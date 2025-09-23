Biognosys lance des services de métabolomique/lipidomique pour la découverte de médicaments multiomiques et la recherche clinique

BOSTON et ZURICH, Suisse, 23 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, pionnier des services et logiciels de protéomique de nouvelle génération, annonce aujourd’hui l’élargissement de ses services d’organisations de recherche sous contrat (CRO) avec l’intégration de la métabolomique et de la lipidomique quantitatives de biocrates. Ces services seront proposés à la fois en Europe et depuis le laboratoire américain de Biognosys, situé près de Boston. Cette extension stratégique vient compléter l’offre de protéomique par spectrométrie de masse de Biognosys, leader du secteur, et renforce son portefeuille mondial de services multiomiques.

L’expansion des services de métabolomique/lipidomique de biocrates fait suite au lancement, en 2024, des services de protéomique ciblée de Biognosys en tant que prestataire certifié de la technologie ultra-sensible NULISA™. Cette avancée consolide la position de Biognosys comme prestataire de confiance pour la découverte et la quantification de biomarqueurs multiomiques de haute précision.

Biognosys exploite le kit biocrates MxP® Quant 1000 récemment lancé sur le spectromètre de masse EVOQ® DART-TQ+ de Bruker (à usage exclusif pour la recherche). Ce flux de travail validé permet la quantification robuste et standardisée d’un large panel de métabolites et de lipides pour les clients de Biognosys dans le cadre de recherches cliniques et translationnelles.

En combinant les kits de métabolomique et lipidomique biocrates, contrôlés par des standards de qualité, avec les plateformes de spectrométrie de masse haute performance de Bruker et les services de recherche sous contrat de pointe de Biognosys, les chercheurs en biopharmacie et en clinique accèdent à des solutions multiomiques quantitatives, évolutives et conçues pour garantir la meilleure qualité et reproductibilité des données.

« Nous sommes ravis de répondre à la demande croissante de nos clients pour des services intégrés de protéomique et de métabolomique, qui offrent une vision plus complète et holistique des systèmes biologiques », a déclaré Jakob Vowinckel, Ph.D., directeur des opérations scientifiques chez Biognosys.

« Nous nous réjouissons de voir notre kit MxP® Quant 1000 déployé sur un éventail plus large de plateformes, rendant la métabolomique quantitative accessible à davantage de laboratoires et de chercheurs », a ajouté Sebastian Gottfried, Ph.D., directeur marketing chez biocrates.

À propos de Biognosys

Biognosys est une organisations de recherche sous contrat (CRO) de premier plan spécialisée dans les services de protéomique pour la R&D en phase précoce jusqu’au suivi des biomarqueurs dans les essais cliniques. En partenariat avec les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques les plus innovantes au monde, Biognosys utilise des technologies brevetées uniques et la spectrométrie de masse haute résolution pour quantifier des milliers de protéines avec une précision, une profondeur et un débit inégalés. Avec des laboratoires près de Zurich, en Suisse, et de Boston, dans le Massachusetts, Biognosys combine son expertise scientifique et la protéomique de nouvelle génération pour accélérer la découverte et le développement de médicaments, et soutient la recherche translationnelle et préclinique, ainsi que les essais cliniques pour une médecine de précision. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.biognosys.com

biocrates est un leader de la métabolomique quantitative basée sur la spectrométrie de masse. Fondée en 2002 à Innsbruck, en Autriche, la société biocrates fournit des kits standardisés, des logiciels et des services de recherche sous contrat qui permettent aux laboratoires de quantifier jusqu’à 1 881 biomarqueurs avec un seul kit, utilisant moins d’une goutte de sang. Les chercheurs du monde entier font confiance à des kits phares tels que MxP® Quant 1000 pour transformer les données métaboliques provenant de divers tissus et types d’échantillons en biomarqueurs exploitables, accélérer le développement de médicaments et améliorer la précision des soins de santé. Pour en savoir plus : biocrates.com En 2025, biocrates a rejoint le groupe Biognosys et continue de proposer des kits indépendants de tout fournisseur.

Contacts médias :

Biognosys

Kristina Beeler, Ph.D.

Directrice du développement des produits et du marketing

kristina.beeler@biognosys.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.