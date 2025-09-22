Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 au 19 septembre 2025

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris
Paris, le 22 septembre 2025
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 septembre au 19 septembre 2025
|
Nom de l'émetteur
|
Code Identifiant de l'émetteur
|
Jour de la transaction
|
Code identifiant de l'instrument financier
|
Volume total journalier (en nombre d'actions)
| Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions
|
Marché
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|15/09/2025
|FR0000125338
|19 908
|122,7473
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|15/09/2025
|FR0000125338
|54 906
|122,9894
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|15/09/2025
|FR0000125338
|2 599
|123,0078
|AQEU
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|15/09/2025
|FR0000125338
|2 587
|122,9531
|TQEX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|16/09/2025
|FR0000125338
|46 914
|123,4315
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|16/09/2025
|FR0000125338
|3 086
|123,2742
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|17/09/2025
|FR0000125338
|25 572
|122,5771
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|17/09/2025
|FR0000125338
|5 376
|122,4957
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|18/09/2025
|FR0000125338
|10 456
|126,5480
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|18/09/2025
|FR0000125338
|2 424
|126,3643
|CEUX
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|19/09/2025
|FR0000125338
|34 147
|124,9517
|XPAR
|CAPGEMINI
|96950077L0TN7BAROX36
|19/09/2025
|FR0000125338
|9 155
|124,8946
|CEUX
Pièce jointe
- Capgemini_-_2025-09-22_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_15_septembre_au_19_septembre_2025