WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 19 septembre 2025

Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 15 et 19 septembre 2025 :

Nom de l'émetteurCode LEIJour de la transactionCode ISINVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€)Marché
WENDEL











969500M98ZMIZYJD5O34











15/09/2025FR0000121204











4 82181,9609Euronext











16/09/202511 81080,2429
17/09/20253 86879,5437
18/09/20251 17680,3329
19/09/20254 43480,3965

Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions de 51 % d’IK Partners en mai 2024, et de 72 % de Monroe Capital en mars 2025. Au 30 juin 2025, le Groupe gère 39 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers, et environ 6,2 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019.

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012


Contact
Secrétariat général - Caroline Bertin Delacour : +33 (0) 1 42 85 30 00 - c.bertindelacour@wendelgroup.com

Annexe

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode Identifiant PSIJour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financier (ISIN)Prix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marché
WENDEL5852025-09-15T09:02:35+82:00FR000012120482,15EUR55XPAR
WENDEL5852025-09-15T09:38:46+83:00FR000012120482,50EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-15T09:42:33+82:00FR000012120482,45EUR86XPAR
WENDEL5852025-09-15T10:20:41+83:00FR000012120482,85EUR91XPAR
WENDEL5852025-09-15T10:20:41+83:00FR000012120482,85EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-15T10:33:18+83:00FR000012120482,70EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-15T10:59:55+82:00FR000012120482,45EUR28XPAR
WENDEL5852025-09-15T10:59:55+82:00FR000012120482,45EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-15T10:59:55+82:00FR000012120482,45EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-15T11:10:24+82:00FR000012120482,30EUR51XPAR
WENDEL5852025-09-15T11:12:42+82:00FR000012120482,20EUR150XPAR
WENDEL5852025-09-15T11:22:16+82:00FR000012120482,15EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-15T11:46:57+82:00FR000012120482,10EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-15T11:51:01+82:00FR000012120482,05EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-15T11:51:01+82:00FR000012120482,05EUR150XPAR
WENDEL5852025-09-15T12:05:06+82:00FR000012120482,05EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-15T12:38:33+82:00FR000012120482,25EUR82XPAR
WENDEL5852025-09-15T13:03:22+82:00FR000012120482,25EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-15T14:35:21+82:00FR000012120482,20EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-15T15:02:10+82:00FR000012120482,05EUR58XPAR
WENDEL5852025-09-15T15:02:10+82:00FR000012120482,05EUR92XPAR
WENDEL5852025-09-15T15:02:10+82:00FR000012120482,05EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-15T15:22:01+82:00FR000012120481,95EUR53XPAR
WENDEL5852025-09-15T15:26:44+82:00FR000012120481,90EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-15T15:26:44+82:00FR000012120481,90EUR88XPAR
WENDEL5852025-09-15T15:26:44+82:00FR000012120481,90EUR22XPAR
WENDEL5852025-09-15T15:41:31+82:00FR000012120481,85EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:01:40+82:00FR000012120481,75EUR150XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:04:28+82:00FR000012120481,80EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:04:28+82:00FR000012120481,80EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:04:29+82:00FR000012120481,80EUR128XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:04:29+82:00FR000012120481,80EUR55XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:04:33+82:00FR000012120481,80EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:04:42+82:00FR000012120481,80EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:07:35+82:00FR000012120481,80EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:07:35+82:00FR000012120481,80EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:07:35+82:00FR000012120481,80EUR26XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:07:35+82:00FR000012120481,80EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:07:35+82:00FR000012120481,80EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:07:35+82:00FR000012120481,80EUR150XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:07:35+82:00FR000012120481,80EUR95XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:07:35+82:00FR000012120481,75EUR150XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:16:42+82:00FR000012120481,85EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:18:02+82:00FR000012120481,85EUR35XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:25:00+82:00FR000012120481,90EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:27:01+82:00FR000012120481,95EUR29XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:30:02+82:00FR000012120481,95EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:35:02+82:00FR000012120481,95EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:39:14+82:00FR000012120482,00EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:40:14+82:00FR000012120482,00EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:40:29+82:00FR000012120482,00EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:40:36+82:00FR000012120482,00EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:41:42+82:00FR000012120482,00EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:41:43+82:00FR000012120482,00EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:45:17+82:00FR000012120482,00EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:47:41+82:00FR000012120482,00EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:47:41+82:00FR000012120482,00EUR144XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:49:17+82:00FR000012120482,00EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:49:51+82:00FR000012120481,95EUR126XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:49:51+82:00FR000012120481,95EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:49:51+82:00FR000012120481,95EUR150XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:49:51+82:00FR000012120481,95EUR18XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:49:51+82:00FR000012120481,95EUR77XPAR
WENDEL5852025-09-15T16:54:54+82:00FR000012120481,90EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:00:41+82:00FR000012120481,90EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:00:41+82:00FR000012120481,90EUR37XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:00:41+82:00FR000012120481,90EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:00:41+82:00FR000012120481,90EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:00:41+82:00FR000012120481,90EUR150XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:02:32+82:00FR000012120481,85EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:10:36+82:00FR000012120481,80EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:10:36+82:00FR000012120481,80EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:10:36+82:00FR000012120481,80EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:10:36+82:00FR000012120481,80EUR56XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:13:40+82:00FR000012120481,80EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:13:40+82:00FR000012120481,80EUR54XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:13:40+82:00FR000012120481,80EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:19:35+82:00FR000012120481,85EUR36XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:19:35+82:00FR000012120481,85EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:25:21+82:00FR000012120481,85EUR150XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:25:27+82:00FR000012120481,85EUR39XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:25:27+82:00FR000012120481,85EUR39XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:25:27+82:00FR000012120481,85EUR72XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:26:06+82:00FR000012120481,85EUR71XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:26:17+82:00FR000012120481,85EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:26:43+82:00FR000012120481,85EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:27:52+82:00FR000012120481,75EUR25XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:28:05+82:00FR000012120481,75EUR125XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:29:52+82:00FR000012120481,75EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-15T17:29:57+82:00FR000012120481,75EUR75XPAR
WENDEL5852025-09-16T09:05:00+82:00FR000012120481,55EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-16T09:09:21+81:00FR000012120481,40EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-16T09:12:50+81:00FR000012120481,30EUR54XPAR
WENDEL5852025-09-16T09:13:42+81:00FR000012120481,20EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-16T09:20:00+81:00FR000012120481,10EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-16T09:41:49+81:00FR000012120481,45EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-16T09:41:50+81:00FR000012120481,45EUR27XPAR
WENDEL5852025-09-16T09:41:50+81:00FR000012120481,45EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-16T09:42:00+81:00FR000012120481,45EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-16T09:42:00+81:00FR000012120481,45EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-16T09:42:01+81:00FR000012120481,45EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-16T09:54:16+82:00FR000012120481,55EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-16T10:24:43+81:00FR000012120481,45EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T10:24:43+81:00FR000012120481,45EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T10:24:43+81:00FR000012120481,45EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-16T10:24:43+81:00FR000012120481,45EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-16T10:24:43+81:00FR000012120481,45EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-16T10:35:24+81:00FR000012120481,40EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-16T10:41:10+81:00FR000012120481,30EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T10:41:10+81:00FR000012120481,30EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T10:47:49+81:00FR000012120481,30EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T10:47:49+81:00FR000012120481,30EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-16T10:47:49+81:00FR000012120481,30EUR97XPAR
WENDEL5852025-09-16T10:59:45+81:00FR000012120481,15EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T10:59:45+81:00FR000012120481,15EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T10:59:45+81:00FR000012120481,15EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-16T11:00:29+81:00FR000012120481,15EUR35XPAR
WENDEL5852025-09-16T11:02:32+81:00FR000012120481,15EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-16T11:02:32+81:00FR000012120481,15EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T11:02:57+81:00FR000012120481,15EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-16T11:02:57+81:00FR000012120481,15EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-16T11:02:57+81:00FR000012120481,15EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-16T11:02:57+81:00FR000012120481,15EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T11:02:57+81:00FR000012120481,15EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-16T11:15:05+81:00FR000012120481,20EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-16T11:49:59+81:00FR000012120481,15EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:18:07+81:00FR000012120481,05EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:18:50+81:00FR000012120481,00EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:18:50+81:00FR000012120481,00EUR38XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:18:50+81:00FR000012120481,00EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:18:50+81:00FR000012120481,00EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:18:50+81:00FR000012120481,00EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:18:50+81:00FR000012120481,00EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:18:50+81:00FR000012120481,00EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:18:50+81:00FR000012120481,00EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:18:50+81:00FR000012120481,00EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:26:02+81:00FR000012120480,95EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:26:02+81:00FR000012120480,95EUR38XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:26:02+81:00FR000012120480,95EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:41:54+81:00FR000012120480,95EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:41:54+81:00FR000012120480,95EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:42:13+81:00FR000012120480,95EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:42:30+81:00FR000012120480,95EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:53:39+81:00FR000012120480,90EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:53:43+81:00FR000012120480,85EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:53:43+81:00FR000012120480,85EUR31XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:53:43+81:00FR000012120480,85EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:53:43+81:00FR000012120480,85EUR56XPAR
WENDEL5852025-09-16T12:55:00+81:00FR000012120480,80EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-16T13:02:29+81:00FR000012120480,80EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-16T13:02:30+81:00FR000012120480,80EUR32XPAR
WENDEL5852025-09-16T13:15:45+81:00FR000012120480,75EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T13:15:45+81:00FR000012120480,75EUR103XPAR
WENDEL5852025-09-16T13:15:45+81:00FR000012120480,75EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-16T13:18:36+81:00FR000012120480,75EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-16T13:31:24+81:00FR000012120480,70EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-16T13:43:46+81:00FR000012120480,70EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:05:59+81:00FR000012120480,65EUR31XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:05:59+81:00FR000012120480,65EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:05:59+81:00FR000012120480,65EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:05:59+81:00FR000012120480,65EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:05:59+81:00FR000012120480,65EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:05:59+81:00FR000012120480,65EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:05:59+81:00FR000012120480,65EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:05:59+81:00FR000012120480,65EUR34XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:05:59+81:00FR000012120480,65EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:05:59+81:00FR000012120480,65EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:05:59+81:00FR000012120480,65EUR32XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:05:59+81:00FR000012120480,65EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:05:59+81:00FR000012120480,65EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:05:59+81:00FR000012120480,65EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:05:59+81:00FR000012120480,65EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:21:51+81:00FR000012120480,75EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:26:56+81:00FR000012120480,80EUR1 800XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:31:41+81:00FR000012120480,70EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:32:06+81:00FR000012120480,70EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:32:06+81:00FR000012120480,65EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:32:06+81:00FR000012120480,65EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:32:06+81:00FR000012120480,65EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:32:06+81:00FR000012120480,65EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:41:09+81:00FR000012120480,55EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:41:09+81:00FR000012120480,55EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:41:09+81:00FR000012120480,55EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:43:01+81:00FR000012120480,50EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:43:01+81:00FR000012120480,50EUR39XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:43:01+81:00FR000012120480,50EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:43:01+81:00FR000012120480,50EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:43:01+81:00FR000012120480,50EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:51:10+81:00FR000012120480,60EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:52:00+81:00FR000012120480,55EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:54:24+81:00FR000012120480,55EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:55:14+81:00FR000012120480,55EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:56:20+81:00FR000012120480,55EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:59:07+81:00FR000012120480,55EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:59:07+81:00FR000012120480,55EUR68XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:59:38+80:00FR000012120480,45EUR33XPAR
WENDEL5852025-09-16T14:59:38+80:00FR000012120480,45EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:09:01+80:00FR000012120480,45EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:11:22+80:00FR000012120480,40EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:11:22+80:00FR000012120480,40EUR90XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:12:45+80:00FR000012120480,35EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:12:45+80:00FR000012120480,35EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:12:45+80:00FR000012120480,35EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:12:45+80:00FR000012120480,35EUR33XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:12:45+80:00FR000012120480,35EUR23XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:23:52+80:00FR000012120480,30EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:23:52+80:00FR000012120480,30EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:23:52+80:00FR000012120480,30EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:27:08+80:00FR000012120480,25EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:27:08+80:00FR000012120480,25EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:27:08+80:00FR000012120480,25EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:28:42+80:00FR000012120480,20EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:28:42+80:00FR000012120480,20EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:28:42+80:00FR000012120480,20EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:28:42+80:00FR000012120480,20EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:28:42+80:00FR000012120480,20EUR36XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:28:42+80:00FR000012120480,20EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:28:42+80:00FR000012120480,20EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:28:42+80:00FR000012120480,20EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:29:42+80:00FR000012120480,15EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:29:42+80:00FR000012120480,15EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:29:42+80:00FR000012120480,15EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:30:51+80:00FR000012120480,10EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:34:14+80:00FR000012120480,10EUR26XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:34:14+80:00FR000012120480,10EUR56XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:34:14+80:00FR000012120480,10EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:35:38+80:00FR000012120480,05EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:35:38+80:00FR000012120480,05EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:35:38+80:00FR000012120480,05EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:35:38+80:00FR000012120480,05EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:37:44+80:00FR000012120480,00EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:38:48+80:00FR000012120480,00EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:38:48+80:00FR000012120480,00EUR58XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:38:48+80:00FR000012120480,00EUR60XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:38:48+80:00FR000012120480,00EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:40:10+80:00FR000012120479,95EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:44:26+80:00FR000012120479,95EUR26XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:44:26+80:00FR000012120479,95EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:44:26+80:00FR000012120479,95EUR24XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:46:22+80:00FR000012120479,90EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:48:18+80:00FR000012120479,90EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:50:06+80:00FR000012120479,85EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:50:07+80:00FR000012120479,85EUR28XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:55:45+80:00FR000012120479,80EUR31XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:56:01+80:00FR000012120479,80EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-16T15:59:34+80:00FR000012120479,80EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:04:07+80:00FR000012120479,85EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:04:07+80:00FR000012120479,85EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:04:07+80:00FR000012120479,85EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:06:10+80:00FR000012120479,80EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:06:17+80:00FR000012120479,80EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:06:17+80:00FR000012120479,80EUR103XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:06:52+80:00FR000012120479,85EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:07:00+80:00FR000012120479,85EUR116XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:07:00+80:00FR000012120479,85EUR86XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:07:56+80:00FR000012120479,85EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:07:56+80:00FR000012120479,85EUR27XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:07:56+80:00FR000012120479,85EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:07:56+80:00FR000012120479,85EUR29XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:10:00+80:00FR000012120479,80EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:10:14+80:00FR000012120479,80EUR31XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:10:35+80:00FR000012120479,80EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:10:35+80:00FR000012120479,80EUR38XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:10:39+80:00FR000012120479,80EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:10:39+80:00FR000012120479,80EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:10:39+80:00FR000012120479,80EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:11:56+80:00FR000012120479,80EUR164XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:11:56+80:00FR000012120479,80EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:11:56+80:00FR000012120479,80EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:11:56+80:00FR000012120479,80EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:11:56+80:00FR000012120479,80EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:11:56+80:00FR000012120479,80EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:11:56+80:00FR000012120479,80EUR31XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:11:56+80:00FR000012120479,80EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:11:56+80:00FR000012120479,80EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:11:56+80:00FR000012120479,80EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:11:56+80:00FR000012120479,80EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:11:56+80:00FR000012120479,80EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:11:56+80:00FR000012120479,80EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:12:51+80:00FR000012120479,75EUR51XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:13:24+80:00FR000012120479,75EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:13:34+80:00FR000012120479,75EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:13:44+80:00FR000012120479,75EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:13:44+80:00FR000012120479,75EUR25XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:14:18+80:00FR000012120479,75EUR22XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:14:18+80:00FR000012120479,75EUR22XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:14:18+80:00FR000012120479,75EUR22XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:14:18+80:00FR000012120479,75EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:16:04+80:00FR000012120479,80EUR35XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:16:54+80:00FR000012120479,80EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:16:54+80:00FR000012120479,80EUR29XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:17:22+80:00FR000012120479,80EUR17XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:17:22+80:00FR000012120479,80EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:17:22+80:00FR000012120479,80EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:18:48+80:00FR000012120479,80EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:18:48+80:00FR000012120479,80EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:18:48+80:00FR000012120479,80EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:18:48+80:00FR000012120479,80EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:19:18+80:00FR000012120479,80EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:21:25+80:00FR000012120479,75EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:21:25+80:00FR000012120479,75EUR24XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:22:40+80:00FR000012120479,75EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:22:40+80:00FR000012120479,75EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:22:40+80:00FR000012120479,75EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:24:21+80:00FR000012120479,75EUR38XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:24:24+80:00FR000012120479,75EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:25:05+80:00FR000012120479,70EUR34XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:25:05+80:00FR000012120479,70EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:26:04+80:00FR000012120479,65EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:26:19+80:00FR000012120479,65EUR31XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:26:19+80:00FR000012120479,65EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:26:45+80:00FR000012120479,65EUR37XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:26:45+80:00FR000012120479,65EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:26:45+80:00FR000012120479,65EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:26:45+80:00FR000012120479,65EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:27:44+80:00FR000012120479,65EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:27:59+80:00FR000012120479,65EUR31XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:32:21+80:00FR000012120479,65EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:32:26+80:00FR000012120479,65EUR32XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:34:24+80:00FR000012120479,55EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:34:24+80:00FR000012120479,55EUR37XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:34:28+80:00FR000012120479,50EUR34XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:34:28+80:00FR000012120479,50EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:34:28+80:00FR000012120479,50EUR61XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:34:28+80:00FR000012120479,50EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:35:47+79:00FR000012120479,45EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:37:54+79:00FR000012120479,45EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:38:40+79:00FR000012120479,40EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:40:22+79:00FR000012120479,40EUR97XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:40:33+79:00FR000012120479,35EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:41:07+79:00FR000012120479,35EUR34XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:41:17+79:00FR000012120479,35EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:41:17+79:00FR000012120479,35EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:41:17+79:00FR000012120479,35EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:41:17+79:00FR000012120479,35EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:41:17+79:00FR000012120479,35EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:44:09+79:00FR000012120479,35EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:44:25+79:00FR000012120479,35EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:44:25+79:00FR000012120479,35EUR24XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:46:05+79:00FR000012120479,35EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:46:08+79:00FR000012120479,35EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:46:18+79:00FR000012120479,35EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:46:18+79:00FR000012120479,35EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:46:26+79:00FR000012120479,35EUR97XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:46:26+79:00FR000012120479,35EUR22XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:46:26+79:00FR000012120479,35EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:46:26+79:00FR000012120479,35EUR25XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:46:26+79:00FR000012120479,35EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:47:09+79:00FR000012120479,30EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:47:09+79:00FR000012120479,30EUR68XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:47:17+79:00FR000012120479,30EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:47:51+79:00FR000012120479,30EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:47:51+79:00FR000012120479,30EUR36XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:47:51+79:00FR000012120479,30EUR35XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:47:54+79:00FR000012120479,30EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:49:30+79:00FR000012120479,25EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:50:21+79:00FR000012120479,20EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:50:21+79:00FR000012120479,20EUR32XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:52:21+79:00FR000012120479,20EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:54:01+79:00FR000012120479,15EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:54:52+79:00FR000012120479,20EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:55:00+79:00FR000012120479,20EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:55:24+79:00FR000012120479,20EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:59:00+79:00FR000012120479,15EUR32XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:59:26+79:00FR000012120479,15EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:59:26+79:00FR000012120479,15EUR54XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:59:26+79:00FR000012120479,15EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-16T16:59:26+79:00FR000012120479,15EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-16T17:02:20+79:00FR000012120479,10EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-16T17:02:20+79:00FR000012120479,10EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-16T17:03:38+79:00FR000012120479,05EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-16T17:03:39+79:00FR000012120479,05EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-16T17:04:30+79:00FR000012120479,05EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-16T17:08:25+79:00FR000012120479,10EUR38XPAR
WENDEL5852025-09-16T17:08:52+79:00FR000012120479,10EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-16T17:08:52+79:00FR000012120479,10EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-16T17:09:18+79:00FR000012120479,00EUR17XPAR
WENDEL5852025-09-16T17:11:00+79:00FR000012120479,05EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-16T17:11:58+79:00FR000012120479,15EUR96XPAR
WENDEL5852025-09-16T17:15:33+79:00FR000012120479,20EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-16T17:16:56+79:00FR000012120479,10EUR96XPAR
WENDEL5852025-09-16T17:22:58+79:00FR000012120479,45EUR127XPAR
WENDEL5852025-09-16T17:23:01+79:00FR000012120479,45EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-16T17:29:28+79:00FR000012120479,40EUR17XPAR
WENDEL5852025-09-17T09:02:00+80:00FR000012120480,05EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-17T09:06:18+80:00FR000012120480,05EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-17T09:08:02+80:00FR000012120479,95EUR38XPAR
WENDEL5852025-09-17T09:39:19+80:00FR000012120479,90EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-17T09:39:19+80:00FR000012120479,90EUR79XPAR
WENDEL5852025-09-17T09:39:19+80:00FR000012120479,90EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-17T09:39:19+80:00FR000012120479,90EUR18XPAR
WENDEL5852025-09-17T10:11:06+80:00FR000012120479,65EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-17T10:11:08+80:00FR000012120479,60EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-17T10:11:08+80:00FR000012120479,60EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-17T10:11:08+80:00FR000012120479,60EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-17T10:11:08+80:00FR000012120479,60EUR37XPAR
WENDEL5852025-09-17T10:11:08+80:00FR000012120479,60EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-17T10:11:08+80:00FR000012120479,60EUR29XPAR
WENDEL5852025-09-17T10:15:12+80:00FR000012120479,55EUR55XPAR
WENDEL5852025-09-17T10:17:20+80:00FR000012120479,50EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-17T10:17:20+80:00FR000012120479,50EUR75XPAR
WENDEL5852025-09-17T10:23:36+80:00FR000012120479,50EUR33XPAR
WENDEL5852025-09-17T10:28:32+79:00FR000012120479,40EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-17T10:44:03+79:00FR000012120479,35EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-17T10:44:03+79:00FR000012120479,35EUR65XPAR
WENDEL5852025-09-17T10:44:03+79:00FR000012120479,35EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-17T10:44:03+79:00FR000012120479,35EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-17T10:44:03+79:00FR000012120479,35EUR23XPAR
WENDEL5852025-09-17T10:44:03+79:00FR000012120479,35EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:00:05+80:00FR000012120479,60EUR138XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:02:08+80:00FR000012120479,65EUR133XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:02:30+80:00FR000012120479,60EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:02:30+80:00FR000012120479,60EUR91XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:02:30+80:00FR000012120479,60EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:04:30+80:00FR000012120479,65EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:04:30+80:00FR000012120479,65EUR56XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:04:30+80:00FR000012120479,65EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:04:30+80:00FR000012120479,65EUR76XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:09:22+80:00FR000012120479,65EUR113XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:09:22+80:00FR000012120479,65EUR113XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:09:22+80:00FR000012120479,65EUR66XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:14:59+80:00FR000012120479,55EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:40:35+79:00FR000012120479,35EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:40:35+79:00FR000012120479,35EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:40:35+79:00FR000012120479,35EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:40:36+79:00FR000012120479,35EUR24XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:47:57+79:00FR000012120479,30EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:54:32+79:00FR000012120479,40EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:57:30+79:00FR000012120479,35EUR83XPAR
WENDEL5852025-09-17T11:57:30+79:00FR000012120479,35EUR59XPAR
WENDEL5852025-09-17T12:37:41+79:00FR000012120479,20EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-17T12:52:07+79:00FR000012120479,20EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-17T12:52:07+79:00FR000012120479,20EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-17T12:52:41+79:00FR000012120479,20EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-17T12:52:41+79:00FR000012120479,20EUR24XPAR
WENDEL5852025-09-17T12:52:41+79:00FR000012120479,20EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-17T13:02:52+79:00FR000012120479,20EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-17T13:15:52+79:00FR000012120479,05EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-17T13:31:16+79:00FR000012120479,25EUR95XPAR
WENDEL5852025-09-17T13:56:36+79:00FR000012120479,25EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-17T14:00:51+79:00FR000012120479,30EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-17T14:18:24+80:00FR000012120479,50EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-17T14:20:08+80:00FR000012120479,50EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-17T14:22:12+80:00FR000012120479,50EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-17T14:22:12+80:00FR000012120479,50EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-17T14:23:30+80:00FR000012120479,50EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-17T14:26:02+80:00FR000012120479,60EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-17T14:26:02+80:00FR000012120479,60EUR38XPAR
WENDEL5852025-09-17T14:28:29+80:00FR000012120479,65EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-17T14:30:37+80:00FR000012120479,65EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-17T14:37:17+79:00FR000012120479,45EUR89XPAR
WENDEL5852025-09-17T15:43:24+80:00FR000012120479,70EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-17T16:02:22+80:00FR000012120479,65EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-17T16:53:19+80:00FR000012120479,75EUR53XPAR
WENDEL5852025-09-17T17:00:25+80:00FR000012120479,70EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-17T17:12:51+80:00FR000012120479,60EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-17T17:25:39+80:00FR000012120479,60EUR107XPAR
WENDEL5852025-09-17T17:27:12+80:00FR000012120479,60EUR18XPAR
WENDEL5852025-09-17T17:27:14+80:00FR000012120479,60EUR17XPAR
WENDEL5852025-09-17T17:28:15+80:00FR000012120479,60EUR33XPAR
WENDEL5852025-09-17T17:28:18+80:00FR000012120479,60EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-17T17:29:00+80:00FR000012120479,60EUR34XPAR
WENDEL5852025-09-17T17:29:04+80:00FR000012120479,60EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-17T17:29:21+80:00FR000012120479,60EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-17T17:29:21+80:00FR000012120479,60EUR28XPAR
WENDEL5852025-09-17T17:29:30+80:00FR000012120479,60EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-17T17:29:34+80:00FR000012120479,60EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-17T17:29:34+80:00FR000012120479,60EUR24XPAR
WENDEL5852025-09-17T17:29:34+80:00FR000012120479,60EUR25XPAR
WENDEL5852025-09-17T17:29:34+80:00FR000012120479,60EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-17T17:29:48+80:00FR000012120479,60EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-17T17:29:48+80:00FR000012120479,60EUR26XPAR
WENDEL5852025-09-17T17:29:54+80:00FR000012120479,60EUR31XPAR
WENDEL5852025-09-18T09:01:47+80:00FR000012120479,95EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-18T09:30:02+80:00FR000012120480,20EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-18T09:30:02+80:00FR000012120480,20EUR32XPAR
WENDEL5852025-09-18T09:30:02+80:00FR000012120480,20EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-18T10:02:49+81:00FR000012120480,50EUR26XPAR
WENDEL5852025-09-18T10:02:49+81:00FR000012120480,50EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-18T10:03:43+80:00FR000012120480,40EUR107XPAR
WENDEL5852025-09-18T10:40:34+80:00FR000012120480,30EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-18T10:44:12+80:00FR000012120480,20EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-18T11:28:09+80:00FR000012120480,25EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-18T11:28:23+80:00FR000012120480,25EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-18T11:43:54+80:00FR000012120480,30EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-18T13:20:41+80:00FR000012120480,35EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-18T13:25:31+80:00FR000012120480,45EUR91XPAR
WENDEL5852025-09-18T14:31:02+80:00FR000012120480,35EUR54XPAR
WENDEL5852025-09-18T15:19:50+80:00FR000012120480,25EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-18T15:19:50+80:00FR000012120480,25EUR24XPAR
WENDEL5852025-09-18T15:19:50+80:00FR000012120480,25EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-18T15:19:50+80:00FR000012120480,25EUR17XPAR
WENDEL5852025-09-18T15:19:50+80:00FR000012120480,25EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-18T15:52:22+80:00FR000012120480,45EUR55XPAR
WENDEL5852025-09-18T15:52:22+80:00FR000012120480,45EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-18T16:00:29+80:00FR000012120480,30EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-18T16:28:02+81:00FR000012120480,55EUR38XPAR
WENDEL5852025-09-18T16:30:02+81:00FR000012120480,55EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-18T16:41:02+81:00FR000012120480,55EUR49XPAR
WENDEL5852025-09-18T17:06:00+80:00FR000012120480,40EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-18T17:09:48+80:00FR000012120480,30EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-18T17:09:48+80:00FR000012120480,30EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-18T17:09:48+80:00FR000012120480,30EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-19T09:02:29+81:00FR000012120480,60EUR56XPAR
WENDEL5852025-09-19T09:03:17+81:00FR000012120480,60EUR35XPAR
WENDEL5852025-09-19T09:03:17+81:00FR000012120480,60EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-19T09:04:37+81:00FR000012120480,60EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-19T09:24:10+81:00FR000012120480,80EUR164XPAR
WENDEL5852025-09-19T09:33:14+81:00FR000012120480,95EUR51XPAR
WENDEL5852025-09-19T09:56:21+81:00FR000012120481,05EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-19T09:56:21+81:00FR000012120481,05EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-19T10:00:02+81:00FR000012120480,95EUR54XPAR
WENDEL5852025-09-19T10:26:01+81:00FR000012120481,00EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-19T10:39:53+81:00FR000012120481,10EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-19T10:39:53+81:00FR000012120481,10EUR96XPAR
WENDEL5852025-09-19T10:47:25+81:00FR000012120480,95EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-19T10:49:56+81:00FR000012120480,90EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:10:03+81:00FR000012120480,70EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:10:03+81:00FR000012120480,70EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:47:05+81:00FR000012120480,60EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:47:05+81:00FR000012120480,60EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:50:30+81:00FR000012120480,60EUR21XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:50:44+81:00FR000012120480,60EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:50:44+81:00FR000012120480,60EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:50:44+81:00FR000012120480,60EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:50:45+81:00FR000012120480,60EUR17XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:50:59+81:00FR000012120480,60EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:50:59+81:00FR000012120480,60EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:51:00+81:00FR000012120480,60EUR11XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:51:30+81:00FR000012120480,55EUR40XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:51:44+81:00FR000012120480,60EUR24XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:51:44+81:00FR000012120480,60EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:51:45+81:00FR000012120480,55EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:51:45+81:00FR000012120480,60EUR16XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:51:59+81:00FR000012120480,55EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:52:15+81:00FR000012120480,55EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:52:15+81:00FR000012120480,55EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:52:29+81:00FR000012120480,55EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:52:29+81:00FR000012120480,55EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:52:30+81:00FR000012120480,55EUR25XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:52:30+81:00FR000012120480,55EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:52:30+81:00FR000012120480,55EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:52:30+81:00FR000012120480,55EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:52:44+81:00FR000012120480,55EUR13XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:52:44+81:00FR000012120480,55EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:52:45+81:00FR000012120480,55EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:52:45+81:00FR000012120480,55EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:53:14+81:00FR000012120480,50EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:53:15+81:00FR000012120480,50EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:54:44+81:00FR000012120480,50EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:54:44+81:00FR000012120480,50EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:54:45+81:00FR000012120480,50EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:54:59+81:00FR000012120480,50EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:54:59+81:00FR000012120480,50EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:55:00+81:00FR000012120480,50EUR25XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:55:28+81:00FR000012120480,50EUR105XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:55:30+80:00FR000012120480,40EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:56:44+80:00FR000012120480,45EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:56:44+80:00FR000012120480,45EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:56:45+80:00FR000012120480,45EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:56:45+80:00FR000012120480,45EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:57:00+80:00FR000012120480,40EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:57:15+80:00FR000012120480,40EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:57:28+80:00FR000012120480,40EUR10XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:57:29+80:00FR000012120480,40EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:57:29+80:00FR000012120480,40EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:57:30+80:00FR000012120480,40EUR1XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:57:30+80:00FR000012120480,40EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:57:44+80:00FR000012120480,40EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:57:44+80:00FR000012120480,40EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:57:45+80:00FR000012120480,40EUR28XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:57:45+80:00FR000012120480,40EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:57:45+80:00FR000012120480,40EUR19XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:57:59+80:00FR000012120480,40EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:57:59+80:00FR000012120480,40EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:58:14+80:00FR000012120480,40EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:58:28+80:00FR000012120480,40EUR8XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:58:29+80:00FR000012120480,40EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:58:29+80:00FR000012120480,40EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:58:44+80:00FR000012120480,40EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:58:44+80:00FR000012120480,40EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:58:45+80:00FR000012120480,40EUR20XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:58:59+80:00FR000012120480,40EUR6XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:58:59+80:00FR000012120480,40EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:59:00+80:00FR000012120480,40EUR37XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:59:00+80:00FR000012120480,40EUR3XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:59:00+80:00FR000012120480,40EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:59:14+80:00FR000012120480,40EUR4XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:59:14+80:00FR000012120480,40EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:59:15+80:00FR000012120480,40EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:59:15+80:00FR000012120480,40EUR23XPAR
WENDEL5852025-09-19T11:59:28+80:00FR000012120480,35EUR50XPAR
WENDEL5852025-09-19T12:13:44+80:00FR000012120480,30EUR48XPAR
WENDEL5852025-09-19T12:54:24+80:00FR000012120480,25EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-19T12:54:24+80:00FR000012120480,25EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-19T12:54:24+80:00FR000012120480,25EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-19T12:54:24+80:00FR000012120480,25EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-19T13:21:45+80:00FR000012120480,25EUR26XPAR
WENDEL5852025-09-19T13:21:45+80:00FR000012120480,25EUR22XPAR
WENDEL5852025-09-19T14:10:03+80:00FR000012120480,20EUR99XPAR
WENDEL5852025-09-19T14:54:36+80:00FR000012120480,35EUR12XPAR
WENDEL5852025-09-19T14:54:36+80:00FR000012120480,35EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-19T14:54:36+80:00FR000012120480,35EUR59XPAR
WENDEL5852025-09-19T15:00:42+80:00FR000012120480,30EUR51XPAR
WENDEL5852025-09-19T15:28:00+80:00FR000012120480,25EUR56XPAR
WENDEL5852025-09-19T15:37:41+80:00FR000012120480,30EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-19T15:38:01+80:00FR000012120480,30EUR23XPAR
WENDEL5852025-09-19T15:38:01+80:00FR000012120480,30EUR25XPAR
WENDEL5852025-09-19T16:02:46+80:00FR000012120480,35EUR53XPAR
WENDEL5852025-09-19T16:17:40+80:00FR000012120480,40EUR5XPAR
WENDEL5852025-09-19T16:17:40+80:00FR000012120480,40EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-19T16:54:25+80:00FR000012120480,20EUR112XPAR
WENDEL5852025-09-19T16:57:40+80:00FR000012120480,10EUR53XPAR
WENDEL5852025-09-19T16:57:58+80:00FR000012120480,10EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-19T16:58:01+80:00FR000012120480,10EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-19T16:58:01+80:00FR000012120480,10EUR7XPAR
WENDEL5852025-09-19T16:58:01+80:00FR000012120480,10EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-19T16:58:01+80:00FR000012120480,10EUR2XPAR
WENDEL5852025-09-19T16:58:16+80:00FR000012120480,05EUR15XPAR
WENDEL5852025-09-19T16:58:36+80:00FR000012120480,05EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:08:19+80:00FR000012120480,15EUR27XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:08:19+80:00FR000012120480,15EUR24XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:10:51+80:00FR000012120480,15EUR51XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:11:45+80:00FR000012120480,10EUR14XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:11:45+80:00FR000012120480,10EUR57XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:11:45+80:00FR000012120480,10EUR39XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:18:11+80:00FR000012120480,05EUR52XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:27:05+80:00FR000012120480,20EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:28:08+80:00FR000012120480,25EUR195XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:28:08+80:00FR000012120480,25EUR116XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:28:08+80:00FR000012120480,25EUR32XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:28:22+80:00FR000012120480,20EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:28:26+80:00FR000012120480,25EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:28:30+80:00FR000012120480,25EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:28:35+80:00FR000012120480,25EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:28:39+80:00FR000012120480,25EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:28:44+80:00FR000012120480,25EUR46XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:28:49+80:00FR000012120480,25EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:28:54+80:00FR000012120480,25EUR45XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:28:59+80:00FR000012120480,25EUR43XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:28:59+80:00FR000012120480,20EUR42XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:28:59+80:00FR000012120480,20EUR44XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:28:59+80:00FR000012120480,20EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:28:59+80:00FR000012120480,20EUR47XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:29:11+80:00FR000012120480,20EUR9XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:29:25+80:00FR000012120480,25EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:29:25+80:00FR000012120480,25EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:29:25+80:00FR000012120480,25EUR41XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:29:25+80:00FR000012120480,25EUR30XPAR
WENDEL5852025-09-19T17:29:25+80:00FR000012120480,25EUR33XPAR

Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 19 septembre 2025

