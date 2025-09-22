ASSYSTEM : Programme de rachat d'actions propres - Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 septembre au 19 septembre 2025

Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 septembre 2025 au 19 septembre 2025

Paris-La Défense, le 22 septembre 2025 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 15 septembre 2025 au 19 septembre 2025 :

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2025-09-15 FR0000074148 1 603 43,254148 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2025-09-16 FR0000074148 0 0,00 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2025-09-17 FR0000074148 0 0,00 XPAR TOTAL 1 603 43,254148

Assystem, un des leaders mondiaux de l’ingénierie nucléaire indépendante, s’est fixé pour mission de contribuer à l’accélération de la transition énergétique. Fort de 60 ans d'expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d'ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 8 000 experts d'Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 13 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s'engage dans le développement de l'électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l'hydrogène vert. Le Groupe contribue également à développer les usages de l'électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem est actuellement classé dans le top 3 des groupes d'ingénierie nucléaire au monde.

