Planisware reconnu comme leader en en gestion de projet adaptative et reporting dans le Magic Quadrant™ 2025 de Gartner® pour la quatrième année consécutive

Paris, France, le 22 septembre 2025 - Paris, France, 22 septembre 2025 – Planisware, un leader dans le domaine des plateformes SaaS B2B basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), annonce aujourd'hui avoir été reconnu comme leader dans le rapport 2025 Gartner « Magic Quadrant for Adaptive Project Management and Reporting »1. Parmi les 10 entreprises évaluées, Orchestra de Planisware a été reconnu comme leader sur la base de l’« exhaustivité de vision » et de la « capacité d'exécution ».

Dans Rapport sur les capacités critiques qui l'accompagne, Planisware Orchestra a été reconnu pour sa polyvalence et l'étendue de ses fonctionnalités, se classant deuxième ou troisième dans les scores des produits ou services pour chacun des quatre cas d'utilisation définis par Gartner (gestion adaptative des projets informatiques et du travail (3,66/5), PPM collaboratif (3,53/5), gestion de projets d'entreprise (3,60/5) et gestion des produits et du travail (3,60/5)).

Loïc Martinot, vice-président Mid-Market Americas, a déclaré à propos de cette reconnaissance : « L'objectif de Planisware a toujours été de placer l'utilisateur final au centre de notre feuille de route produit, et nous pensons que cette reconnaissance continue de la part de Gartner valide cet engagement. Elle témoigne de l'impact que nos clients peuvent, et réussissent à obtenir,avec les solutions Planisware. »

Antoine Villata, DG Planisware North America, a ajouté : « Contrairement à de nombreux outils qui se concentrent principalement sur la collaboration et la gestion du travail, nous offrons à nos clients Orchestra des solutions de gestion de projets et de portefeuilles basées sur les meilleures pratiques, leur permettant de gérer leurs ressources à grande échelle, d'adapter leurs méthodologies à des réalités hybrides et de prévoir efficacement l'avenir grâce à la modélisation de scénarios, à Oscar, l'assistant IA, ainsi qu’à d’autres fonctionnalités avancées d’automatisation business basées sur l’IA et le machine learning. »

Venez découvrir par vous-même comment Planisware peut répondre à vos besoins en matière de gestion de projets informatiques et de gestion du travail lors du prochain Gartner IT Symposium/Xpo™ qui se tiendra à Orlando, en Floride (du 20 au 23 octobre). Planisware y présentera sa solution de gestion de projets et de reporting adaptative, leader du secteur, et animera une table ronde sur le thème « Introducing the 100X PMO: Achieving Breakthrough Business Impact with SPM, AI, and Power Metrics » (Présentation du PMO 100X : obtenir un impact commercial révolutionnaire grâce au SPM, à l'IA et aux indicateurs de performance).

À propos de Planisware

Planisware est un leader dans le domaine des plateformes SaaS (Software-as-a-Service) B2B (business-to-business) basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet ») La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 800 collaborateurs répartis dans 18 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 600 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://planisware.com/ et retrouvez Planisware sur LinkedIn .

