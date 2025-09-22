BetaGlue Therapeutics annonce la nomination d’Alexis Peyroles au poste de directeur général

MILAN, 22 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- BetaGlue® Therapeutics (« BetaGlue » ou la « Société »), une entreprise d’oncologie en phase clinique développant une plateforme innovante de radiothérapie pour le traitement ciblé et personnalisé des tumeurs solides non résécables, appelée YntraDose®, a annoncé aujourd’hui la succession de son directeur général (« PDG »), le Dr Colin Story, par M. Alexis Peyroles, qui a été nommé PDG. M. Peyroles était membre du Conseil d’administration depuis le 19 mai 2025.

« Nous sommes ravis d’accueillir Alexis en tant que nouveau PDG de BetaGlue, compte tenu de sa grande expérience dans le domaine des sciences de la vie, en particulier en oncologie, alors que BetaGlue® poursuit le développement de sa nouvelle plateforme de « radiothérapie interne » à base d’yttrium 90, YntraDose®, dans le traitement de l’adénocarcinome pancréatique localement avancé non résécable (LA-PDAC) ainsi que dans diverses indications de tumeurs solides », a déclaré M. Mike Cogswell, président du Conseil d’administration. « Au nom du Conseil d’administration, nous tenons à remercier Colin pour sa contribution significative au développement de notre société. Le Conseil d’administration apprécie grandement le leadership, la vision et les contributions substantielles de Colin au succès de la société au cours des trois dernières années. »

« Ce fut un privilège de diriger BetaGlue® durant une phase de développement aussi transformatrice, rendue possible grâce à une équipe de direction exceptionnelle. Je suis convaincu que sous la direction d’Alexis, la Société continuera à prospérer », a ajouté le Dr Colin Story.

Alexis Peyroles apporte une expertise approfondie en oncologie et une vaste expérience de direction dans le secteur des sciences de la vie. Il a structuré et développé plusieurs entreprises, démontrant sa capacité à mettre en œuvre des stratégies de croissance réussies pour des produits déjà commercialisés et, plus récemment, à faire progresser des programmes en développement clinique. Il a mené plusieurs sociétés vers des opérations stratégiques, des partenariats et des introductions en bourse pour une valeur cumulée atteignant 1,6 milliard d’euros. Cette combinaison de vision scientifique et de savoir-faire transactionnel place BetaGlue® dans une position idéale pour élargir son portefeuille clinique tout en créant de la valeur grâce à des alliances solides.

« Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre BetaGlue®. Je salue les bases solides posées par Colin chez BetaGlue®, l’équipe performante qu’il a constituée, et l’opportunité de faire progresser cette plateforme révolutionnaire de radiothérapie interne. YntraDose® représente une avancée majeure dans la manière d’administrer la radiothérapie pour les tumeurs solides. Ma priorité, en tant que PDG, sera d’accélérer les jalons cliniques, de conclure des alliances stratégiques et de préparer BetaGlue® à une croissance durable », a affirmé Alexis Peyroles, PDG de BetaGlue®.

À propos de BetaGlue Therapeutics

BetaGlue® Therapeutics est une société italienne d’oncologie en phase clinique développant une technologie de radiothérapie innovante pour le traitement localisé et ciblé des tumeurs solides non résécables, appelée YntraDose®. BetaGlue® bénéficie du soutien d’un comité consultatif clinique international, ainsi que de conseillers nationaux et internationaux de premier plan, pour le développement de ses produits.

