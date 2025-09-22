MADD Canada lance son Programme scolaire national 2025-2026 en collaboration avec son commanditaire KAG Canada

OAKVILLE, Ontario, 22 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- MADD Canada invite les médias à assister au lancement du Programme scolaire national 2025-2026 avec une présentation spéciale à l'école secondaire M.E. LaZerte à Edmonton. Le Programme scolaire, commandité à l’échelle nationale par KAG Canada et présenté chaque année à des milliers d'élèves à travers le Canada, vise à sensibiliser les jeunes aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies et à les inciter à faire des choix sécuritaires et responsables.

Les collisions de la route sont l'une des principales causes de décès chez les jeunes Canadiens et Canadiennes, et l'alcool, le cannabis et/ou d'autres drogues sont en cause dans plus de la moitié de ces collisions. Afin de contrer ce grave problème, MADD Canada et KAG Canada proposent aux élèves des cours sur la conduite sobre dans le cadre du Programme scolaire de MADD Canada.

Les médias sont invités à assister à la présentation spéciale et à interagir avec les invités d'honneur, les élèves et le personnel.

Date : 24 septembre 2025 à 9 h Lieu : École secondaire M.E. LaZerte, 6804 - 144 Avenue, Edmonton, AB T5C 3C7 Invités : Dawn Regan, Cheffe des opérations de MADD Canada Représentants de KAG Canada

Les présentations de soixante minutes de cette année comprennent cinq courts métrages dramatiques en anglais et quatre en français qui illustrent les risques et les conséquences dévastatrices de la conduite avec capacités affaiblies. Les écoles peuvent choisir le format de présentation qui leur convient le mieux : assemblée traditionnelle, en salle de classe ou virtuelle. Après la présentation, chaque école recevra un guide pédagogique et une trousse scolaire contenant des scénarios supplémentaires pour aider les enseignants et enseignantes à poursuivre la conversation sur la conduite sobre avec les élèves et ce, tout au long de l'année scolaire.

Pour en savoir plus sur le Programme scolaire de MADD Canada, veuillez consulter : https://maddyouth.ca/fr/school-program/.

Pour de plus amples renseignements ou pour confirmer votre présence à l'événement, veuillez contacter :

Dawn Regan, cheffe des opérations, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 223 ou dregan@madd.ca

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca