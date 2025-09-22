LHV Groupi täiendav teave oma aktsiate omandamise kohta

AS LHV Group viitab 25. aprillil 2025 avaldatud börsiteatele, milles kirjeldati aktsionäride 26. märtsi 2025 üldkoosoleku otsuse alusel nõukogu määratud tingimusi oma aktsiate omandamiseks ja esitab käesolevaga turule täiendavat teavet nende tingimuste rakendamise kohta. Vastavalt nõukogu määratud tingimustele alustab LHV Group oma aktsiate omandamist lisaks tavapärastele tehingutele ka plokktehingutena.

Plokktehingute puhul võib üksikutel kauplemispäevadel omandatavate aktsiate maht ületada 25% LHV Groupi aktsiate keskmisest päevasest kauplemismahust Nasdaq Tallinna börsil. Sellisel juhul ei kohaldu määruse (EL) nr 596/2014 („MAR“) artikli 5 lõikes 1 sätestatud erandid turu manipuleerimise ja siseteabe väärkasutamise keeldude osas ning vastavaid tehinguid hinnatakse MAR-i üldreeglite alusel.

Täiendava teabe avaldamise eesmärk on tagada turule täielik läbipaistvus aktsionäride ja nõukogu varasemalt otsustatud tingimuste kohaselt teostatavate plokktehingute suhtes.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab augusti lõpu seisuga 479 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 109 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 177 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





Investorsuhted

Sten Hans Jakobsoo

Investorsuhete ja ettevõtte arenduse juht

E-post: stenhans.jakobsoo@lhv.ee

Kommunikatsioon

Paul Pihlak

LHV kommunikatsioonijuht

E-post: paul.pihlak@lhv.ee