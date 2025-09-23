Inbanki allutatud võlakirjade avaliku pakkumise teade

AS Inbank (edaspidi Inbank) kuulutab käesolevaga välja Inbanki allutatud võlakirjade avaliku pakkumise (edaspidi Pakkumine). Pakkumine viiakse läbi Eesti Finantsinspektsiooni poolt 22. septembril 2025 registreeritud põhiprospekti (edaspidi Prospekt), mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Inbanki ja Finantsinspektsiooni veebilehekülgedel, ning pakutavate võlakirjade põhitingimuste alusel. Pakkumine hõlmab avalikku pakkumist jae- ja institutsionaalsetele investoritele Eestis.

Pakkumine on esimene seeria käesoleva aasta septembris alustatud Inbanki võlakirjaprogrammist, mille raames võib Inbank emiteerida 40 kuu jooksul kuni 60 miljoni euro eest võlakirju.

Pakkumise peamised tingimused

Pakkumise raames pakub Inbank 5000 allutatud võlakirja “EUR 6.25 Inbank allutatud võlakiri 25-2035” lunastamistähtajaga 9. oktoober 2035 ja kvartaalselt makstava fikseeritud instressimääraga 6,25% aastas. Võlakirjade ülemärkimise korral on Inbankil õigus suurendada pakkumise mahtu ning lasta välja lisaks kuni 5000 võlakirja, mille tulemusel suureneks võlakirjade koguarv kuni 10 000-ni. Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta. Allutatud võlakirjad registreeritakse Nasdaq CSD SE-s ISIN koodi EE0000002442 all.

Võlakirjade märkimisperiood algab 23. septembril 2025 kell 10.00 ja lõpeb 3. oktoobril 2025 kell 16.00.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist Inbanki tagamata võlakohustustega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et Inbanki likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele.

Pakkumise täpsemad üksikasjad on kirjeldatud Prospektis ja Prospekti kokkuvõttes.

Pakkumise ajakava

23.09.2025 kell 10.00 Märkimisperioodi algus 03.10.2025 kell 16.00 Märkimisperioodi lõpp 07.10.2025 või sellele lähedane kuupäev Allutatud võlakirjade jaotustulemuste avalikustamine 09.10.2025 Pakkumise arveldus 10.10.2025 või sellele lähedane kuupäev Esimene kauplemispäev börsil



Märkimiskorralduse esitamine

Allutatud võlakirjade märkimiseks tuleb investoril esitada märkimisperioodi jooksul oma Nasdaq CSD SE juures avatud väärtpaberikonto haldurile märkimiskorraldus kontohalduri poolt aktsepteeritavas vormis ja kooskõlas Prospekti ja Pakkumise tingimustega. Märkimiskorraldus tuleb esitada kontohaldurile märkimisperioodi lõpuks. Investor võib märkimiskorralduse esitamiseks kasutada mis tahes meetodit, mida tema kontohaldur pakub (nt füüsiliselt halduri klienditeeninduskontoris, interneti teel või muul moel). Märkimiskorraldus edastatakse Nasdaq CSD SE-le.

Allutatud võlakirjade kauplemisele võtmine

Inbank plaanib esitada Nasdaq Tallinn AS-ile taotluse allutatud võlakirjade kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Kauplemisele võtmise eeldatav kuupäev on 10.10.2025 või sellele lähedane kuupäev.

Kuigi Inbank teeb kõik jõupingutused allutatud võlakirjade kauplemisele võtmiseks, ei saa Inbank tagada allutatud võlakirjade kauplemisele võtmist.

Prospekti ja võlakirja tingimuste kättesaadavus

Prospekt koos eestikeelse tõlke ja esimese seeria võlakirjade lõplike tingimuste ning kokkuvõttega on avalikustatud ning need on elektroonilises vormis kättesaadavad Inbanki veebilehel aadressil www.inbank.ee ja Finantsinspektsiooni veebilehel aadressil www.fi.ee . Lisaks saab Prospekt, selle eestikeelse tõlke ja esimese seeria võlakirjade lõplike tingimuste ning kokkuvõttega tutvuda kättesaadavad Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi kaudu.

Enne Inbanki allutatud võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda Prospekti, selle lisade, esimese seeria võlakirjade lõplike tingimuste ning kokkuvõttega, ja vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 5700 kaupmehega on Inbankil 931 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.

Lisainfo:

Styv Solovjov

AS Inbank

investorsuhete juht

5645 9738

styv.solovjov@inbank.ee



Oluline teave

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Inbanki tagamata allutatud võlakirjade müügipakkumist ega üleskutset võlakirjade märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Prospekti ja esimese seeria võlakirjade lõplike tingimuste ning kokkuvõttega, ja vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Inbanki tagamata allutatud võlakirjade omandamiseks tehakse ning iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Prospektis, selle lisades ja esimese seeria võlakirjade lõplikes tingimustes. Finantsinspektsiooni poolt Prospekti kinnitamine ei ole käsitletav tagamata allutatud võlakirjade soovitamisena.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Inbanki tagamata allutatud võlakirju pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning allutatud võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

