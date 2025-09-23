AFE AI 3.0 anuncia su entrada oficial al mercado mexicano: la primera filial internacional de AFE US abrirá en el tercer trimestre de 2026

DENVER, Sept. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Assets of Future Exchange US Foundation Ltd (AFE US), una de las principales plataformas a nivel mundial en inversión cuantitativa impulsada por inteligencia artificial, anunció recientemente que su proyecto AFE AI 3.0 llegará oficialmente a México en el tercer trimestre de 2026, con la apertura de su primera filial internacional en el país. Este paso representa un avance decisivo en la estrategia de expansión global de la compañía

Durante la primera fase de pruebas globales de evolución (realizada entre mayo de 2024 y junio de 2025), los voluntarios mexicanos destacaron de manera sobresaliente:

México concentró 26.8% de los participantes, ocupando el primer lugar entre los ocho países en prueba.

La inversión aportada representó el 28.3% del total, lo que refleja un alto nivel de entusiasmo e interés.

El rendimiento promedio por persona superó en 328.7% la media global, alcanzando el mayor volumen absoluto de ganancias a nivel mundial.

Las prácticas de operación, control de riesgos y capacidad de aprendizaje de los participantes mexicanos fueron evaluadas muy positivamente por el sistema de calificación de IA de la plataforma.

La junta directiva de AFE US señaló que estos resultados fueron el factor clave para elegir a México como sede de su primera operación internacional, confirmando el potencial del país como pionero en el experimento de riqueza impulsado por inteligencia artificial.

Antes de su lanzamiento oficial en México, AFE AI 3.0 iniciará en la segunda mitad de 2025 la segunda fase de pruebas globales, de donde seleccionará de manera continua a 1,000 voluntarios mexicanos destacados para recibir capacitación intensiva en la sede de Estados Unidos.

Los participantes que aprueben el programa obtendrán la certificación como mentores oficiales de AFE AI 3.0, además de la oportunidad de acceder a una visa de trabajo en Estados Unidos. De acuerdo con información interna, los mentores podrán ganar 1,000 dólares semanales más comisiones por desempeño, convirtiéndose en una atractiva alternativa de ingresos adicionales.

