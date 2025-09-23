Biognosys startet Metabolomik-/Lipidomik-Dienstleistungen für die Multiomik-Arzneimittelforschung und klinische Forschung

BOSTON und ZÜRICH, Schweiz, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, ein Pionier im Bereich der Proteomik-Dienstleistungen und -Software der nächsten Generation, hat heute die Erweiterung der Dienstleistungen seiner Auftragsforschungsinstitut (CRO) um quantitative biocrates-Metabolomik und -Lipidomik bekanntgegeben. Diese Dienstleistungen werden sowohl in Europa als auch vom US-Labor von Biognosys in der Nähe von Boston angeboten. Diese strategische Ergänzung komplementiert die branchenführenden massenspektrometriebasierten Proteomik-Dienstleistungen von Biognosys und stärkt das globale Multiomik-Dienstleistungsportfolio des Unternehmens.

Die Erweiterung um die Metabolomik-/Lipidomik-Dienstleistungen von biocrates folgt auf die Einführung gezielter Proteomik-Dienstleistungen durch Biognosys im Jahr 2024 als zertifizierter Dienstleister für die hochsensible NULISA™-Technologie und festigt die Rolle von Biognosys als vertrauenswürdiger Dienstleister für die hochpräzise Entdeckung und Quantifizierung von Multiomik-Biomarkern.

Biognosys nutzt das kürzlich eingeführte MxP® Quant 1000 Kit von biocrates auf dem EVOQ® DART-TQ+ Massenspektrometer von Bruker (nur für Forschungszwecke). Dieser validierte Arbeitsablauf ermöglicht eine robuste und standardisierte Quantifizierung einer breiten Palette von Metaboliten und Lipiden für die weltweiten Kunden von Biognosys im Bereich der klinischen und translationalen Forschung.

Durch die Kombination der qualitätskontrollierten Metabolomik- und Lipidomik-Kits von biocrates mit den leistungsstarken Massenspektrometrie-Plattformen von Bruker und den hervorragenden Auftragsforschungsdienstleistungen von Biognosys erhalten Biopharma- und klinische Forscher Zugang zu skalierbaren, quantitativen Multiomik-Lösungen, die für höchste Datenqualität und Reproduzierbarkeit ausgelegt sind.

„Wir freuen uns, der wachsenden Kundennachfrage nach integrierten Proteomik- und Metabolomik-Dienstleistungen gerecht zu werden, die einen tieferen ganzheitlichen Einblick in biologische Systeme bieten“, so Dr. Jakob Vowinckel, Chief Officer Scientific Operations bei Biognosys.

„Unser MxP® Quant 1000-Kit ist nun für eine größere Bandbreite an Plattformen verfügbar und macht damit die quantitative Metabolomik für mehr Labore und Forscher zugänglich“, so Dr. Sebastian Gottfried, Chief Marketing Officer von biocrates.

