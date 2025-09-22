WENDEL : Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 19 septembre 2025

Déclaration des opérations de rachat d’actions réalisées dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché
Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025
Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes dans les conditions de l’article 5.2 du règlement (UE) n°596/2014, entre les 15 et 19 septembre 2025 :
|Nom de l'émetteur
|Code LEI
|Jour de la transaction
|Code ISIN
|Volume total journalier
(en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions (€)
|Marché
|WENDEL
|969500M98ZMIZYJD5O34
|15/09/2025
|FR0000121204
|4 821
|81,9609
|Euronext
|16/09/2025
|11 810
|80,2429
|17/09/2025
|3 868
|79,5437
|18/09/2025
|1 176
|80,3329
|19/09/2025
|4 434
|80,3965
Le détail transaction par transaction est fourni en Annexe.
Annexe
Détail transaction par transaction
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant PSI
|Jour/heure de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier (ISIN)
|Prix unitaire (unité)
|Devise
|Quantité achetée
|Code identifiant marché
|WENDEL
|585
|2025-09-15T09:02:35+82:00
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|55
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T09:38:46+83:00
|FR0000121204
|82,50
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T09:42:33+82:00
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|86
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T10:20:41+83:00
|FR0000121204
|82,85
|EUR
|91
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T10:20:41+83:00
|FR0000121204
|82,85
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T10:33:18+83:00
|FR0000121204
|82,70
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T10:59:55+82:00
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|28
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T10:59:55+82:00
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T10:59:55+82:00
|FR0000121204
|82,45
|EUR
|21
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T11:10:24+82:00
|FR0000121204
|82,30
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T11:12:42+82:00
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|150
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T11:22:16+82:00
|FR0000121204
|82,15
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T11:46:57+82:00
|FR0000121204
|82,10
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T11:51:01+82:00
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T11:51:01+82:00
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|150
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T12:05:06+82:00
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T12:38:33+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|82
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T13:03:22+82:00
|FR0000121204
|82,25
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T14:35:21+82:00
|FR0000121204
|82,20
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T15:02:10+82:00
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|58
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T15:02:10+82:00
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|92
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T15:02:10+82:00
|FR0000121204
|82,05
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T15:22:01+82:00
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|53
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T15:26:44+82:00
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T15:26:44+82:00
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|88
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T15:26:44+82:00
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T15:41:31+82:00
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:01:40+82:00
|FR0000121204
|81,75
|EUR
|150
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:04:28+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:04:28+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:04:29+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|128
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:04:29+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|55
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:04:33+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:04:42+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:07:35+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:07:35+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:07:35+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:07:35+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:07:35+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:07:35+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|150
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:07:35+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|95
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:07:35+82:00
|FR0000121204
|81,75
|EUR
|150
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:16:42+82:00
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:18:02+82:00
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:25:00+82:00
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:27:01+82:00
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|29
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:30:02+82:00
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:35:02+82:00
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:39:14+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:40:14+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:40:29+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:40:36+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:41:42+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|30
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:41:43+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:45:17+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:47:41+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:47:41+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|144
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:49:17+82:00
|FR0000121204
|82,00
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:49:51+82:00
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|126
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:49:51+82:00
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:49:51+82:00
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|150
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:49:51+82:00
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:49:51+82:00
|FR0000121204
|81,95
|EUR
|77
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T16:54:54+82:00
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:00:41+82:00
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:00:41+82:00
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:00:41+82:00
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:00:41+82:00
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:00:41+82:00
|FR0000121204
|81,90
|EUR
|150
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:02:32+82:00
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:10:36+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:10:36+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:10:36+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:10:36+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|56
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:13:40+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:13:40+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|54
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:13:40+82:00
|FR0000121204
|81,80
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:19:35+82:00
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:19:35+82:00
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:25:21+82:00
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|150
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:25:27+82:00
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:25:27+82:00
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:25:27+82:00
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|72
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:26:06+82:00
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|71
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:26:17+82:00
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:26:43+82:00
|FR0000121204
|81,85
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:27:52+82:00
|FR0000121204
|81,75
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:28:05+82:00
|FR0000121204
|81,75
|EUR
|125
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:29:52+82:00
|FR0000121204
|81,75
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-15T17:29:57+82:00
|FR0000121204
|81,75
|EUR
|75
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T09:05:00+82:00
|FR0000121204
|81,55
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T09:09:21+81:00
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T09:12:50+81:00
|FR0000121204
|81,30
|EUR
|54
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T09:13:42+81:00
|FR0000121204
|81,20
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T09:20:00+81:00
|FR0000121204
|81,10
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T09:41:49+81:00
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T09:41:50+81:00
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|27
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T09:41:50+81:00
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T09:42:00+81:00
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T09:42:00+81:00
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T09:42:01+81:00
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|21
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T09:54:16+82:00
|FR0000121204
|81,55
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T10:24:43+81:00
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T10:24:43+81:00
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T10:24:43+81:00
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T10:24:43+81:00
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T10:24:43+81:00
|FR0000121204
|81,45
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T10:35:24+81:00
|FR0000121204
|81,40
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T10:41:10+81:00
|FR0000121204
|81,30
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T10:41:10+81:00
|FR0000121204
|81,30
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T10:47:49+81:00
|FR0000121204
|81,30
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T10:47:49+81:00
|FR0000121204
|81,30
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T10:47:49+81:00
|FR0000121204
|81,30
|EUR
|97
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T10:59:45+81:00
|FR0000121204
|81,15
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T10:59:45+81:00
|FR0000121204
|81,15
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T10:59:45+81:00
|FR0000121204
|81,15
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T11:00:29+81:00
|FR0000121204
|81,15
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T11:02:32+81:00
|FR0000121204
|81,15
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T11:02:32+81:00
|FR0000121204
|81,15
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T11:02:57+81:00
|FR0000121204
|81,15
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T11:02:57+81:00
|FR0000121204
|81,15
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T11:02:57+81:00
|FR0000121204
|81,15
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T11:02:57+81:00
|FR0000121204
|81,15
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T11:02:57+81:00
|FR0000121204
|81,15
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T11:15:05+81:00
|FR0000121204
|81,20
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T11:49:59+81:00
|FR0000121204
|81,15
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:18:07+81:00
|FR0000121204
|81,05
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:18:50+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:18:50+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:18:50+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:18:50+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:18:50+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:18:50+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:18:50+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:18:50+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:18:50+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:26:02+81:00
|FR0000121204
|80,95
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:26:02+81:00
|FR0000121204
|80,95
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:26:02+81:00
|FR0000121204
|80,95
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:41:54+81:00
|FR0000121204
|80,95
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:41:54+81:00
|FR0000121204
|80,95
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:42:13+81:00
|FR0000121204
|80,95
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:42:30+81:00
|FR0000121204
|80,95
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:53:39+81:00
|FR0000121204
|80,90
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:53:43+81:00
|FR0000121204
|80,85
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:53:43+81:00
|FR0000121204
|80,85
|EUR
|31
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:53:43+81:00
|FR0000121204
|80,85
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:53:43+81:00
|FR0000121204
|80,85
|EUR
|56
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T12:55:00+81:00
|FR0000121204
|80,80
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T13:02:29+81:00
|FR0000121204
|80,80
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T13:02:30+81:00
|FR0000121204
|80,80
|EUR
|32
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T13:15:45+81:00
|FR0000121204
|80,75
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T13:15:45+81:00
|FR0000121204
|80,75
|EUR
|103
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T13:15:45+81:00
|FR0000121204
|80,75
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T13:18:36+81:00
|FR0000121204
|80,75
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T13:31:24+81:00
|FR0000121204
|80,70
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T13:43:46+81:00
|FR0000121204
|80,70
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:05:59+81:00
|FR0000121204
|80,65
|EUR
|31
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:05:59+81:00
|FR0000121204
|80,65
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:05:59+81:00
|FR0000121204
|80,65
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:05:59+81:00
|FR0000121204
|80,65
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:05:59+81:00
|FR0000121204
|80,65
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:05:59+81:00
|FR0000121204
|80,65
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:05:59+81:00
|FR0000121204
|80,65
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:05:59+81:00
|FR0000121204
|80,65
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:05:59+81:00
|FR0000121204
|80,65
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:05:59+81:00
|FR0000121204
|80,65
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:05:59+81:00
|FR0000121204
|80,65
|EUR
|32
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:05:59+81:00
|FR0000121204
|80,65
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:05:59+81:00
|FR0000121204
|80,65
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:05:59+81:00
|FR0000121204
|80,65
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:05:59+81:00
|FR0000121204
|80,65
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:21:51+81:00
|FR0000121204
|80,75
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:26:56+81:00
|FR0000121204
|80,80
|EUR
|1 800
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:31:41+81:00
|FR0000121204
|80,70
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:32:06+81:00
|FR0000121204
|80,70
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:32:06+81:00
|FR0000121204
|80,65
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:32:06+81:00
|FR0000121204
|80,65
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:32:06+81:00
|FR0000121204
|80,65
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:32:06+81:00
|FR0000121204
|80,65
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:41:09+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:41:09+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:41:09+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:43:01+81:00
|FR0000121204
|80,50
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:43:01+81:00
|FR0000121204
|80,50
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:43:01+81:00
|FR0000121204
|80,50
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:43:01+81:00
|FR0000121204
|80,50
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:43:01+81:00
|FR0000121204
|80,50
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:51:10+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:52:00+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:54:24+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:55:14+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:56:20+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:59:07+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:59:07+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|68
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:59:38+80:00
|FR0000121204
|80,45
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T14:59:38+80:00
|FR0000121204
|80,45
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:09:01+80:00
|FR0000121204
|80,45
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:11:22+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:11:22+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|90
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:12:45+80:00
|FR0000121204
|80,35
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:12:45+80:00
|FR0000121204
|80,35
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:12:45+80:00
|FR0000121204
|80,35
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:12:45+80:00
|FR0000121204
|80,35
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:12:45+80:00
|FR0000121204
|80,35
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:23:52+80:00
|FR0000121204
|80,30
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:23:52+80:00
|FR0000121204
|80,30
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:23:52+80:00
|FR0000121204
|80,30
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:27:08+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:27:08+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:27:08+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:28:42+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:28:42+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:28:42+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:28:42+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:28:42+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:28:42+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:28:42+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:28:42+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:29:42+80:00
|FR0000121204
|80,15
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:29:42+80:00
|FR0000121204
|80,15
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:29:42+80:00
|FR0000121204
|80,15
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:30:51+80:00
|FR0000121204
|80,10
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:34:14+80:00
|FR0000121204
|80,10
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:34:14+80:00
|FR0000121204
|80,10
|EUR
|56
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:34:14+80:00
|FR0000121204
|80,10
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:35:38+80:00
|FR0000121204
|80,05
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:35:38+80:00
|FR0000121204
|80,05
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:35:38+80:00
|FR0000121204
|80,05
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:35:38+80:00
|FR0000121204
|80,05
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:37:44+80:00
|FR0000121204
|80,00
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:38:48+80:00
|FR0000121204
|80,00
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:38:48+80:00
|FR0000121204
|80,00
|EUR
|58
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:38:48+80:00
|FR0000121204
|80,00
|EUR
|60
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:38:48+80:00
|FR0000121204
|80,00
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:40:10+80:00
|FR0000121204
|79,95
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:44:26+80:00
|FR0000121204
|79,95
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:44:26+80:00
|FR0000121204
|79,95
|EUR
|21
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:44:26+80:00
|FR0000121204
|79,95
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:46:22+80:00
|FR0000121204
|79,90
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:48:18+80:00
|FR0000121204
|79,90
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:50:06+80:00
|FR0000121204
|79,85
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:50:07+80:00
|FR0000121204
|79,85
|EUR
|28
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:55:45+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|31
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:56:01+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T15:59:34+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:04:07+80:00
|FR0000121204
|79,85
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:04:07+80:00
|FR0000121204
|79,85
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:04:07+80:00
|FR0000121204
|79,85
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:06:10+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:06:17+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:06:17+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|103
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:06:52+80:00
|FR0000121204
|79,85
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:07:00+80:00
|FR0000121204
|79,85
|EUR
|116
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:07:00+80:00
|FR0000121204
|79,85
|EUR
|86
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:07:56+80:00
|FR0000121204
|79,85
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:07:56+80:00
|FR0000121204
|79,85
|EUR
|27
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:07:56+80:00
|FR0000121204
|79,85
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:07:56+80:00
|FR0000121204
|79,85
|EUR
|29
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:10:00+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:10:14+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|31
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:10:35+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:10:35+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:10:39+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:10:39+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:10:39+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:11:56+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|164
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:11:56+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:11:56+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:11:56+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:11:56+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:11:56+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:11:56+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|31
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:11:56+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:11:56+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:11:56+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:11:56+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:11:56+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:11:56+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:12:51+80:00
|FR0000121204
|79,75
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:13:24+80:00
|FR0000121204
|79,75
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:13:34+80:00
|FR0000121204
|79,75
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:13:44+80:00
|FR0000121204
|79,75
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:13:44+80:00
|FR0000121204
|79,75
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:14:18+80:00
|FR0000121204
|79,75
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:14:18+80:00
|FR0000121204
|79,75
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:14:18+80:00
|FR0000121204
|79,75
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:14:18+80:00
|FR0000121204
|79,75
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:16:04+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:16:54+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:16:54+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|29
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:17:22+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:17:22+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:17:22+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:18:48+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:18:48+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:18:48+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:18:48+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:19:18+80:00
|FR0000121204
|79,80
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:21:25+80:00
|FR0000121204
|79,75
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:21:25+80:00
|FR0000121204
|79,75
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:22:40+80:00
|FR0000121204
|79,75
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:22:40+80:00
|FR0000121204
|79,75
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:22:40+80:00
|FR0000121204
|79,75
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:24:21+80:00
|FR0000121204
|79,75
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:24:24+80:00
|FR0000121204
|79,75
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:25:05+80:00
|FR0000121204
|79,70
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:25:05+80:00
|FR0000121204
|79,70
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:26:04+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:26:19+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|31
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:26:19+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:26:45+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:26:45+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:26:45+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:26:45+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:27:44+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:27:59+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|31
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:32:21+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:32:26+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|32
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:34:24+80:00
|FR0000121204
|79,55
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:34:24+80:00
|FR0000121204
|79,55
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:34:28+80:00
|FR0000121204
|79,50
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:34:28+80:00
|FR0000121204
|79,50
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:34:28+80:00
|FR0000121204
|79,50
|EUR
|61
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:34:28+80:00
|FR0000121204
|79,50
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:35:47+79:00
|FR0000121204
|79,45
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:37:54+79:00
|FR0000121204
|79,45
|EUR
|21
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:38:40+79:00
|FR0000121204
|79,40
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:40:22+79:00
|FR0000121204
|79,40
|EUR
|97
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:40:33+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:41:07+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:41:17+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:41:17+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:41:17+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:41:17+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:41:17+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:44:09+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:44:25+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:44:25+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:46:05+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:46:08+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:46:18+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:46:18+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:46:26+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|97
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:46:26+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:46:26+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:46:26+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:46:26+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:47:09+79:00
|FR0000121204
|79,30
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:47:09+79:00
|FR0000121204
|79,30
|EUR
|68
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:47:17+79:00
|FR0000121204
|79,30
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:47:51+79:00
|FR0000121204
|79,30
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:47:51+79:00
|FR0000121204
|79,30
|EUR
|36
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:47:51+79:00
|FR0000121204
|79,30
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:47:54+79:00
|FR0000121204
|79,30
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:49:30+79:00
|FR0000121204
|79,25
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:50:21+79:00
|FR0000121204
|79,20
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:50:21+79:00
|FR0000121204
|79,20
|EUR
|32
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:52:21+79:00
|FR0000121204
|79,20
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:54:01+79:00
|FR0000121204
|79,15
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:54:52+79:00
|FR0000121204
|79,20
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:55:00+79:00
|FR0000121204
|79,20
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:55:24+79:00
|FR0000121204
|79,20
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:59:00+79:00
|FR0000121204
|79,15
|EUR
|32
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:59:26+79:00
|FR0000121204
|79,15
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:59:26+79:00
|FR0000121204
|79,15
|EUR
|54
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:59:26+79:00
|FR0000121204
|79,15
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T16:59:26+79:00
|FR0000121204
|79,15
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T17:02:20+79:00
|FR0000121204
|79,10
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T17:02:20+79:00
|FR0000121204
|79,10
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T17:03:38+79:00
|FR0000121204
|79,05
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T17:03:39+79:00
|FR0000121204
|79,05
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T17:04:30+79:00
|FR0000121204
|79,05
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T17:08:25+79:00
|FR0000121204
|79,10
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T17:08:52+79:00
|FR0000121204
|79,10
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T17:08:52+79:00
|FR0000121204
|79,10
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T17:09:18+79:00
|FR0000121204
|79,00
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T17:11:00+79:00
|FR0000121204
|79,05
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T17:11:58+79:00
|FR0000121204
|79,15
|EUR
|96
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T17:15:33+79:00
|FR0000121204
|79,20
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T17:16:56+79:00
|FR0000121204
|79,10
|EUR
|96
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T17:22:58+79:00
|FR0000121204
|79,45
|EUR
|127
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T17:23:01+79:00
|FR0000121204
|79,45
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-16T17:29:28+79:00
|FR0000121204
|79,40
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T09:02:00+80:00
|FR0000121204
|80,05
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T09:06:18+80:00
|FR0000121204
|80,05
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T09:08:02+80:00
|FR0000121204
|79,95
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T09:39:19+80:00
|FR0000121204
|79,90
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T09:39:19+80:00
|FR0000121204
|79,90
|EUR
|79
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T09:39:19+80:00
|FR0000121204
|79,90
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T09:39:19+80:00
|FR0000121204
|79,90
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T10:11:06+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T10:11:08+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T10:11:08+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T10:11:08+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T10:11:08+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T10:11:08+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T10:11:08+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|29
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T10:15:12+80:00
|FR0000121204
|79,55
|EUR
|55
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T10:17:20+80:00
|FR0000121204
|79,50
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T10:17:20+80:00
|FR0000121204
|79,50
|EUR
|75
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T10:23:36+80:00
|FR0000121204
|79,50
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T10:28:32+79:00
|FR0000121204
|79,40
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T10:44:03+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T10:44:03+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|65
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T10:44:03+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T10:44:03+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T10:44:03+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T10:44:03+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:00:05+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|138
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:02:08+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|133
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:02:30+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:02:30+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|91
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:02:30+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:04:30+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:04:30+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|56
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:04:30+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:04:30+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|76
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:09:22+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|113
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:09:22+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|113
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:09:22+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|66
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:14:59+80:00
|FR0000121204
|79,55
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:40:35+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:40:35+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:40:35+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:40:36+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:47:57+79:00
|FR0000121204
|79,30
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:54:32+79:00
|FR0000121204
|79,40
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:57:30+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|83
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T11:57:30+79:00
|FR0000121204
|79,35
|EUR
|59
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T12:37:41+79:00
|FR0000121204
|79,20
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T12:52:07+79:00
|FR0000121204
|79,20
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T12:52:07+79:00
|FR0000121204
|79,20
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T12:52:41+79:00
|FR0000121204
|79,20
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T12:52:41+79:00
|FR0000121204
|79,20
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T12:52:41+79:00
|FR0000121204
|79,20
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T13:02:52+79:00
|FR0000121204
|79,20
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T13:15:52+79:00
|FR0000121204
|79,05
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T13:31:16+79:00
|FR0000121204
|79,25
|EUR
|95
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T13:56:36+79:00
|FR0000121204
|79,25
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T14:00:51+79:00
|FR0000121204
|79,30
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T14:18:24+80:00
|FR0000121204
|79,50
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T14:20:08+80:00
|FR0000121204
|79,50
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T14:22:12+80:00
|FR0000121204
|79,50
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T14:22:12+80:00
|FR0000121204
|79,50
|EUR
|30
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T14:23:30+80:00
|FR0000121204
|79,50
|EUR
|30
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T14:26:02+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T14:26:02+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T14:28:29+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T14:30:37+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T14:37:17+79:00
|FR0000121204
|79,45
|EUR
|89
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T15:43:24+80:00
|FR0000121204
|79,70
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T16:02:22+80:00
|FR0000121204
|79,65
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T16:53:19+80:00
|FR0000121204
|79,75
|EUR
|53
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T17:00:25+80:00
|FR0000121204
|79,70
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T17:12:51+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T17:25:39+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|107
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T17:27:12+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|18
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T17:27:14+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T17:28:15+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|33
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T17:28:18+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T17:29:00+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|34
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T17:29:04+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T17:29:21+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T17:29:21+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|28
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T17:29:30+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T17:29:34+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T17:29:34+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T17:29:34+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T17:29:34+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T17:29:48+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T17:29:48+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-17T17:29:54+80:00
|FR0000121204
|79,60
|EUR
|31
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T09:01:47+80:00
|FR0000121204
|79,95
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T09:30:02+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T09:30:02+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|32
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T09:30:02+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T10:02:49+81:00
|FR0000121204
|80,50
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T10:02:49+81:00
|FR0000121204
|80,50
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T10:03:43+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|107
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T10:40:34+80:00
|FR0000121204
|80,30
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T10:44:12+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T11:28:09+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T11:28:23+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T11:43:54+80:00
|FR0000121204
|80,30
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T13:20:41+80:00
|FR0000121204
|80,35
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T13:25:31+80:00
|FR0000121204
|80,45
|EUR
|91
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T14:31:02+80:00
|FR0000121204
|80,35
|EUR
|54
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T15:19:50+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T15:19:50+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T15:19:50+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T15:19:50+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T15:19:50+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T15:52:22+80:00
|FR0000121204
|80,45
|EUR
|55
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T15:52:22+80:00
|FR0000121204
|80,45
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T16:00:29+80:00
|FR0000121204
|80,30
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T16:28:02+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|38
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T16:30:02+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T16:41:02+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|49
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T17:06:00+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T17:09:48+80:00
|FR0000121204
|80,30
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T17:09:48+80:00
|FR0000121204
|80,30
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-18T17:09:48+80:00
|FR0000121204
|80,30
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T09:02:29+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|56
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T09:03:17+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|35
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T09:03:17+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T09:04:37+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T09:24:10+81:00
|FR0000121204
|80,80
|EUR
|164
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T09:33:14+81:00
|FR0000121204
|80,95
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T09:56:21+81:00
|FR0000121204
|81,05
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T09:56:21+81:00
|FR0000121204
|81,05
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T10:00:02+81:00
|FR0000121204
|80,95
|EUR
|54
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T10:26:01+81:00
|FR0000121204
|81,00
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T10:39:53+81:00
|FR0000121204
|81,10
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T10:39:53+81:00
|FR0000121204
|81,10
|EUR
|96
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T10:47:25+81:00
|FR0000121204
|80,95
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T10:49:56+81:00
|FR0000121204
|80,90
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:10:03+81:00
|FR0000121204
|80,70
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:10:03+81:00
|FR0000121204
|80,70
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:47:05+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:47:05+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:50:30+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|21
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:50:44+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:50:44+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:50:44+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:50:45+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|17
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:50:59+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:50:59+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:51:00+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|11
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:51:30+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|40
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:51:44+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:51:44+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:51:45+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:51:45+81:00
|FR0000121204
|80,60
|EUR
|16
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:51:59+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:52:15+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:52:15+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:52:29+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:52:29+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:52:30+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:52:30+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:52:30+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:52:30+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:52:44+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|13
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:52:44+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:52:45+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:52:45+81:00
|FR0000121204
|80,55
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:53:14+81:00
|FR0000121204
|80,50
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:53:15+81:00
|FR0000121204
|80,50
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:54:44+81:00
|FR0000121204
|80,50
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:54:44+81:00
|FR0000121204
|80,50
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:54:45+81:00
|FR0000121204
|80,50
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:54:59+81:00
|FR0000121204
|80,50
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:54:59+81:00
|FR0000121204
|80,50
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:55:00+81:00
|FR0000121204
|80,50
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:55:28+81:00
|FR0000121204
|80,50
|EUR
|105
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:55:30+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:56:44+80:00
|FR0000121204
|80,45
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:56:44+80:00
|FR0000121204
|80,45
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:56:45+80:00
|FR0000121204
|80,45
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:56:45+80:00
|FR0000121204
|80,45
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:57:00+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:57:15+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:57:28+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|10
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:57:29+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:57:29+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:57:30+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|1
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:57:30+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:57:44+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:57:44+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:57:45+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|28
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:57:45+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:57:45+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|19
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:57:59+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:57:59+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:58:14+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:58:28+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|8
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:58:29+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:58:29+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:58:44+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:58:44+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:58:45+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|20
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:58:59+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|6
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:58:59+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:59:00+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|37
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:59:00+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|3
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:59:00+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:59:14+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|4
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:59:14+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:59:15+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:59:15+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T11:59:28+80:00
|FR0000121204
|80,35
|EUR
|50
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T12:13:44+80:00
|FR0000121204
|80,30
|EUR
|48
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T12:54:24+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T12:54:24+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T12:54:24+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T12:54:24+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T13:21:45+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|26
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T13:21:45+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|22
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T14:10:03+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|99
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T14:54:36+80:00
|FR0000121204
|80,35
|EUR
|12
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T14:54:36+80:00
|FR0000121204
|80,35
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T14:54:36+80:00
|FR0000121204
|80,35
|EUR
|59
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T15:00:42+80:00
|FR0000121204
|80,30
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T15:28:00+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|56
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T15:37:41+80:00
|FR0000121204
|80,30
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T15:38:01+80:00
|FR0000121204
|80,30
|EUR
|23
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T15:38:01+80:00
|FR0000121204
|80,30
|EUR
|25
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T16:02:46+80:00
|FR0000121204
|80,35
|EUR
|53
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T16:17:40+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|5
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T16:17:40+80:00
|FR0000121204
|80,40
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T16:54:25+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|112
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T16:57:40+80:00
|FR0000121204
|80,10
|EUR
|53
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T16:57:58+80:00
|FR0000121204
|80,10
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T16:58:01+80:00
|FR0000121204
|80,10
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T16:58:01+80:00
|FR0000121204
|80,10
|EUR
|7
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T16:58:01+80:00
|FR0000121204
|80,10
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T16:58:01+80:00
|FR0000121204
|80,10
|EUR
|2
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T16:58:16+80:00
|FR0000121204
|80,05
|EUR
|15
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T16:58:36+80:00
|FR0000121204
|80,05
|EUR
|30
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:08:19+80:00
|FR0000121204
|80,15
|EUR
|27
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:08:19+80:00
|FR0000121204
|80,15
|EUR
|24
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:10:51+80:00
|FR0000121204
|80,15
|EUR
|51
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:11:45+80:00
|FR0000121204
|80,10
|EUR
|14
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:11:45+80:00
|FR0000121204
|80,10
|EUR
|57
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:11:45+80:00
|FR0000121204
|80,10
|EUR
|39
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:18:11+80:00
|FR0000121204
|80,05
|EUR
|52
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:27:05+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:28:08+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|195
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:28:08+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|116
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:28:08+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|32
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:28:22+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:28:26+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:28:30+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:28:35+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:28:39+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:28:44+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|46
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:28:49+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:28:54+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|45
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:28:59+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|43
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:28:59+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|42
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:28:59+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|44
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:28:59+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:28:59+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|47
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:29:11+80:00
|FR0000121204
|80,20
|EUR
|9
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:29:25+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|30
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:29:25+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:29:25+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|41
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:29:25+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|30
|XPAR
|WENDEL
|585
|2025-09-19T17:29:25+80:00
|FR0000121204
|80,25
|EUR
|33
|XPAR
Pièce jointe