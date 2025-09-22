Coventry 於人壽保險意識月，頌揚人壽保險的強大效能、靈活特質及優越價值

華盛頓堡，賓州, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry 開創引領人壽保險二級市場，並在人壽保險意識月鄭重宣示堅定承諾：讓人壽保險突破必備資產的框架，進一步為全球保單持有人創造更高價值、更大彈性及更強效能。

過去二十餘載，Coventry 持續引領價值開創風潮，為保單持有人帶來逾 60 億美元資金，有關保單原本可能已被解約或失效。

Coventry 行政總裁 Reid Buerger 表示：「人壽保險是一大寶貴資產，能守護至親、成就夢想，並隨生命歷程靈活演變。 我們建立蓬勃的二級市場，讓保單持有人見識到人壽保險的靈活資產作用，如何帶來最大回報及持久價值。」

人壽保險意識月彰顯保險在家庭保障、退休規劃及遺產安排上發揮關鍵作用。 Coventry 始終堅持使命，務求讓人壽保險兌現其非凡諾言：為人生各階段護航，賦予安心保障、靈活應對及卓越價值。

關於 Coventry

Coventry 是人壽保險二級市場的領導者及開創者。 20 多年來，我們不斷推動產業向前邁進，並為壽險保單持有人拓展機會。 Coventry 憑著深厚經驗及捍衛消費者權利的堅決承擔，明顯地成為市場翹楚，並作為領導者而提升產業標準並增加消費者的選擇。 時至今日，我們已為不再需要原有保單的持有人成功發放超過 60 億美元。 如要詳細了解 Coventry，請瀏覽 Coventry.com。



