Guerbet : Evolution de la Direction Générale

Evolution de la Direction Générale

Villepinte, le 22 septembre 2025, 17h45 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, annonce la nomination de Monsieur Jérôme Estampes en qualité de Directeur général par intérim.

Jérôme Estampes remplace Monsieur David Hale, qui quitte le Groupe pour se consacrer à de nouveaux projets. Le Conseil d’administration remercie ce dernier pour le travail accompli depuis qu’il a rejoint Guerbet en février 2018, initialement en qualité de Directeur commercial puis en tant que Directeur général depuis le 1er janvier 2020.

Jérôme Estampes est présent au sein du Groupe depuis 2019 en qualité de Directeur administratif et financier, informatique, développement des affaires et licences. Il bénéficie à ce titre d’une excellente connaissance des enjeux actuels du Groupe, à la fois financiers, opérationnels et commerciaux.

Appuyé par le conseil d’administration, Jérôme Estampes peut compter sur le soutien et l’expérience du Comité exécutif de Guerbet pour assurer une transition fluide, poursuivre la mise en œuvre des mesures de transformation et le déploiement de la stratégie commerciale du Groupe.

Le Comité des nominations et des rémunérations a d’ores et déjà engagé le processus de recrutement du futur Directeur général.

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 99 ans dans le domaine des produits de contraste, avec 2 905 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 9 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans quatre centres en France et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 841 millions d’euros en 2024. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

