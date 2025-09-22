BDC lance un fonds d’investissement de 50 M $ – une première au Canada – pour favoriser l’acquisition d’entreprises par des femmes

MONTRÉAL, 22 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque de développement du Canada (BDC) a annoncé aujourd’hui le lancement de son Fonds Excelles repreneuriat de 50 millions de dollars, visant à soutenir plus de 60 femmes canadiennes dans l’acquisition et l’exploitation d’entreprises canadiennes. Plus de 142 000 propriétaires de PME prévoient de fermer, transférer ou vendre leur entreprise au cours des cinq prochaines années, soit 17,4 % des PME, ce qui représente une occasion unique d’accroître la propriété d’entreprises par des femmes.

Afin d’appuyer cette vague croissante de transferts d’entreprises, BDC intensifie ses efforts pour favoriser un paysage entrepreneurial plus diversifié et équilibré. Par l’entremise de son équipe de Capital de croissance et transfert d’entreprise, la Banque offre des solutions de financement personnalisées permettant aux entrepreneur.es d’acquérir des entreprises sans diluer leur participation. L’équipe Financement collaboratif de BDC a également récemment lancé une initiative avec la Banque des Premières Nations du Canada pour stimuler les acquisitions d’entreprises par les communautés et les agences de développement autochtones à l’échelle nationale.

Le Fonds Excelles repreneuriat sera géré par le Lab Excelles pour les femmes de BDC. Il s’agit d’une enveloppe d’investissement de 50 millions de dollars et d’un accélérateur pour appuyer les femmes dans la recherche, l’acquisition et la gestion d’entreprises, qui comprend :

10 M $ en investissements indirects : alloués à des fonds de capital-investissement canadiens engagés à soutenir la recherche et l’acquisition d’entreprises dirigées par des femmes, afin de renforcer l’écosystème global.

40 M $ en investissements directs : destinés aux femmes prêtes à acquérir une entreprise, que ce soit par le biais d’un fonds de recherche d’entreprises, d’un rachat par la direction ou d’une recherche autofinancée.

Un accélérateur qui offrira de la formation, un accès au capital, des opportunités de recherche de transactions, du mentorat, des conseils et une communauté de pairs.



« La clé pour maximiser notre impact tout en générant du rendement est de jumeler des femmes exceptionnelles à des entreprises de taille moyenne de qualité qui sont déjà rentables et de faire connaître le repreneuriat en tant que moyen d’accéder à la propriété d’entreprise. C’est exactement ce que nous visons avec le Fonds Excelles repreneuriat », a déclaré Sévrine Labelle, directrice générale du Lab Excelles pour les femmes à BDC. « BDC veut être une pionnière dans la construction de l’écosystème du repreneuriat et des fonds de recherche d’entreprises, en aidant les femmes à saisir cette occasion unique d’acquérir une PME et à redéfinir le visage de la propriété d’entreprise. »

Le Fonds Excelles repreneuriat devrait combler une lacune importante dans le paysage de la propriété d’entreprise au Canada, attirer des capitaux privés d’investisseurs partageant les mêmes intentions et agir comme catalyseur de transformation du marché. L’écart actuel en matière de propriété et d’investissement – seulement 19 % des PME canadiennes sont détenues par des femmes et moins de 4 % des fondateurs d’entreprises soutenus par du capital de risque sont des femmes – représente une opportunité de changement transformationnel.

Avec cette initiative, ainsi que celle avec la Banque des Premières Nations du Canada et d’autres à venir, BDC souhaite soutenir davantage d’entrepreneur.es dans les opportunités de transfert d’entreprise. En relevant ensemble ce défi, nous pouvons contribuer à maintenir nos entreprises sous propriété canadienne.

À propos de BDC: 80 ans en tant que banque des entrepreneur.es du Canada

BDC est un partenaire de choix pour les propriétaires de PME à la recherche du financement et des conseils nécessaires pour bâtir leur entreprise et relever les grands défis de notre époque. Notre division d’investissement, BDC Capital, offre une vaste gamme de solutions de capital de risque pour contribuer à la croissance des entreprises les plus novatrices au pays. En tant que banque de développement, BDC est en perpétuelle évolution; quels que soient les besoins de l'économie canadienne, où que les entrepreneur.es soient, BDC sera là pour les aider à défier les probabilités. Cet engagement est toujours d'actualité depuis 80 ans. Notre financement et nos investissements durant l’année fiscale 2025 ajouteront un montant estimé de 25 milliards de dollars au PIB canadien au cours des cinq prochaines années. BDC figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs canadiens et parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. Elle a été la première institution financière au Canada à obtenir la certification B Corp en 2013. Pour en savoir plus sur les produits et services de BDC et pour consulter des outils, des modèles et des articles gratuits, visitez le site bdc.ca ou rejoignez BDC sur les médias sociaux.

Contact pour les médias

mediainfo@bdc.ca

1-844-625-8321