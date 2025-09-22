参议员 Ted Cruz 主持 USTDA 与 Terra Metals Inc. 及 Metalex Commodities 签署赞比亚的 Kazozo 铜钴项目拨款签约仪式

华盛顿和卢萨卡赞比亚, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 美国特拉华州矿业公司 Terra Metals Inc. 及其位于美国德克萨斯州的合资伙伴 Metalex Commodities 今日宣布，其合资企业 Lunda Resources 已获得美国贸易发展署 (USTDA) 拨款，用于资助位于赞比亚西北部的 Kazozo 矿 (原 Kalaba 矿) 及相邻大型勘探许可证的可行性研究。

参议员 Ted Cruz 代表美国政府在罗素参议院办公大楼主持签署仪式，USTDA 主任 Thomas Hardy 及赞比亚驻华盛顿大使馆代表共同出席。

这一里程碑式签约契合了特朗普政府“贸易而非援助”的政策及美国关键矿产战略，确保赞比亚的铜钴资源不仅为两国创造就业机会和 GDP 增长做出贡献，更将通过供应全球能源转型急需的关键矿产重振美国精炼厂。

Terra Metals Inc. 董事长 Mumena Mushinge 表示：“这一成就源于我们多年的坚持不懈和灵活表现，以及对赞比亚西北部铜钴资源潜力的坚定信念。我们衷心感谢 Sailunga 大酋长与 Ntambu 酋长，他们的坚定支持与合作对指引 Terra Metals 的发展历程至关重要。 如今，在 USTDA 的支持下，我们正将愿景转化为现实——打造一项让赞比亚与美国世代受益的项目。”

Metalex Commodities 首席执行官 Ayo Sopitan 补充道：“通过 Lunda Resources，我们正在汇聚美国与赞比亚的专业力量，共同开发世界级铜钴资源，从而为产业赋能、创造就业，并加强两国长期经济合作。”

参议员 Ted Cruz 强调了美国参与非洲矿业开发的重要性：“关键矿产是未来经济的基石。 美国在非洲事务上不能落后于中国。 通过与赞比亚等伙伴的合作，我们正在确保供应链安全、强化联盟关系、实现共同繁荣。”

关于 Terra Metals Inc.

Terra Metals Inc. 是一家位于特拉华州的矿业与能源开发公司，通过其子公司与合资企业在赞比亚主导关键矿产开发项目。

TMI 专注于铜、钴和镍资产，将可持续采矿、能源转型和社区权益融入所有项目。

关于 Metalex Commodities

Metalex Commodities 总部位于德克萨斯州，是一家多元化大宗商品与能源公司，战略聚焦关键矿产。 通过 Lunda Resources，Metalex 正在与 Terra Metals Inc. 合作，共同开发赞比亚 Kazozo 铜钴项目。

**媒体联系人：**

Hailey Fase

投资者关系

IR@terrametalsinc.com

HFase@terrametalsinc.com

此公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eecd7355-ecf8-4fc8-afe0-a0d8ecf1db82