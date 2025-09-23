Veezoo lève 6 millions de dollars en Série A, menée par ACE Ventures, pour déployer sa plateforme d’analyse agentique à l’international

Ce financement, mené par ACE Ventures, accélérera l’expansion en Europe et aux États-Unis. Parmi les investisseurs notables figurent Mark Nelson, ancien PDG de Tableau, ainsi que Ted Kummert, expert de l’analytique et ancien directeur du développement produit chez UiPath.

ZURICH, 23 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Veezoo, la société d’analyse agentique qui aide chacun à prendre des décisions éclairées et fiables grâce aux données, annonce une levée de fonds de 6 millions de dollars en Série A menée par ACE Ventures. Ce capital permettra à l’entreprise technologique suisse d’accélérer son développement en Europe et aux États-Unis. Déjà rentable, Veezoo réalise ce tour de table pour soutenir sa prochaine phase de croissance.

Veezoo est la plateforme d’analyse agentique la plus aboutie, conçue pour permettre à chacun de poser les bonnes questions et d’obtenir des informations fiables. IA native depuis 2016 et pensée dès l’origine pour l’analyse agentique, la solution est déjà déployée en production chez plusieurs entreprises du Fortune Global 500.

Reconnu par Gartner comme Cool Vendor 2024 dans la catégorie AI Models and Natural Language Technologies (Modèles d’IA et technologies de langage naturel), Veezoo associe l’IA agentique à son Knowledge Graph gouverné afin de garantir la cohérence des définitions, d’appliquer les règles d’autorisation et la logique métier, et de simplifier la complexité des données pour les utilisateurs. Aujourd’hui, des milliers de collaborateurs d’entreprises comme AXA, Breitling ou Valora font confiance à Veezoo.

Citations

« Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de franchir cette nouvelle étape pour Veezoo. Après avoir passé près d’une décennie à élaborer une plateforme d’analyse IA native et à la déployer à grande échelle auprès de leaders mondiaux, nous sommes prêts à nous développer. Cette levée de 6 millions de dollars va nous permettre de renforcer ce qui fonctionne déjà avec nos clients, d’accroître notre présence en Europe et aux États-Unis, et de poursuivre notre investissement dans la technologie afin que chaque réponse reste fiable, gouvernée et pertinente. »

— Marcos Monteiro, co-fondateur et PDG de Veezoo

« Nous vivons un moment unique où l’IA permet enfin de libérer la puissance des données et de l’analytique pour l’utilisateur métier, un défi que les outils de BI traditionnels n’ont pas su relever. Veezoo a passé des années à développer l’approche et le produit capables d’apporter à la fois simplicité et exactitude, pour que les utilisateurs puissent répondre eux-mêmes à leurs questions grâce aux données. »

— Mark Nelson, membre du conseil d’administration de Veezoo et ancien PDG de Tableau

« Veezoo ouvre la voie vers l’exploitation complète des connaissances au sein des organisations. La capacité pour chaque collaborateur de poser n’importe quelle question et d’obtenir instantanément des données validées et fiables change radicalement la donne : les décisions peuvent enfin s’appuyer à la fois sur les données et sur la réalité métier. En donnant ce pouvoir à tous, Veezoo favorise l’autonomie individuelle et l’agilité des organisations de toute taille. Nous sommes convaincus que Veezoo est en passe de devenir la référence mondiale en matière de décisions basée sur les données, et nous sommes ravis d’accompagner Marcos, JP et Till dans cette aventure. »

— Mark Kornfilt, membre du conseil d’administration de Veezoo et associé en capital-risque chez ACE Ventures.

Direction et conseil d’administration

Marcos Monteiro (PDG) : co-fondateur de Veezoo, diplômé en mathématiques et statistiques (spécialisé en statistiques computationnelles et IA) de l’ETH Zurich, il a créé Veezoo pour aider chacun à transformer des questions en décisions éclairées.

Till Haug (directeur des opérations) : co-fondateur de Veezoo, il dirige les opérations en reliant produit et exécution afin de rendre la solution accessible au quotidien à un plus grand nombre d’utilisateurs.

João Pedro (JP) Monteiro (directeur technique) : co-fondateur de Veezoo, il pilote le développement de la plateforme et du Veezoo Knowledge Graph, garantissant des informations fiables à grande échelle.

Mark Nelson : membre du conseil d’administration depuis 2024, associé en capital-risque chez Madrona, il apporte des décennies d’expérience acquises chez Tableau, Concur et Oracle.

Mark Kornfilt : membre du conseil d’administration et associé en capital-risque chez ACE Ventures. Ancien directeur produit et président de Vimeo, il a contribué à porter l’entreprise à 400 millions de dollars de revenus et à son introduction au NASDAQ en 2021.

À propos de Veezoo

Veezoo est la plateforme d’analyse agentique la plus aboutie. Les réponses sont traduites de manière déterministe en SQL via VQL, garantissant des résultats exacts et auditables. Le Veezoo Knowledge Graph gouverné assure la cohérence des définitions grâce à des règles d’accès basées sur les rôles. Solution IA native depuis 2016, Veezoo est basée en Suisse, rentable et utilisée par des entreprises telles qu’AXA, Baloise, Breitling, Valora et Air Up. Veezoo a été reconnu comme 2024 Gartner Cool Vendor dans la catégorie AI Models and Natural Language Technologies (Modèles d’IA et technologies de langage naturel).

Contacts médias

