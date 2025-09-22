Capgemini SE : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 au 19 septembre 2025

 | Source: Capgemini SE Capgemini SE

CAPGEMINI
Société Européenne au capital de 1 370 779 768 euros
Siège social : 11, rue de Tilsitt Paris (17ème)
330 703 844 RCS Paris

Paris, le 22 septembre 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 15 septembre au 19 septembre 2025

 

Nom de l'émetteur 		 

 

Code Identifiant de l'émetteur 		 

Jour de la transaction 		 

Code identifiant de l'instrument financier 		 

Volume total journalier (en nombre d'actions) 		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
des actions 		 

 

Marché
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 15/09/2025 FR0000125338 19 908 122,7473 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 15/09/2025 FR0000125338 54 906 122,9894 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 15/09/2025 FR0000125338 2 599 123,0078 AQEU
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 15/09/2025 FR0000125338 2 587 122,9531 TQEX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 16/09/2025 FR0000125338 46 914 123,4315 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 16/09/2025 FR0000125338 3 086 123,2742 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 17/09/2025 FR0000125338 25 572 122,5771 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 17/09/2025 FR0000125338 5 376 122,4957 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/09/2025 FR0000125338 10 456 126,5480 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 18/09/2025 FR0000125338 2 424 126,3643 CEUX
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/09/2025 FR0000125338 34 147 124,9517 XPAR
CAPGEMINI 96950077L0TN7BAROX36 19/09/2025 FR0000125338 9 155 124,8946 CEUX

Pièce jointe


Attachments

Capgemini_-_2025-09-22_-_Declaration_des_transactions_sur_actions_propres_du_15_septembre_au_19_septembre_2025

Recommended Reading