Coventry Comemora a Força, a Flexibilidade e o Valor do Seguro de Vida Durante o Mês da Conscientização do Seguro de Vida

FORT WASHINGTON, Pensilvânia, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Coventry, líder e criadora do mercado secundário de seguros de vida, orgulha-se de comemorar o Mês da Conscientização do Seguro de Vida, confirmando seu compromisso inabalável de tornar o seguro de vida além de um ativo essencial, também mais valioso, mais flexível e mais potente para os detentores de apólices em todos os lugares.

Há mais de duas décadas a Coventry vem revelando esse valor, com a entrega de mais de US $6 bilhões aos segurados de apólices que, de outra forma, teriam sido resgatadas ou caducadas.

"O seguro de vida é um dos ativos mais valiosos de uma pessoa, pois protege os entes queridos, alimentando os sonhos e adaptando-se às mudanças da vida", disse Reid Buerger, CEO da Coventry. "Ao criar um mercado secundário vibrante, mostramos aos detentores de apólices que o seguro de vida é um ativo flexível que pode maximizar os retornos e oferecer valor duradouro."

O Mês da Conscientização do Seguro de Vida destaca o papel vital dos seguros na proteção familiar, aposentadoria e planejamento imobiliário. A Coventry continua comprometida em garantir que o seguro de vida cumpra sua extraordinária promessa - proporcionar segurança, flexibilidade e valor em todas as fases da vida.

Sobre a Coventry

A Coventry é líder e criadora do mercado secundário de seguros de vida. Há mais de 20 anos, impulsionamos o setor e expandimos as oportunidades para os segurados de vida. A profunda experiência da Coventry, combinada com um determinado compromisso com os direitos do consumidor faz da Coventry a clara líder de mercado, uma posição que usamos para elevar os padrões da indústria e expandir a escolha do consumidor. Até o momento, entregamos mais de US $6 bilhões a segurados que não precisam mais de suas apólices. Para mais informações sobre a Coventry, visite Coventry.com.



