGTON, Pa., Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, peneraju dan pencipta pasaran sekunder untuk insurans hayat, dengan bangganya mengiktiraf Bulan Kesedaran Insurans Hayat dengan memperkukuh komitmen teguhnya untuk menjadikan insurans hayat bukan sahaja sebagai aset penting, tetapi juga lebih bernilai, lebih fleksibel dan lebih berkuasa untuk pemilik polisi di seluruh dunia.

Selama lebih dua dekad, Coventry telah meneraju usaha dalam membuka nilai ini, dengan mengembalikan lebih daripada USD 6 bilion kepada pemilik polisi bagi polisi yang sebaliknya mungkin telah diserah atau luput.

“Insurans hayat ialah antara aset paling bernilai yang dimiliki individu. Ia bukan sahaja melindungi insan tersayang, malah menyokong impian dan menyesuaikan diri dengan perubahan hidup,” kata Reid Buerger, Ketua Pegawai Eksekutif Coventry. “Dengan mewujudkan pasaran sekunder yang dinamik, kami telah menunjukkan kepada pemilik polisi bahawa insurans hayat merupakan aset fleksibel yang boleh memaksimumkan pulangan serta memberikan nilai yang berkekalan.”

Bulan Kesedaran Insurans Hayat menekankan peranan penting insurans dalam melindungi keluarga, merancang persaraan, serta mengurus harta pusaka. Coventry kekal komited untuk memastikan insurans hayat menunaikan janji luar biasanya—memberikan keselamatan, fleksibiliti dan nilai pada setiap peringkat kehidupan.

Perihal Coventry

Coventry merupakan peneraju dan pencetus pasaran sekunder bagi insurans hayat. Selama lebih 20 tahun, kami telah memacu kemajuan industri ini dan memperluas peluang kepada pemilik polisi insurans hayat. Pengalaman mendalam Coventry, digabungkan dengan komitmen teguh terhadap hak pengguna, menjadikan Coventry sebagai peneraju pasaran yang jelas, satu kedudukan yang kami manfaatkan untuk meningkatkan piawaian industri dan memperluaskan pilihan kepada pengguna. Sehingga kini, kami telah menyalurkan lebih daripada AS$6 bilion kepada pemilik polisi yang tidak lagi memerlukan perlindungan mereka. Untuk maklumat lanjut mengenai Coventry, sila layari Coventry.com.