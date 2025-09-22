Coventry 在“寿险宣传月”期间颂扬寿险的功能、灵活性与价值

华盛顿堡，宾夕法尼亚州, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 寿险二级市场的引领者与创始者 Coventry 自豪地表示对“寿险宣传月”(Life Insurance Awareness Month) 的认可与支持，并重申其坚定不移的承诺：不仅要让人寿保险成为一项必备资产，更要使其为全球保单持有人创造更高价值、提供更大灵活性并赋予更强有力的保障。

二十多年来，Coventry 始终引领着挖掘寿险价值的潮流，为那些原本可能被退保或失效的保单的持有人兑现超过 60 亿美元的资金。

Coventry 首席执行官 Reid Buerger 表示：“寿险是人们拥有的最有价值的资产之一，它可以帮助人们守护所爱之人，助力实现人生梦想，并灵活应对生活中的各种变化。 通过创建充满活力的二级市场，我们已向保单持有人证明，寿险是一种灵活的资产，可以最大化回报并传递持久的价值。”

“寿险宣传月”旨在彰显保险在家庭保障、退休和遗产规划中的关键作用。 Coventry 始终致力于确保寿险能履行其非凡承诺——为人生每个阶段提供安全保障、灵活选择与卓越价值。

关于 Coventry

Coventry 是寿险二级市场的引领者与创始者。 二十多年来，我们一直致力于推动行业发展，并不断为寿险保单持有人提供更多机遇。 凭借丰富的经验和对消费者权益的坚定承诺，Coventry 已然成为市场无可争议的领导者。其利用这一优势推动行业标准提升，扩大消费者选择空间。 迄今为止，我们已向不再需要保单的持有人兑现超过 60 亿美元。 如需了解更多关于 Coventry 的信息，请访问 Coventry.com。



