Velan Inc. : Avis

MONTRÉAL, 22 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX: VLN) annonce aujourd’hui que le jeudi 9 octobre 2025, elle communiquera ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 31 août 2025.

La société tiendra une conférence téléphonique le vendredi 10 octobre 2025, à 08H00 (HNE) pour discuter de ses résultats financiers. Pour participer instantanément à la conférence téléphonique par téléphone, veuillez utiliser le lien suivant pour vous inscrire facilement près de l'heure de début de l'appel. Après l'inscription, le système vous appellera instantanément et vous connectera automatiquement à la conférence téléphonique : https://emportal.ink/3HMQyiC.

Vous pouvez également vous connecter à la conférence téléphonique en composant le 1-800-990-4777 et vous serez connecté à l'appel par un opérateur.

Vous pouvez également diffuser l'appel par webdiffusion en suivant ce lien: https://app.webinar.net/RyqYbqklXrN. La rediffusion de la web émission sera disponible à la même URL dans les 2 heures suivant la fin de l'appel.

Une rediffusion de l'appel sera disponible dans les 2 heures suivant la fin de l'appel jusqu'au 17 octobre 2025 en composant le 1-289-819-1450 ou le 1-888-660-6345 et en entrant le code de rediffusion 06670.

Le matériel qui sera présenté pendant la conférence téléphonique sera disponible peu de temps avant l'événement sur le site Web de la société sous la section Relations avec les investisseurs https://www.velan.com/fr/company/investor_relations).

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :

Rishi Sharma, Chef de la direction financière

Tél. : 438-817-4430

ou

Martin Goulet, M.Sc., CFA

MBC Capital Markets Advisors

Tel.: (514) 731-0000, ext. 229