Biognosys lanzará servicios de metabolómica y lipidómica para impulsar el descubrimiento multiómico de fármacos y la investigación clínica

BOSTON y ZÚRICH, Suiza, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, empresa pionera en servicios y software de proteómica de última generación, ha anunciado hoy la expansión de su cartera de servicios como organización de investigación por contrato (CRO, por sus siglas en inglés) con la incorporación de servicios cuantitativos de metabolómica y lipidómica desarrollados por la empresa Biocrates. Estos nuevos servicios estarán disponibles tanto en Europa como en el laboratorio de Biognosys en EE. UU., situado en las inmediaciones de Boston. Con esta iniciativa estratégica, Biognosys complementa sus servicios líderes en la industria de proteómica basados en espectrometría de masas y refuerza su cartera global de soluciones multiómicas.

La ampliación de la oferta de los servicios de metabolómica y lipidómica de Biocrates se suma al lanzamiento de Biognosys en 2024 de los servicios de proteómica dirigida como proveedor de servicios certificado de la tecnología NULISA™, caracterizada por su alta sensibilidad. De esta forma, Biognosys consolida su posición como socio de confianza en el descubrimiento y la cuantificación de biomarcadores multiómicos de alta precisión.

Biognosys emplea el kit MxP® Quant 1000, lanzado recientemente por Biocrates, en combinación con el espectrómetro de masas EVOQ® DART-TQ+ de Bruker (para uso exclusivo de investigación). Este flujo de trabajo validado permite la cuantificación robusta y estandarizada de un amplio espectro de metabolitos y lípidos para los clientes de Biognosys de todo del mundo que desarrollan investigación clínica y traslacional.

Al combinar los kits de metabolómica y lipidómica de Biocrates, caracterizados por su control de calidad, con las plataformas de espectrometría de masas de alto rendimiento de Bruker y la excelencia en servicios de investigación por contrato de Biognosys, los investigadores clínicos y biofarmacéuticos pueden acceder a soluciones multiómicas escalables y cuantitativas, concebidas para garantizar la máxima calidad de datos y reproducibilidad.

«Nos entusiasma poder dar respuesta a la creciente demanda de servicios integrados de proteómica y metabolómica, ofreciendo así una visión holística más profunda de los sistemas biológicos», dijo Jakob Vowinckel, doctor y director de operaciones científicas de Biognosys.

«Nos complace comprobar que nuestro kit MxP® Quant 1000 se expande a un abanico más amplio de plataformas, lo que permite que la metabolómica cuantitativa sea accesible a un mayor número de laboratorios e investigadores», dijo Sebastian Gottfried, doctor y director de marketing de Biocrates.

Acerca de Biognosys

Biognosys es una organización líder de investigación por contrato (CRO) especializada en servicios de proteómica para la I+D en fases iniciales hasta el seguimiento de biomarcadores en ensayos clínicos. En colaboración con las empresas biotecnológicas y farmacéuticas más innovadoras del mundo, Biognosys utiliza tecnologías exclusivas patentadas y espectrometría de masas de alta resolución para cuantificar miles de proteínas con una precisión, profundidad y rendimiento sin igual. Con laboratorios cerca de Zúrich (Suiza) y Boston (Massachusetts), Biognosys combina la experiencia científica y la proteómica de nueva generación para acelerar el descubrimiento y el desarrollo de fármacos, y apoya la investigación traslacional y preclínica, así como los ensayos clínicos para la medicina de precisión. Para obtener más información, visite www.biognosys.com

Biocrates es una empresa líder en metabolómica cuantitativa basada en espectrometría de masas. Fundada en 2002 en Innsbruck, Austria, Biocrates ofrece kits estandarizados, software y servicios de investigación por contrato que permiten a los laboratorios cuantificar hasta 1881 biomarcadores con un único kit y a partir de una sola muestra de menos de una gota de sangre. Investigadores de todo el mundo confían en sus kits de referencia, como MxP® Quant 1000, para transformar datos metabólicos procedentes de diversos tejidos y tipos de muestra en biomarcadores útiles, lo que permite impulsar el desarrollo acelerado de nuevos fármacos y ofrecer una atención sanitaria más precisa y personalizada. Para obtener más información, visite biocrates.com Biocrates pasó a formar parte del grupo Biognosys en 2025 y continúa ofreciendo kits independientes del proveedor.

