Tonner Drones publie ses résultats semestriels 2025

Paris, le 22 septembre 2025, 18h30 – La société Tonner Drones publie aujourd'hui ses résultats semestriels et son rapport d'activité, et se prépare à sa future croissance.

La plupart des indicateurs de performance se sont améliorés au cours du premier semestre. Les points forts de ces résultats sont les suivants.

Le chiffre d'affaires a diminué de 28 %, mais les dépenses ont diminué de manière plus significative, soit de 68 %. Le résultat financier s'est amélioré de 106 %, atteignant un montant positif de 78 000 €. Le résultat net s'est également amélioré, mais reste négatif à hauteur de 141 000 €. Les liquidités et les équivalents de liquidités ont augmenté de 221 %, atteignant 1,4 million d'euros.

In k euro 30/06/2025 30/06/2024 Difference Revenu 67 93 -28% Charges opérationnelles 375 1 161 -68% Résultat financier * 78 (1 195) +106% Résultat net ** (141) (4 347) +97% La trésorerie et les équivalents 1 458 457 +221%

(*) En incluant un gain latent de 66 000 € sur les positions du portefeuille de trésorerie, la perte serait de 144 000 €.

(**) En incluant un gain latent de 66 000 € sur les positions du portefeuille de trésorerie, la perte serait de 75 000 €.





In k euro 30/06/2025 31/12/2024 Difference Revenu 67 119 -44% Charges opérationnelles 375 3 281 -89% Résultat financier * 78 (3 097) +103% Résultat net ** (141) (5 762) +98% La trésorerie et les équivalents 1 458 341 +330% Dette financière 3 996 5 444 -27%

« Bien que le résultat soit encore légèrement négatif, je suis satisfait des progrès réalisés. La situation financière s'est améliorée et la tendance est positive. Nous avons encore dû supporter certains coûts liés au passé, mais nous sommes de plus en plus en mesure de tourner la page. Nos actionnaires, ainsi que nos nouveaux partenaires, constatent ces avancées et nous constatons un intérêt croissant pour notre entreprise. Par conséquent, je suis optimiste quant à l'avenir », a déclaré Diede van den Ouden, CEO. « L'augmentation de capital que nous avons lancée entraîne certes une certaine dilution. Cependant, je suis convaincu que cette opération est bénéfique pour l'entreprise. Tout comme lors de la distribution gratuite d'actions aux actionnaires en août 2024, nous offrons à nouveau à nos actionnaires la possibilité de soutenir l'entreprise dans sa démarche vers un avenir meilleur. Je suis le principal actionnaire de l'entreprise et je souscris aux nouvelles actions. De plus, j'ai garanti la transaction, ce qui me permet d'accroître encore ma participation. Je place donc pleinement mes propres intérêts au service de tous les actionnaires. »

Tonner Drones a publié un communiqué de presse 1 le 3 juillet concernant les résultats du premier semestre 2025. Pour consulter le rapport financier complet du premier semestre 2025, les actionnaires sont invités à lire le rapport semestriel. Ce rapport semestriel est disponible sur le site web de la société.

Augmentation de capital avec maintien des droits de souscription

Tonner Drones a annoncé une émission de droits préférentiels d'un montant d'environ 1 million d'euros. Ce renforcement de capital vise à consolider la situation financière de l'entreprise et à la préparer à sa croissance future. Les actionnaires auront ainsi la possibilité de participer au financement de la société, comme ils l'ont fait avec les bons de souscription d'actions reçus en août 2024. Le mardi 23 septembre 2025, les droits de souscription seront détachés des actions. Les actionnaires pourront alors négocier ces droits et souscrire aux nouvelles actions et aux bons de souscription d'actions qui leur seront attribués. Tonner Drones publiera un autre communiqué de presse le mardi 23 septembre 2025, afin de préciser le déroulement de la procédure et d'illustrer les calculs par des exemples.

A propos de Tonner Drones : Tonner Drones développe des technologies pour le secteur de la logistique. Tonner Drones détient des participations importantes dans certains fabricants de drones français prometteurs tel que Elistair et Donecle. La stratégie de Tonner Drones consiste à accroître la valeur de ses participations dans ces sociétés par une gestion active des actifs. Des revenus supplémentaires peuvent être générés grâce aux redevances sur les brevets détenus par Tonner Drones. Tonner Drones n’envisage pas de posséder une usine ; cependant, elle est déterminée à conserver la R&D pour ses produits et systèmes en France. Tonner Drones utilise une stratégie active pour gérer sa trésorerie.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Plus d’informations sur : www.tonnerdrones.com / contact@tonnerdrones.com

En cas de doute, le communiqué de presse en anglais prévaudra.

