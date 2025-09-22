COMPAGNIE DE L'ODET
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 septembre au 19 septembre 2025
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|15/09/2025
|FR0000062234
|58
|1473,4483
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|15/09/2025
|FR0000062234
|5
|1473,6000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|15/09/2025
|FR0000062234
|6
|1474,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|15/09/2025
|FR0000062234
|23
|1472,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|16/09/2025
|FR0000062234
|57
|1446,9123
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|16/09/2025
|FR0000062234
|6
|1446,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|16/09/2025
|FR0000062234
|23
|1446,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|16/09/2025
|FR0000062234
|5
|1446,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|17/09/2025
|FR0000062234
|57
|1442,2456
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|17/09/2025
|FR0000062234
|24
|1440,6667
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|17/09/2025
|FR0000062234
|5
|1440,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|17/09/2025
|FR0000062234
|6
|1440,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|18/09/2025
|FR0000062234
|6
|1420,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|18/09/2025
|FR0000062234
|24
|1432,0000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|18/09/2025
|FR0000062234
|5
|1432,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|18/09/2025
|FR0000062234
|59
|1431,0508
|XPAR
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|19/09/2025
|FR0000062234
|5
|1394,0000
|TQEX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|19/09/2025
|FR0000062234
|6
|1396,0000
|AQEU
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|19/09/2025
|FR0000062234
|25
|1391,2000
|CEUX
|FINANCIERE DE LODET
|9695005PEG4IL375U849
|19/09/2025
|FR0000062234
|59
|1387,8983
|XPAR
|TOTAL
|464
|1435,9526
Pièce jointe