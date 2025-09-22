Compagnie de l'Odet : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 septembre au 19 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 septembre au 19 septembre 2025
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84915/09/2025FR0000062234 581473,4483XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84915/09/2025FR0000062234 51473,6000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84915/09/2025FR0000062234 61474,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84915/09/2025FR0000062234 231472,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84916/09/2025FR0000062234 571446,9123XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84916/09/2025FR0000062234 61446,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84916/09/2025FR0000062234 231446,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84916/09/2025FR0000062234 51446,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84917/09/2025FR0000062234 571442,2456XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84917/09/2025FR0000062234 241440,6667CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84917/09/2025FR0000062234 51440,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84917/09/2025FR0000062234 61440,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84918/09/2025FR0000062234 61420,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84918/09/2025FR0000062234 241432,0000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84918/09/2025FR0000062234 51432,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84918/09/2025FR0000062234 591431,0508XPAR
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84919/09/2025FR0000062234 51394,0000TQEX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84919/09/2025FR0000062234 61396,0000AQEU
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84919/09/2025FR0000062234 251391,2000CEUX
FINANCIERE DE LODET9695005PEG4IL375U84919/09/2025FR0000062234 591387,8983XPAR
   TOTAL 4641435,9526 


