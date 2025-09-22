Hagar hf.: Uppfærð afkomuspá fyrir rekstrarárið 2025/26

Uppgjör annars ársfjórðungs Haga hf., þ.e. tímabilið 1. júní til 31. ágúst 2025, verður birt þann 16. október nk. Samkvæmt drögum að uppgjörinu verður EBITDA afkoma félagsins umfram áætlanir en gert er ráð fyrir að EBITDA afkoma á öðrum ársfjórðungi verði á bilinu 5.450-5.550 millj. kr.
Sterka afkomu á öðrum ársfjórðungi má einkum rekja til þriggja þátta. Rekstur Olís hefur verið vel umfram áætlanir, m.a. vegna góðs árangurs í eldsneytishluta félagsins, mikillar þurrvörusölu og hagræðingar í rekstri þjónustustöðva. Á sama tíma hefur rekstur SMS í Færeyjum gengið vel og er umfram spár stjórnenda. Að lokum hefur eftirspurn á dagvörumarkaði verið kröftug og umsvif aukist.
Í ljósi þessa og samkvæmt endurskoðaðri áætlun stjórnenda það sem eftir lifir rekstrarárs hefur EBITDA afkomuspá 2025/26 verið hækkuð um 1.000 millj. kr. Ný afkomuspá gerir ráð fyrir að EBITDA verði á bilinu 17.000-17.500 millj. kr.
Nánari upplýsingar veitir Finnur Oddsson, forstjóri Haga, fo@hagar.is.